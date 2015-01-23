HTC Desire 626'nın detayları sızdırıldı





5 inç ekranında 720 piksel çözünürlük sunacağı iddia edilen cihazda MediaTek MT6572 modelinin 8 çekirdekli bir versiyonunun kullanılması bekleniyor. 2000mAh bataryaya sahip olacak cihaz arkada 13 Megapiksel önde ise 5 Megapiksel kamera sunacak. Sızıntıda RAM miktarının 2GB ve depolama miktarının 16 GB olacağına da yer verilmiş.Ayrıca cihazın kırpılmış bir versiyonunda 1 GB RAM ve Snadragon 410 bulunacağı da iddia ediliyor.





Sızdırılan bir diğer model M9 Plus'ın detaylarına ise Android 4.4 Kitkat işletim sistemi ile piyasaya çıkacağı söylenen cihazın kısa sürede 5.0 Lolipop güncellemesi alması bekleniyor. Desire 626'yı Mart ayının ilk günlerinde yapılacak Mobil Dünya Kongresinde tanıtması bekleniyor. Cihazın piyasaya ne zaman çıkacağı ise bilinmiyorSızdırılan bir diğer model M9 Plus'ın detaylarına ise bu bağlantıda yer vermiştik.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

HTC'nin 1 Martta yapacağı etkinlikte yeni amiral gemisi modelini tanıtacağının beklenmesi bütün ilgiyi M9 modelinde toplamış durumda. HTC'nin etkinlikte ilk akıllı saatini de tanıtması da bekleniyor fakat şirketin tanıtacağı bir diğer telefon olan Desire 626'nın detayları internete sızdırıldı.Daha önce de sızıntılar yapan upleaks yeni modelin görsellerini ve özelliklerini Twitter üzerinden paylaştı. Fotoğraflarda modellerin renklendirilmesi dikkat çekerken cihaz giriş-orta segmente konumlandırılacak gibi gözüküyor.