HTC Desire 816 Çift Sim modeli için Android Marshmallow güncellemesi başladı

HTC'nin orta seviyedeki savaşçısı Desire 816 modeli için Android 6.0 güncellemesi başladı. İlk olarak Suudi Arabistan'da yayınlanan güncellemenin kısa bir süre sonra global olarak indirilebilir olması bekleniyor. İlk etapta 55 MB boyutundaki bir güncelleme akıllı telefonu yeni sürüme hazırlarken, sonrasında 1 GB'lık büyük bir dosya ile yeni sürüme geçilebiliyor.

Tayvanlı şirket modelin internet sayfasını da güncelleyerek Android 6.0 Marshmallow güncellemesine geçiş ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Desire 816 Çift Sim modeli güncellemenin ardından Android 6.0 sürümüne yükseliyor, HTC'nin özelleştirdiği Sense arayüzü ise 7.0 sürümüne kavuşuyor.

Türkiye için henüz güncelleme haberi yok ancak akıllı telefon sahipleri kısa bir süre içerisinde bildirim almaya başlayacaktır. Dileyenler Ayarlar > Hakkında > Yazılım Güncellemesi sekmesine girerek güncellemeleri elle denetleyebilirler.

http://www.htc.com/mea-en/support/htc-desire-816-dual-sim/howto/cat_100181.html