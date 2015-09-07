Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Desire 728 resmiyet kazandı

3 yıl
4,5b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC Desire 728 resmiyet kazandı

HTC'nin yakın zamanda One/Aero A9 adında yeni bir kurtarıcı nitelikte akıllı telefon tanıtmasını beklerken, firma Desire serisine ait yeni modellerle Asya pazarında pay aramaya devam ediyor. Firmanın 6 Eylül tarihindeki lansmanında görücüye çıkan model Desire 728'di. 

HTC Desire 728 orta seviyenin biraz altına doğru inen bir model. 5.5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan model 1.3GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 ve Mali-T720 grafik biriminden oluşan MT6753 yongasetinden gücünü alıyor. 2GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasite ile Desire 728 fiyatına göre tatmin edici bir performans sunacaktır. 

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model 2800mAh gücünde bir bataryaya sahip. Özel adaptör ile batarya hızlı bir şekilde doldurulabiliyor. 

Android 5.1.1 işletim sistemi, LTE Cat. 4 ile 150Mbps indirme hızları, çift SIM kart desteği gibi özelliklere sahip olan Desire 728 yaklaşık olarak 269$ fiyat etiketine sahip olacak. Model Çin'de satışa sunulmuş durumda.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TechKings 3 yıl
türkiyeye 800 tl civarı bir fiyatla girerse bence çok satar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trkarapanda123asd 3 yıl
Gittikçe kötüleşiyor insan neden orta seviyede her gün tepefon cıkarır bunun yerine 5 inçlik ve 5.5 inçlik 2 tane telefon çıkar üst seviyedede aynı şekilde her gün telefon çıkarırsan daha çok zarar edersin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 3 yıl
şimdi buna 1300 tl fiyat geçer g2 1100 tl iken.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LOSSLESSGAME 3 yıl
LTE Cat. 6 Modem olsa çok iyi bir alternatif olabilirdi. Tabi çerçevelerin ince olması ve fiziksel tuş bulundurmasını tercih ederdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tatlıcak 3 yıl
Htc batar bu gidişle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THUGGER 3 yıl
Tasarimda kas yapayim derken goz cikartmislar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THUGGER 3 yıl
Tasarimda kas yapayim derken goz cikartmislar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
tasarımı beğenmedim hoparlör tasarımıda sony den çalma gibi olmuş ve çerçevenin telefonu var yine....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bgryngn 3 yıl
Elefue
Desire Eye kullanıcısıyım. 20 MP kamera ?? 5.5 gibi özelliklerde Desire 2 bekliyorum. One M9 Plus gibi Ana ekrana dönüş butonu.

M9Plus'ta home butonu yok yanlış bilgilendirme olmasın parmak izi okuma alanı var sadece.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 3 yıl
Htc ve Sony ince çerçeve olayına girmesi lazım artık.Tasarım süper fakat kalın çerçeve mahvediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 3 yıl
Güzel telefon.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dtas34 3 yıl
Alt çerçeveye bi telefon daha sığarmış
Fiyat uygun geldi ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4453 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Acer Predator 8 incelemesi "Oyun odaklı Android tablet" 3 yıl Philips ile yeni televizyonlarını ve Ambilux teknolojisini konuştuk 3 yıl Philips ile yeni ses sistemlerini ve kulaklıklarını konuştuk 3 yıl Sony Xperia Z5 inceleme videosu "Tüm detaylarıyla mercek altında" 3 yıl Android'in en iyi tarayıcısı hangisi ? Özel İnceleme Videosu 3 yıl Vestel'e sorduk: Telefonlara ek vergi, yeni Venus 3 telefonlar ve yerli üretim 3 yıl Sony'den 4K destekli, kavisli yeni nesil Android TV'ler video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim