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HTC Desire 816 ülkemizde satışa sunuldu

4 yıl
3,1b
1
154
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Desire 816 ülkemizde satışa sunuldu

HTC'nin orta seviyeye hitap eden Desire serisindeki amiral gemi olarak niteleyebileceğimiz Desire 816, bu ay içerisinde başladığı Avrupa yolculuğunda ülkemizde de satışa çıktı.

Perakende mağazalarında boy göstermeye başlayan Desire 816 modelinde 5.5 inçlik 720p çözünürlükte S LCD II ekran yer alıyor. 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alan cihazda 1.5GB sistem belleği ve 8GB artırılabilir hafıza bulunuyor.

BlinkFeed, BoomSound gibi One serisinde yer alan önemli ögeleri bünyesinde barındıran Desire 816, bununla birlikte Ultrapixel teknolojisinden vazgeçiyor ve 13MP çözünürlükte arka kamera ile 5MP çözünürlükte ön kameraye yer veriyor. Android 4.4 KitKat işletim sistemi üzerinde Sense 5.5 arayüzü çalışırken, cihazın enerjisini 2600mAh gücünde bir batarya sağlıyor. 

Desire 816 modelinin perakende satış fiyatı 1399TL olarak belirlenmiş durumda. Orta seviye olmasına karşın pek çok amiral gemi modeli ile aynı fiyat çizgisine oturan Desire 816'nın nasıl bir tüketici ilgisi ile karşılacağını hep birlikte göreceğiz.

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ipsiz_uçurtma 4 yıl en beğenilen
htc bu fiyatlar ile gerçekten batmak ıçin Uğraş veriyor. Orta seviye bir telefonun fiyatı bu mu şimdi.
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prof.exx 4 yıl
Hem ara model orta seviye hemde;

5.5 inç 2600 Mah?

Snapdragon 400 1.5 GB RAM?

720p Ekran 5.5 İnç?

BlinkFeed-BoomSound-13 Mp Kamera-5.5 İnç yani tam multimedya aleti ve s400 işlemci 2600 mah?

ve G2,Elite varken Bu cihaza 1400 TL?

Promil sınırını aştıktan sonra mı bu ürünü düşündünüz anlamıyorum ki. Zaten one max'de faciaydı, buda facia.






Hem ara model orta seviye hemde;5.5 inç 2600 Mah?Snapdragon 400 1.5 GB RAM?720p Ekran 5.5 İnç?BlinkFeed-BoomSound-1...
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Harpooner 4 yıl
Rezil bi fiyat, oysa başarılı olabilirdi, 999 TL'ye.
2 Yanıt Yanıtla +31
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DH Misafiri 3 yıl
ARKADAŞLAR İŞTE HTC DESİRE 816 TÜRK GRUBU.
facebook.com/...
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DH Misafiri 4 yıl
bu fiyat bu telefona göre fazla ucuz kıl oldum
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Inque 4 yıl
799 TL olsaydı eyvallah.
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tevfikkavil 4 yıl
Bu fiyata g2 gibi bi üst seviye telefon varken bunu almak mantıksız
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Roque_Jn 4 yıl
Herkes sadece donanımdan referans alarak yorum yapıyor! Şu telefon ile normal amiral gemilerini karşılaştırmayın! T2 Ultra, Desire 816; bu telefonlar büyük ekranlı phablet sınıfına giren telefonlar ve hala çok fazla alternatifleri yok.. Kaldı ki bu telefonlar yine güncel aletler, yani geçen senenin modellerini daha uygun olması gayet mantıklı.. Eğer büyük ekranlı bir telefona ihtiyacınız yoksa istemiyorsanız, şart değilse almayın zaten.. Ama piyasa böyle, bu sadece HTC için geçerli değil! Sony için de böyle.. Desire 816 ve T2 Ultra'nın arka yüzleri plastik ama bir çok plastik telefondan daha üzerinde çalışılmış bir plastik emin olun her ikisi de öyle zayıf ve ucuz malzeme hissi vermiyor. Ben de HTC ve Sony'den alıştığım o malzeme kalitesini bulamadım fakat elma ile armudu karıştırmayalım; her kaliteli olmayan şey kalitesiz olmak zorunda değildir. Malzeme kalitesi olması gerektiği gibi yani ne eksik ne fazla!
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Emrah1923 4 yıl
Htc one kullanan biri olarak, desire 816 da htc resmen kendine çelme atmış samsungun eleştirilen plastiği bunda kullanılan plastiğin yanında elit kalır o kadar ucuz bir hissiyat veriyor ki anlatamam fiyatını hiç saymıyorum bile sırf malzeme kalitesinden dolayı kullanmak gelmez insanın içinden
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DH Misafiri 4 yıl
Çoğunuz verilmez bu para bu telefona yazık demişsiniz, ama gerçekten güzel telefon. G2 nasıl bilmiyorum ama ben Desire aldım ve çok memnunum. Evet biraz pahalı ama ben verilmeye değer olduğunu da gördüm. Ses, kamera, hız, özellik vs bakımından oldukça geniş bir telefon.
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enevre 4 yıl DH Misafiri
pil durumu nasıl 1 gün yetiyor mu?
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freedom058 4 yıl
LG G2 mi .816 mi arkadaşlar hizlial camdan alcam ne dersiniz
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suns 4 yıl
bu özelliklere bu fiyat.tutmaz
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DH Misafiri 4 yıl
Şarjı cok az gidiyorrr Ben bir Haggard once aldim Şarjı cok azzz
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Technotronic 4 yıl
Artık şu tasarımdan vazgeçmeli htc, alt ve üst çerçeveler çok fazla
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__Nikolaus__ 4 yıl
Bende az önce htc yetkilisinden alıp kullandım
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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