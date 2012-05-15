HTC Desire C resmileşti

Haber Editörü
Dün Portekiz Vodafone sayfalarında ortaya çıkan ve giriş seviyesi segmente hitap edeceği anlaşılan HTC Desire C modelinin İngiltere için resmi reklam videosu yayınlandı.
HTC Desire C modelinde 3.5 inçlik 320 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 600MHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM7225A işlemci, 3.5G bağlantı, 4GB dahili hafıza, 5MP kamera, Android 4.0 işletim sistemi, Sense 4 arayüzü, NFC, Beats Audio teknolojisi, Bluetooth 4.0, WiFi ve 25GB Dropbox depolama alanı göze çarpıyor.
HTC'nin bu modelde de One serisindeki kamera arayüzünden faydalandığı görülüyor.
HTC Desire C modeli 170 Pound fiyat etiketiyle Vodafone, Orange, T-Mobile, Virgin Media, Three, O2, Phones4U, The Carphone Warehouse ve Tesco Mobile operatör ve perakendecilerinde raflardaki yerini alacak. Diğer Avrupa ülkeleri için de aynı tarihlerde satışa sunulacağı belirtiliyor.
http://www.slashgear.com/htc-desire-c-official-ics-and-beats-on-a-budget-15228308/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1:htc desire c almak içimden geçiyor fakat 600 mhz lik işlemcisi beni olumsuz düşündürüyor
2:samsung galaxs ace 2. alternetifim onun işlemcisi 800 küsür sanırım ve htc den yüksek fakat androıd sistemi 2. küsürlerde ve htc ye göre düşük
3:pil tüketim durumlarıda kafamda birçok soru işaretini beraberinde getiriyor.
ben günde 50 sms yazan 20 dkka face 10 dkkada twitter 45 dkka da telefonla konuşuyorum 3g ile hiç işim olmaz sürekli wifi açık olmaz oynıyacağım oyunlar batak pişti 101 okey karpuz kesme tarzı oyunlarıdır.sizce bu kullanım durumlarında bataryanın süresi ne olur beni 1 gün çok rahat götürürmü???
4:nakit 600 tl sınırım var htc desire c mi samsung galaxs ace mi bana yardımcı olursanız sevinirim
Dostum senin yüzünden dejavu oldum.
Aynen+İnsan bi flaş koyar.
iyi al o zaman bol bol şarkı gönderir durursun....
aynen hocam kesinlikle zaten yukardada onu soyledım bizim xe dede durum aynı kınıyorum dahada htc almam ..sony 2 yıl once cıkardıgı xperia neo ya bile güncelleme veriyor htc bize sense 4 ü veremiyor yazık yazık [>:][>:]
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