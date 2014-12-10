Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Desire 620 gelecek yıl başlarında Avrupa'da

4 yıl
528
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC Desire 620 gelecek yıl başlarında Avrupa'da

HTC'nin kısa süre önce Tayvan'da resmiyet kazandırdığı 64-bitlik yeni orta seviye akıllı telefonu Desire 620, bu ay itibariyle Asya ülkelerinde satışa çıkacak. HTC yeni modelinin Avrupa'ya da geleceğini duyurdu. 

HTC Desire 620 modelinde 5 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran yer alıyor. 1.2GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alan cihaz 1GB RAM ile destekleniyor. 

Cihazda bunun haricinde 8GB artırılabilir hafıza, 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, LTE, çift hoparlör, Android 4.4.4 işletim sistemi, Sense 6 arayüzü, 2100mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. 

HTC Desire 620 Ocak 2015 tarihinden itibaren İngiltere ve Almanya'da boy göstermeye başlayacak. Modelin fiyatının ise 279 Avro seviyesinde olacağı belirtiliyor. Modeli LTE barındırmayan ve 8 adet Cortex-A7 çekirdeği taşıyan MT6592 işlemcili Desire 620G versiyonunun da Avrupa'da piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/HTCs-mid-range-Desire-620-will-be-launched-in-January-in-Europe_id63647 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
1BilimAdamı 4 yıl
Bu saatten sonra 1.5gb ram altı almayın(android için)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Alt seviye olarak dusundulerse guzel olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Roark 4 yıl
yabancı ülkelerde iyi satıyor. htc türkiye'nin pazar stratejisini bir duysa htc merkezi canan hanımı anında kovarlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 4 yıl
htc değil isterse vertu olsun bu saatten sonra 1gb ramli telefon alınmaz

htc ram özürlü bir firma ..adamların hiçbir orta-üst seviye telefonunda 2gb ram yok...bari samsung gibi 1.5 gb koyki en azından parasını haketsin.....çokmu pahalı bu meret???...gerçi daha düne kadar768 mb ram kullanıyordu.....

cihazın boyutundan kalınlığından bahsedilmemiş ( bende araştırmadım ama ) bu sefer kardeşi desire 610 dan daha ince ve zarif gibi...zira 610 ekranına göre çok büyük ve kalındı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Göztepe. 4 yıl
1GB ram e göre pahalı bir telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 4 yıl
HTC 620 yi iyice ölü doğan haline getirmeye çalışıyor sanki . 5 inç ve 2100 mAh pil çok sırıtıyor günü çıkarmakta zorlanabilir . Fiyat uygun olması zor ama olursa ancak satar .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sercandk 4 yıl
HTC hiçbir zaman ucuz fiyattan gelmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl
Pil ve 1Gb ram olmamış ayrıca fiyatı pahalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jack Rabbit Slims 4 yıl
Renkler çok hoş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rCoder 4 yıl
1 GB Ram devri artık kapanmalı...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl rCoder
face2face
1 GB Ram devri artık kapanmalı...

Hala 768 mb ramli bi telefon kullanıyorum,çektiğim zorlukları siz düşünün;şu an bunu yazarken bile donuyor



Cihaza gelince,fiyat bana biraz pahalı gibi geldi. Ama HTC'nin tasarımlarını çok seviyorum,tasarım olarak bu cihazda çok iyi diyebiliriz.Birde Türkiye'ye ucuz bi fiyattan gelir mi acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
528 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Vodafone RED, snıfının üstünde yetenekleri sahip Nokia Lumia 530 inceledi 4 yıl Synology Surveillance Station "NAS ile Güvenlik Kameralarına Hükmedin" 4 yıl Intel Teknoloji Konferansı ve Core M işlemci ailesini konuştuk 4 yıl Intel'in akıllı saati Basis Peak'i kullandık 4 yıl Qualcomm Türkiye Genel Müdürü Barış Ruacan ile Türkiye'de 4G, Yerli telefon üretimi konuştuk 4 yıl Vodafone Red, sınıfının gözdesi Sony Xperia T3’ü inceledi 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 5 Aralık 2014 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim