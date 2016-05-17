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HTC Desire 820 nihayet Android Marshmallow almaya başladı

HTC 2014 yılında piyasaya sürdüğü HTC Desire 820 modeli için Android Marshmallow dağıtımına başladı. Güncelleme Tayvanlı şirketin geliştirdiği Sense UI arayüzünün 7.0 sürümünü de getiriyor.
3 yıl
5,7b
1
9
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HTC'nin en son amiral gemisi HTC 10 şu anda medyanın gündeminde olabilir ancak şirket aynı zamanda uygun fiyatlı Desire serisi ile son derece rekabetçi orta sınıf segmenideki varlığını sürdürmeye çalışıyor. HTC ile ilgli takdir edilmesi gereken şey, Tayvanlı şirketin ucuz cihazlara falza mesai harcamayan birçok üreticinin aksine en azından bazı orta sınıf cihazlarını Android'in yeni sürümleri ile güncellemeye eğilimli olması. Şimdi de şirketin 2014 yılında piyasaya sürülen Desire 820 akıllı telefon için Android 6.0.1 Marshmallow yayınlamaya başladığı bildiriliyor.
Desire 820, HTC'nin nispeten eski orta sınıf cihazlarından biri olabilir ancak Android'in son sürümünün yayılması ile birlikte artık HTC'nin özel Android arayüzü olan Sense UI'ın yedinci nesil yinelemesi dahil olmak üzere şirketin şimdiki amiral gemisi HTC 10 üzerinde bulunan birçok özelliğe sahip olmuş durumda. Ne yazık ki HTC'den şu an için resmi bir açıklama yok. Bu nedenle hangi bölgelerin güncelleme alacakları bilinmiyor. Ayrıca yeni yazılımın getirdiği değişiklikleri listeleyen mevcut bir changelog bile yok.
Ayrıca Bkz. "Android telefonlar iPhone'lardan daha fazla çökme eğiliminde"
Marshmallow sürümü Google Now on Tap, tamamen yenilenmiş uygulama izinleri yöneticisi, yeni bir uygulama çekmecesi ve Doze olarak adlandırılan pil tasarruf özelliğini kapsayacak şekilde geliyor. HTC ise kendi adına tema paketleri için destek sunan ve ekrandaki sanal düğmeleri özelleştirme yeteneğine kavuşan Sense UI 7.0 ile yeni bir dizi tasarım özellikleri sunuyor.
Bu arada dağıtım ile ilgili ayrıntılar şu an tam olarak netleşmese bile HTC'nin Marshmallow tabanlı güncellemeyi önümüzdeki birkaç hafta içinde dünya geneline ulaştırması bekleniyor. Güncellemenin ulaştığı bölgelerdeki kullanıcılar bir bildirimle haberdar olacaklar. Ancak Marshmallow güncellemesini manuel olarak kontrol etmek isteyenler cihazlarının ayarlar bölümünde yer alan Cihaz Hakkında > Yazılım Güncellemeri bölümünden gerekli kontrolleri yapabilirler.
HTC Desire 820 nihayet Android Marshmallow almaya başladı
 

http://www.androidheadlines.com/2016/05/android-marshmallow-finally-hits-htc-desire-820.html Yorum Yaz
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x-rayted 3 yıl en beğenilen
Hayırlı olsun.. Haber editörü internet bağlatmış


İnsan bir kere 820 ana konusuna bakar bunlar aldıklarını biliyor mu diye
Hayırlı olsun.. Haber editörü internet bağlatmışİnsan bir kere 820 ana konusuna bakar bunlar aldıklarını biliyor mu diye
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DH Misafiri 2 yıl
Htc desire 820 son sürümünü nasıl indirebilirim
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Htc desire 820 son sürümünü nasıl indirebilirim

Xda sitesinde olucak diye biliyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
6.0 i kurmak icin 5.0 kurulu olmasi gerekiyor mu bende daha guncelleme olarak 5.0 var guncellememistim benim gibi 5.0 a guncellemeyipte direk 6.0 i alan varsa yorum olarak yazabilir mi?
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ESESGS 3 yıl
Güncelemeden sonra sorun yaşayan oldu mu ısınma, yavaşlama, şarjın çabuk bitmesi gibi?
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Barni Moloztaş 3 yıl
2 hafta önce geldi
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dirokzan 3 yıl
güncellemeyi indiriyorum %99 dan sonra dosya bozuk tekrar indir diye hata veriyor ??
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The-Engineer 3 yıl
Geleli iki haftayı geçti herhalde


En sevdiğim yanı Sd kartı adamakıllı kullanabilmek oldu. 16 Gb yetmiyordu hiç bi şeye, Sd kartı telefon hafızası şeklinde bicimleyince rahatladı telefon.
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karakaya_o 3 yıl
Alalı 2 hafta oldu. Sense 7'yi beğendim..
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x-rayted 3 yıl
Hayırlı olsun.. Haber editörü internet bağlatmış


İnsan bir kere 820 ana konusuna bakar bunlar aldıklarını biliyor mu diye
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