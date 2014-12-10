HTC Desire 620 gelecek yıl başlarında Avrupa'da

Haber Editörü
HTC'nin kısa süre önce Tayvan'da resmiyet kazandırdığı 64-bitlik yeni orta seviye akıllı telefonu Desire 620, bu ay itibariyle Asya ülkelerinde satışa çıkacak. HTC yeni modelinin Avrupa'ya da geleceğini duyurdu.
HTC Desire 620 modelinde 5 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran yer alıyor. 1.2GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alan cihaz 1GB RAM ile destekleniyor.
Cihazda bunun haricinde 8GB artırılabilir hafıza, 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, LTE, çift hoparlör, Android 4.4.4 işletim sistemi, Sense 6 arayüzü, 2100mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut.
HTC Desire 620 Ocak 2015 tarihinden itibaren İngiltere ve Almanya'da boy göstermeye başlayacak. Modelin fiyatının ise 279 Avro seviyesinde olacağı belirtiliyor. Modeli LTE barındırmayan ve 8 adet Cortex-A7 çekirdeği taşıyan MT6592 işlemcili Desire 620G versiyonunun da Avrupa'da piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise bilinmiyor.
http://www.phonearena.com/news/HTCs-mid-range-Desire-620-will-be-launched-in-January-in-Europe_id63647 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
htc ram özürlü bir firma ..adamların hiçbir orta-üst seviye telefonunda 2gb ram yok...bari samsung gibi 1.5 gb koyki en azından parasını haketsin.....çokmu pahalı bu meret???...gerçi daha düne kadar768 mb ram kullanıyordu.....
cihazın boyutundan kalınlığından bahsedilmemiş ( bende araştırmadım ama ) bu sefer kardeşi desire 610 dan daha ince ve zarif gibi...zira 610 ekranına göre çok büyük ve kalındı
Hala 768 mb ramli bi telefon kullanıyorum,çektiğim zorlukları siz düşünün;şu an bunu yazarken bile donuyor
Cihaza gelince,fiyat bana biraz pahalı gibi geldi. Ama HTC'nin tasarımlarını çok seviyorum,tasarım olarak bu cihazda çok iyi diyebiliriz.Birde Türkiye'ye ucuz bi fiyattan gelir mi acaba?