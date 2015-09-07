HTC Desire 728 resmiyet kazandı

HTC'nin yakın zamanda One/Aero A9 adında yeni bir kurtarıcı nitelikte akıllı telefon tanıtmasını beklerken, firma Desire serisine ait yeni modellerle Asya pazarında pay aramaya devam ediyor. Firmanın 6 Eylül tarihindeki lansmanında görücüye çıkan model Desire 728'di.





HTC Desire 728 orta seviyenin biraz altına doğru inen bir model. 5.5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan model 1.3GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 ve Mali-T720 grafik biriminden oluşan MT6753 yongasetinden gücünü alıyor. 2GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasite ile Desire 728 fiyatına göre tatmin edici bir performans sunacaktır.





Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model 2800mAh gücünde bir bataryaya sahip. Özel adaptör ile batarya hızlı bir şekilde doldurulabiliyor.





Android 5.1.1 işletim sistemi, LTE Cat. 4 ile 150Mbps indirme hızları, çift SIM kart desteği gibi özelliklere sahip olan Desire 728 yaklaşık olarak 269$ fiyat etiketine sahip olacak. Model Çin'de satışa sunulmuş durumda.