HTC Desire 8 detaylanıyor





HTC'nin Phablet segmentine orta seviyeden katkısı olacak Desire 8 ile ilgili sızan ilk görsellerden sonra firmadan da ilk ipuçları gelmeye başladı.





Bunlardan ilki sanılanın aksine HTC Desire 8'in MWC 2014 etkinliğinde değil Pekin'de 24 Şubat tarihindeki etkinlikte tanıtılacak olması. İkincisi ise cihazın internete sızan görselinin HTC tarafından da doğrulanması oldu.





Cihazın donanımı ile ilgili de sızıntılar gelmeye devam ediyor. 5.5 inçlik 720p ekrana sahip olan Desire 8, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alıyor. Arka tarafta 13MP çözünürlükte kamera, ön tarafta 5MP çözünürlükte kamera, 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, Bluetooth 4.0, 5. nesil WiFi şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Modelin öne çıkan özelliği ise Android 4.4.2 ile birlikte Sense 6 kullanıcı arayüzünü sunacak olması. Böylece HTC One 2'den önce Sense 6 arayüzü taşıyan ilk cihaz Desire 8 olacak. Zira HTC One 2'nin lansmanı için Mart ayı bekleniyor. Ayrıca modelin ön kısmında çift hoparlör mevcut ancak bunun Boomsound olmadığı belirtiliyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/02/htc-desire-8-specs-leak-snapdragon-400-5-5-inch-720p-display.html