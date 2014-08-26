Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, Desire 820 ile bir ilke imza atmaya hazırlanıyor

4 yıl
942
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC, Desire 820 ile bir ilke imza atmaya hazırlanıyor

Desire serisinin son dönemdeki en başarılı üyesi olarak kabul edilen Desire 816'dan sonra HTC'nin yeni bir devam modeli üzerinde çalıştığı resmi hesaplardan duyurulmuştu. Desire 820 adını alacağı tahmin edilen modelin bir ilke imza atmaya hazırlandığı belirtiliyor. 

Firmanın resmi Weibo hesabı üzerinden yapılan tanıtımlarda pazarda bir ilke imza atacak yeni bir modelin yolda olduğu ifade edilirken, 64 rakamına da atıfta bulunuluyor. Daha önce firmanın 64-bitlik 8 Cortex-A53 çekirdekli Sapdragon 615 yongasetine sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı benchmark skorlarına yansımıştı. Bu bakımdan Desire 820 modelinin 64-bitlik bir yongaseti ile geleceği ihtimali güçleniyor. 

Aslında Android tarafında 64-bitlik ilk cihazlar Computex 2014 fuarında Asus tarafından lanse edilmişti. 64-bitlik Intel Atom yongaseti kullanan bu cihazlardan iki tanesi standart tablet bir tanesi de telefon özellikli Fonepad tablet idi. Asus her ne kadar Android platformunda 64-bitlik işlemci taşıyan ilk cihazlar olduğunu ilan etse de ilk akıllı telefon ünvanını HTC alacak gibi görünüyor. 

Samsung'un Galaxy Mega 2 akıllı telefon modelinin de 4 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 410 yongaseti ile geleceği iddia ediliyor. Bu durumda hangisi erken tanıtılırsa ünvanı o eline geçirecek şeklinde bir durum sözkonusu. Her iki firma da gelecek hafta ki IFA 2014 fuarında ürünlerini tanıtacak. 

http://www.phonearena.com/news/First-64-bit-Android-smartphone-gets-semi-confirmed---the-HTC-Desire-820_id59770 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
graograman 4 yıl
Ne yazık ki sorunlu bir cihaz!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koxalbuyuk 4 yıl graograman
graograman

Ne yazık ki sorunlu bir cihaz!

Neye dayanarak bu yorumu yaptın acaba ??

Bende ve 2 arkadaşımda var cihaz biz hiçbir sorunla karşılaşmadık.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isikayhan 4 yıl
fiyat belli oldu 1399 tl
turkcell.com.tr/...

bence pahalı olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isikayhan 4 yıl
20 aralıkta geliyormuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 4 yıl
fiyat 2000 tl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
HTC One V kullandım 8-9 ay,tasarım gerçekten on numaraydı;HTC bu işi biliyor ama fiyatlar konusunda dersine çalışması gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AngryGamer 4 yıl
Bir yerde sapdragon yazilmis, komik duruyor duzeltilirse sevinirim


Daha önce firmanın 64-bitlik 8 Cortex-A53 çekirdekli Sapdragon 615 yongasetine sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı benchmark skorlarına yansımıştı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Tenth Doctor 4 yıl
Fiyat : 1699
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ans Destroyer 4 yıl The Tenth Doctor
The Tenth Doctor

Fiyat : 1699

htc işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 4 yıl
Çelişki güzel ayrıntı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TroppX 4 yıl
hetece iyi hoşta çok tuzlu yav
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hsanlukk 4 yıl
Htc dızayn olarak en ıyısı fakat su fıyat ısını ayarlayabılse on numara olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
942 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc ve
2 etiket daha desire 820 desire 816
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Philips BR-1X Test Masamızda 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 26 Ağustos 4 yıl Mobilite: Galaxy Note IV, iPhone 6, BB Passport, WP'lu HTC M8 ve dahası... 4 yıl Huawei ile firmanın genel vizyonu ve ileriye dönük planları hakkında konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim