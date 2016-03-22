HTC Desire 816 Çift Sim modeli için Android Marshmallow güncellemesi başladı

HTC'nin orta seviyedeki savaşçısı Desire 816 modeli için Android 6.0 güncellemesi başladı. İlk olarak Suudi Arabistan'da yayınlanan güncellemenin kısa bir süre sonra global olarak indirilebilir olması bekleniyor. İlk etapta 55 MB boyutundaki bir güncelleme akıllı telefonu yeni sürüme hazırlarken, sonrasında 1 GB'lık büyük bir dosya ile yeni sürüme geçilebiliyor.
Tayvanlı şirket modelin internet sayfasını da güncelleyerek Android 6.0 Marshmallow güncellemesine geçiş ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Desire 816 Çift Sim modeli güncellemenin ardından Android 6.0 sürümüne yükseliyor, HTC'nin özelleştirdiği Sense arayüzü ise 7.0 sürümüne kavuşuyor.
Türkiye için henüz güncelleme haberi yok ancak akıllı telefon sahipleri kısa bir süre içerisinde bildirim almaya başlayacaktır. Dileyenler Ayarlar > Hakkında > Yazılım Güncellemesi sekmesine girerek güncellemeleri elle denetleyebilirler.
http://www.htc.com/mea-en/support/htc-desire-816-dual-sim/howto/cat_100181.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben kullanıyorum kardeşim nasıl geldi yurtdışı cihazlarından bahsetmiyorum bendeki de replika ürün vs. bi durum yok e nasıl olcak bu iş ?
S6ya geldi zaten
Güncellemeyi yükleyen varmı
Desire 820 için henüz yok sanırım
Htc yi aradıgımda güncellemenin dagıtıma başlandıgı ama ne zaman geleceginin kesin olmadıgı söylendi...
Birde Desire 820G için 6.0 gelmeyecek dendi
Konu hakkında başka bir bilgisi olan varmı ?
G modellere güncelleme gelmeyecek.