HTC Desire 620 gelecek yıl başlarında Avrupa'da





HTC'nin kısa süre önce Tayvan'da resmiyet kazandırdığı 64-bitlik yeni orta seviye akıllı telefonu Desire 620, bu ay itibariyle Asya ülkelerinde satışa çıkacak. HTC yeni modelinin Avrupa'ya da geleceğini duyurdu.





HTC Desire 620 modelinde 5 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran yer alıyor. 1.2GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alan cihaz 1GB RAM ile destekleniyor.





Cihazda bunun haricinde 8GB artırılabilir hafıza, 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, LTE, çift hoparlör, Android 4.4.4 işletim sistemi, Sense 6 arayüzü, 2100mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut.





HTC Desire 620 Ocak 2015 tarihinden itibaren İngiltere ve Almanya'da boy göstermeye başlayacak. Modelin fiyatının ise 279 Avro seviyesinde olacağı belirtiliyor. Modeli LTE barındırmayan ve 8 adet Cortex-A7 çekirdeği taşıyan MT6592 işlemcili Desire 620G versiyonunun da Avrupa'da piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/HTCs-mid-range-Desire-620-will-be-launched-in-January-in-Europe_id63647