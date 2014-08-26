HTC, Desire 820 ile bir ilke imza atmaya hazırlanıyor





Desire serisinin son dönemdeki en başarılı üyesi olarak kabul edilen Desire 816'dan sonra HTC'nin yeni bir devam modeli üzerinde çalıştığı resmi hesaplardan duyurulmuştu. Desire 820 adını alacağı tahmin edilen modelin bir ilke imza atmaya hazırlandığı belirtiliyor.





Firmanın resmi Weibo hesabı üzerinden yapılan tanıtımlarda pazarda bir ilke imza atacak yeni bir modelin yolda olduğu ifade edilirken, 64 rakamına da atıfta bulunuluyor. Daha önce firmanın 64-bitlik 8 Cortex-A53 çekirdekli Sapdragon 615 yongasetine sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı benchmark skorlarına yansımıştı. Bu bakımdan Desire 820 modelinin 64-bitlik bir yongaseti ile geleceği ihtimali güçleniyor.





Aslında Android tarafında 64-bitlik ilk cihazlar Computex 2014 fuarında Asus tarafından lanse edilmişti. 64-bitlik Intel Atom yongaseti kullanan bu cihazlardan iki tanesi standart tablet bir tanesi de telefon özellikli Fonepad tablet idi. Asus her ne kadar Android platformunda 64-bitlik işlemci taşıyan ilk cihazlar olduğunu ilan etse de ilk akıllı telefon ünvanını HTC alacak gibi görünüyor.





Samsung'un Galaxy Mega 2 akıllı telefon modelinin de 4 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 410 yongaseti ile geleceği iddia ediliyor. Bu durumda hangisi erken tanıtılırsa ünvanı o eline geçirecek şeklinde bir durum sözkonusu. Her iki firma da gelecek hafta ki IFA 2014 fuarında ürünlerini tanıtacak.

http://www.phonearena.com/news/First-64-bit-Android-smartphone-gets-semi-confirmed---the-HTC-Desire-820_id59770