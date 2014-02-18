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HTC Desire 8 detaylanıyor

5 yıl
8,5b
1
33
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Desire 8 detaylanıyor

 HTC'nin Phablet segmentine orta seviyeden katkısı olacak Desire 8 ile ilgili sızan ilk görsellerden sonra firmadan da ilk ipuçları gelmeye başladı.

Bunlardan ilki sanılanın aksine HTC Desire 8'in MWC 2014 etkinliğinde değil Pekin'de 24 Şubat tarihindeki etkinlikte tanıtılacak olması. İkincisi ise cihazın internete sızan görselinin HTC tarafından da doğrulanması oldu. 

Cihazın donanımı ile ilgili de sızıntılar gelmeye devam ediyor. 5.5 inçlik 720p ekrana sahip olan Desire 8, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alıyor. Arka tarafta 13MP çözünürlükte kamera, ön tarafta 5MP çözünürlükte kamera, 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, Bluetooth 4.0, 5. nesil WiFi şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Modelin öne çıkan özelliği ise Android 4.4.2 ile birlikte Sense 6 kullanıcı arayüzünü sunacak olması. Böylece HTC One 2'den önce Sense 6 arayüzü taşıyan ilk cihaz Desire 8 olacak. Zira HTC One 2'nin lansmanı için Mart ayı bekleniyor. Ayrıca modelin ön kısmında çift hoparlör mevcut ancak bunun Boomsound olmadığı belirtiliyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/02/htc-desire-8-specs-leak-snapdragon-400-5-5-inch-720p-display.html Yorum Yaz
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chatirdek 5 yıl en beğenilen
Android dunyasinda,hatta akıllı telefon dünyasinda tasarimlarini en çok sevdiğim marka HTC...
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General. 5 yıl
Ram 2 Gb olsaydı Htc kesin batardı.
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clopin 5 yıl
Telefonu tipine göre alan kesim bunu kaçırmasın
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x-rayted 5 yıl
Bir önceki orta seviye desire 601 1000den satılmıştı (sadece 1 hafta, daha sonra satıştan kalktı)

Bu da 1200 -1300 den çıkar diye düşünüyorum. Çıktığı gün almak lazım bakarsın bunu da keserler


5 MP ön kamera selfieciler için gelmiş herhalde.
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FerDi5 5 yıl
Sense super arayuz az ram yiyor ve ramin 1.5 olacagi kesinlesti kameranin super olacagindan suphem yok cunki htc ve sesde iyi olursa ve fiyat olarak 1300 gecmesse ben bunu alirim arkadas
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Barbaroscakir 5 yıl
1400tl fiyat isterler. 1000tl olsa ses çıkışıda yüksek olsa bal kaymak gibi satılır. Yemişim boomsound u yüksek ses çıkartsın yeter.
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onurk05 5 yıl
gsm arena da ram 1.5 gb görünüyor
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Tasarim güzel bu telefona 2gb ram koymuyarak yazik etmis fiyat makul olursa alinabilecek bi model olmuş
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Brky 5 yıl
Tasarım da htc yine iyi işler çıkarmış ama yıl olmuş 2014 hala 1 gb ram
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RVoyager 5 yıl
2gb rame gerek yok 4.4.2 512 ile bile çalışıyor.. çıksında görelim..
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fix0111 5 yıl
Tasarım çok hoş olmuş ama içi bok, fiyatı da yüksek olur büyük ihtimal.
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DH Misafiri 5 yıl
Hayvan gibi çerçevesi var sony olmayınca kimsenin gıkı çıkmıyor abi...
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arifakinti 5 yıl
Bu telefona 1 gb ram yazik degilmi ya
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Limon- 5 yıl
Tasarım
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