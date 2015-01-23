HTC Desire 626'nın detayları sızdırıldı

Daha önce de sızıntılar yapan upleaks yeni modelin görsellerini ve özelliklerini Twitter üzerinden paylaştı. Fotoğraflarda modellerin renklendirilmesi dikkat çekerken cihaz giriş-orta segmente konumlandırılacak gibi gözüküyor.
5 inç ekranında 720 piksel çözünürlük sunacağı iddia edilen cihazda MediaTek MT6572 modelinin 8 çekirdekli bir versiyonunun kullanılması bekleniyor. 2000mAh bataryaya sahip olacak cihaz arkada 13 Megapiksel önde ise 5 Megapiksel kamera sunacak. Sızıntıda RAM miktarının 2GB ve depolama miktarının 16 GB olacağına da yer verilmiş.Ayrıca cihazın kırpılmış bir versiyonunda 1 GB RAM ve Snadragon 410 bulunacağı da iddia ediliyor.
Android 4.4 Kitkat işletim sistemi ile piyasaya çıkacağı söylenen cihazın kısa sürede 5.0 Lolipop güncellemesi alması bekleniyor. Desire 626'yı Mart ayının ilk günlerinde yapılacak Mobil Dünya Kongresinde tanıtması bekleniyor. Cihazın piyasaya ne zaman çıkacağı ise bilinmiyor
Sızdırılan bir diğer model M9 Plus'ın detaylarına ise bu bağlantıda yer vermiştik.
Sızdırılan bir diğer model M9 Plus'ın detaylarına ise bu bağlantıda yer vermiştik.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Edit:Mt versiyonu 2gb ram
2gb olan 1699 lira
1gb olan 1299 lira
1000 lira bile çok olur derken 1300e gelmiş
son satısları zenfone2 cok gec kalmayıp gelsede boyle htcnın fahıs fıyata,az performans sunan modellerı pıyasadan sılınıp gıtse.
selamlar , evet htc mah olarak az koyuyor fakat m8den biliyorum 2600 mah ile pil ömrü iyi baya , whatsapp-arama-sms arada bir internet + blinkfeed haber ile konum açıkken yani aşağı yukarı normal aktif bir telefon kullanımı 1.5 gün , yalnızca whatsapp ve arama ile rahat 2 gün akşamına kadar idare edebiliyorum.
HTC amiral gemisinde iyi evet , ama giriş ve orta seviye telefonlar için bence fiyat konusunda daha ucuz olmalı , alan kitle giriş seviyesinde fiyata dikkat eden kitle