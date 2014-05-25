HTC Desire 816 ülkemizde satışa sunuldu





HTC'nin orta seviyeye hitap eden Desire serisindeki amiral gemi olarak niteleyebileceğimiz Desire 816, bu ay içerisinde başladığı Avrupa yolculuğunda ülkemizde de satışa çıktı.





Perakende mağazalarında boy göstermeye başlayan Desire 816 modelinde 5.5 inçlik 720p çözünürlükte S LCD II ekran yer alıyor. 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alan cihazda 1.5GB sistem belleği ve 8GB artırılabilir hafıza bulunuyor.





BlinkFeed, BoomSound gibi One serisinde yer alan önemli ögeleri bünyesinde barındıran Desire 816, bununla birlikte Ultrapixel teknolojisinden vazgeçiyor ve 13MP çözünürlükte arka kamera ile 5MP çözünürlükte ön kameraye yer veriyor. Android 4.4 KitKat işletim sistemi üzerinde Sense 5.5 arayüzü çalışırken, cihazın enerjisini 2600mAh gücünde bir batarya sağlıyor.





Desire 816 modelinin perakende satış fiyatı 1399TL olarak belirlenmiş durumda. Orta seviye olmasına karşın pek çok amiral gemi modeli ile aynı fiyat çizgisine oturan Desire 816'nın nasıl bir tüketici ilgisi ile karşılacağını hep birlikte göreceğiz.