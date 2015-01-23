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HTC Desire 626'nın detayları sızdırıldı

4 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC'nin 1 Martta yapacağı etkinlikte yeni amiral gemisi modelini tanıtacağının beklenmesi bütün ilgiyi M9 modelinde toplamış durumda. HTC'nin etkinlikte ilk akıllı saatini de tanıtması da bekleniyor fakat şirketin tanıtacağı bir diğer telefon olan Desire 626'nın detayları internete sızdırıldı.

Daha önce de sızıntılar yapan upleaks yeni modelin görsellerini ve özelliklerini Twitter üzerinden paylaştı. Fotoğraflarda modellerin renklendirilmesi dikkat çekerken cihaz giriş-orta segmente konumlandırılacak gibi gözüküyor. 


5 inç ekranında 720 piksel çözünürlük sunacağı iddia edilen cihazda MediaTek MT6572 modelinin 8 çekirdekli bir versiyonunun kullanılması bekleniyor. 2000mAh bataryaya sahip olacak cihaz arkada 13 Megapiksel önde ise 5 Megapiksel kamera sunacak. Sızıntıda RAM miktarının 2GB ve depolama miktarının 16 GB olacağına da yer verilmiş.Ayrıca cihazın kırpılmış bir versiyonunda 1 GB RAM ve Snadragon 410 bulunacağı da iddia ediliyor. 
Android 4.4 Kitkat işletim sistemi ile piyasaya çıkacağı söylenen cihazın kısa sürede 5.0 Lolipop güncellemesi alması bekleniyor. Desire 626'yı Mart ayının ilk günlerinde yapılacak Mobil Dünya Kongresinde tanıtması bekleniyor. Cihazın piyasaya ne zaman çıkacağı ise bilinmiyor

Sızdırılan bir diğer model M9 Plus'ın detaylarına ise bu bağlantıda yer vermiştik.

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GIRALİÇEM 4 yıl
Desire 626 2gb ram ile gelecekse çok güzel olur ki ama umarım mucize olur da 1100 lirayı geçmez.

Edit:Mt versiyonu 2gb ram
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zeMRez 4 yıl
Çok kaba çerçeveler ve çok pahalı ürünleri htc'ye ısınamıyorum bi türlü
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Fakirdepocu 4 yıl
Mt nedir ya
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doctor_bey 4 yıl
HTC orta seviyede çok güzel işler yapmaya başladı; birde fiyatı tutturabilse
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sercandk 4 yıl
Mt6572 mi?
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Fenomenon 4 yıl
Muhtemel fiyatlar

2gb olan 1699 lira
1gb olan 1299 lira
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emre_fan_club 4 yıl Fenomenon
Fenomenon
2gb olan 1699 lira
1gb olan 1299 lira

1000 lira bile çok olur derken 1300e gelmiş
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Gece772 4 yıl
Güzel telefon.....
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emre_fan_club 4 yıl
güzel olmuş ama fiyatı duymadan yorum yapmayacağım...
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stevejones 4 yıl
klasık htc bataryası 5 ınce 2000 batarya nedır arkadas,bu sefer ıslemcıdende kesmıs...Bence ederı en fazla 800 lıradır ama htc yıne ederınden fazla etıket koyacagından 1200-1400 arası kaktırmaya calısacak pıyasaya..
son satısları zenfone2 cok gec kalmayıp gelsede boyle htcnın fahıs fıyata,az performans sunan modellerı pıyasadan sılınıp gıtse.
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ihtiyarjedi 4 yıl stevejones
stevejones

klasık htc bataryası 5 ınce 2000 batarya nedır arkadas,bu sefer ıslemcıdende kesmıs...Bence ederı en fazla 800 lıradır ama htc yıne ederınden fazla etıket koyacagından 1200-1400 arası kaktırmaya calısacak pıyasaya..


son satısları zenfone2 cok gec kalmayıp gelsede boyle htcnın fahıs fıyata,az performans sunan modellerı pıyasadan sılınıp gıtse.

selamlar , evet htc mah olarak az koyuyor fakat m8den biliyorum 2600 mah ile pil ömrü iyi baya , whatsapp-arama-sms arada bir internet + blinkfeed haber ile konum açıkken yani aşağı yukarı normal aktif bir telefon kullanımı 1.5 gün , yalnızca whatsapp ve arama ile rahat 2 gün akşamına kadar idare edebiliyorum.
HTC amiral gemisinde iyi evet , ama giriş ve orta seviye telefonlar için bence fiyat konusunda daha ucuz olmalı , alan kitle giriş seviyesinde fiyata dikkat eden kitle
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ouzqan 4 yıl
Cihaz gayet tatminkar olmuş . Renklendirmeler falan iyi ama o batarya 5 inç lik bir cihaza yakışmamış .
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Jack Rabbit Slims 4 yıl
Renkler yine çok tatlişko.
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MrKemal17 4 yıl
S410 ve 2GB RAM olsa daha iyi olurdu.Bir de batarya var tabi.626TL'den Türkiye'de satılsa iş yapar.
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mu5tafa 4 yıl
1 gb ram mi kaldı? 1.5 gb olaydı bari.
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