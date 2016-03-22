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HTC Desire 816 Çift Sim modeli için Android Marshmallow güncellemesi başladı

HTC orta seviye modeli Desire 816 için Android 6.0 güncellemesini yayınlamaya başladı. Güncelleme ile birlikte HTC'nin Sense arayüzü de 7.0 sürümüne yükseliyor.
3 yıl
3,4b
1
8
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC'nin orta seviyedeki savaşçısı Desire 816 modeli için Android 6.0 güncellemesi başladı. İlk olarak Suudi Arabistan'da yayınlanan güncellemenin kısa bir süre sonra global olarak indirilebilir olması bekleniyor. İlk etapta 55 MB boyutundaki bir güncelleme akıllı telefonu yeni sürüme hazırlarken, sonrasında 1 GB'lık büyük bir dosya ile yeni sürüme geçilebiliyor.

Tayvanlı şirket modelin internet sayfasını da güncelleyerek Android 6.0 Marshmallow güncellemesine geçiş ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Desire 816 Çift Sim modeli güncellemenin ardından Android 6.0 sürümüne yükseliyor, HTC'nin özelleştirdiği Sense arayüzü ise 7.0 sürümüne kavuşuyor.
Türkiye için henüz güncelleme haberi yok ancak akıllı telefon sahipleri kısa bir süre içerisinde bildirim almaya başlayacaktır. Dileyenler Ayarlar > Hakkında > Yazılım Güncellemesi sekmesine girerek güncellemeleri elle denetleyebilirler.  

http://www.htc.com/mea-en/support/htc-desire-816-dual-sim/howto/cat_100181.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
desire 616 modeline ne zaman gelecek peki
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kadirirdem 3 yıl
htc bari adam gibi güncelleme veriyor...
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buraxus 3 yıl
BoxFun
buraxusHtc nerdeyse hesap makinelerine güncelleme verecek bizim zamazung 2500 tlye sattığı s6ya hala...tööbe yarabbim ya
S6ya geldi zaten

Ben kullanıyorum kardeşim nasıl geldi yurtdışı cihazlarından bahsetmiyorum bendeki de replika ürün vs. bi durum yok e nasıl olcak bu iş ?
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KuvvetMira27 3 yıl
Desire eye'DE güncelleme geldi 1 hafta falan oldu
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Guest-5E274E432 3 yıl
buraxus
Htc nerdeyse hesap makinelerine güncelleme verecek bizim zamazung 2500 tlye sattığı s6ya hala...tööbe yarabbim ya

S6ya geldi zaten
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buraxus 3 yıl
Htc nerdeyse hesap makinelerine güncelleme verecek bizim zamazung 2500 tlye sattığı s6ya hala...tööbe yarabbim ya
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yonex78 3 yıl
Desire 816 Tek Sim olana varmı ?
Güncellemeyi yükleyen varmı
Desire 820 için henüz yok sanırım
Htc yi aradıgımda güncellemenin dagıtıma başlandıgı ama ne zaman geleceginin kesin olmadıgı söylendi...
Birde Desire 820G için 6.0 gelmeyecek dendi
Konu hakkında başka bir bilgisi olan varmı ?
1 Yanıt Yanıtla
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HTC Specialist 3 yıl yonex78
yonex78

Desire 816 Tek Sim olana varmı ?
Güncellemeyi yükleyen varmı

Desire 820 için henüz yok sanırım
Htc yi aradıgımda güncellemenin dagıtıma başlandıgı ama ne zaman geleceginin kesin olmadıgı söylendi...
Birde Desire 820G için 6.0 gelmeyecek dendi
Konu hakkında başka bir bilgisi olan varmı ?

G modellere güncelleme gelmeyecek.
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