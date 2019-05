HTC Desire C resmileşti

Dün Portekiz Vodafone sayfalarında ortaya çıkan ve giriş seviyesi segmente hitap edeceği anlaşılan HTC Desire C modelinin İngiltere için resmi reklam videosu yayınlandı.





HTC Desire C modelinde 3.5 inçlik 320 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 600MHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM7225A işlemci, 3.5G bağlantı, 4GB dahili hafıza, 5MP kamera, Android 4.0 işletim sistemi, Sense 4 arayüzü, NFC, Beats Audio teknolojisi, Bluetooth 4.0, WiFi ve 25GB Dropbox depolama alanı göze çarpıyor.





HTC'nin bu modelde de One serisindeki kamera arayüzünden faydalandığı görülüyor.





HTC Desire C modeli 170 Pound fiyat etiketiyle Vodafone, Orange, T-Mobile, Virgin Media, Three, O2, Phones4U, The Carphone Warehouse ve Tesco Mobile operatör ve perakendecilerinde raflardaki yerini alacak. Diğer Avrupa ülkeleri için de aynı tarihlerde satışa sunulacağı belirtiliyor.











http://www.slashgear.com/htc-desire-c-official-ics-and-beats-on-a-budget-15228308/