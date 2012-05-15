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HTC Desire C resmileşti

7 yıl
5,4b
1
62
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dün Portekiz Vodafone sayfalarında ortaya çıkan ve giriş seviyesi segmente hitap edeceği anlaşılan HTC Desire C modelinin İngiltere için resmi reklam videosu yayınlandı.

HTC Desire C modelinde 3.5 inçlik 320 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 600MHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM7225A işlemci, 3.5G bağlantı, 4GB dahili hafıza, 5MP kamera, Android 4.0 işletim sistemi, Sense 4 arayüzü, NFC, Beats Audio teknolojisi, Bluetooth 4.0, WiFi ve 25GB Dropbox depolama alanı göze çarpıyor.

HTC'nin bu modelde de One serisindeki kamera arayüzünden faydalandığı görülüyor. 

HTC Desire C modeli 170 Pound fiyat etiketiyle Vodafone, Orange, T-Mobile, Virgin Media, Three, O2, Phones4U, The Carphone Warehouse ve Tesco Mobile operatör ve perakendecilerinde raflardaki yerini alacak. Diğer Avrupa ülkeleri için de aynı tarihlerde satışa sunulacağı belirtiliyor.
HTC Desire C resmileşti
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http://www.slashgear.com/htc-desire-c-official-ics-and-beats-on-a-budget-15228308/ Yorum Yaz
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mert1907 7 yıl en beğenilen
Sorsan donanım yetmedıgınden Galaxy W,Galaxy S ICS alamıyor.600 Mhz ıslemcı ve 320x480 cozunurluk ustune Sense 4 ıle ICS.Kapitalist düzen işte nolucak.
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ulerte 7 yıl
Böyle bir telefonla Desire adını kirletmişler resmen. Başka bir adla çıksa olmaz mıydı. Desire ... adında yüksek donanımlı telefonlar gelir inşallah.
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geziciii 6 yıl
arkadaşlar 2 haftadan beri bu telefonu araştırıyorum ama işin içinden çıkamıyorum ve sizden yardım istiyorum umarım yaptıgınız yorumlarla beni aydınlatırsınız
1:htc desire c almak içimden geçiyor fakat 600 mhz lik işlemcisi beni olumsuz düşündürüyor
2:samsung galaxs ace 2. alternetifim onun işlemcisi 800 küsür sanırım ve htc den yüksek fakat androıd sistemi 2. küsürlerde ve htc ye göre düşük
3:pil tüketim durumlarıda kafamda birçok soru işaretini beraberinde getiriyor.
ben günde 50 sms yazan 20 dkka face 10 dkkada twitter 45 dkka da telefonla konuşuyorum 3g ile hiç işim olmaz sürekli wifi açık olmaz oynıyacağım oyunlar batak pişti 101 okey karpuz kesme tarzı oyunlarıdır.sizce bu kullanım durumlarında bataryanın süresi ne olur beni 1 gün çok rahat götürürmü???
4:nakit 600 tl sınırım var htc desire c mi samsung galaxs ace mi bana yardımcı olursanız sevinirim
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netten^ 7 yıl
Deli olcam ama he.Benim telefonum bundan daha iyi ancak android 4.0 getirmiyorlar.Elimde htc desire z var.Bu telefondan 200 mhz önde bizimkine neden çıkmıyor?
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a_n0507 7 yıl
3.5G bağlantı nedir ya?
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redoano 7 yıl
Wildfire S, explorer vesaire telefonlara sense 4 port edilebilmesi için gayet iyi bence :) Zaten bence HTC'nin amacı da buydu. One serisi ve sense 4'ü tanıtırken hem 480*800 ekran çözünürlüklü one V, hem de 540*960 çözünürlüklü one S'i çıkardı ki bu ekran çözünürlüklü eski modellere port edilebilsin romlar. HTC kendisi neden getirmiyor önceki modellere sense 4 güncellemelerini o ayrı konu. Uğraşmak istemiyorlardır belki :) Her neyse bence 320*480 çözünürlüklü telefonlar için çok iyi böyle bir telefonun çıkması..
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sticer12 7 yıl
bence artık giriş seviyesi telefonlar 600 mhz olmamalı an az 800 mhz olmalı htc şu an sadece piyasaya oynuyo
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Sirchade 7 yıl
Wildfire S'in makyajli hali. Bu telefon çıktıysa Wildfire S için ICS yalan oldu. :(
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invisible 7 yıl
vodafone a android iteleyecek yeni telefon çıktı.
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stepcideee 7 yıl
T10'daki işlemci ve GPU'ya sahip bir telefonu ne yapcam.
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eXaeL@DH 7 yıl stepcideee
stepcideee

T10'daki işlemci ve GPU'ya sahip bir telefonu ne yapcam.
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Dostum senin yüzünden dejavu oldum.
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9888 6 yıl stepcideee
stepcideee
T10'daki işlemci ve GPU'ya sahip bir telefonu ne yapcam.
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Aynen+İnsan bi flaş koyar.
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tachy58 7 yıl
RAN7843
Alt seviye telefon için harika benim çok hoşuma gitti bluetotht 4.0 bile var sony nın amıral gemisinde bile yokkk ..............

iyi al o zaman bol bol şarkı gönderir durursun....
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tachy58 7 yıl
Helal olsun sana HTC....şu donanım ve görsellik yoksunu telefonu bile sense 4.0 ile birlikte piyasaya sür...bizim Evo3D'lere sense 3.6 ver...
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nedensiz07 7 yıl tachy58
tachy58

Helal olsun sana HTC....şu donanım ve görsellik yoksunu telefonu bile sense 4.0 ile birlikte piyasaya sür...bizim Evo3D'lere sense 3.6 ver...

aynen hocam kesinlikle zaten yukardada onu soyledım bizim xe dede durum aynı kınıyorum dahada htc almam ..sony 2 yıl once cıkardıgı xperia neo ya bile güncelleme veriyor htc bize sense 4 ü veremiyor yazık yazık [>:][>:]
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nedensiz07 7 yıl
bunda bile sense 4 var.. birde ibrahim beyimiz diyoki sense 4 ü sensationlar calıstırmadıgı için biraz kırptık ve 3.6 olarak verdik... peki sayın ibrahim bey bu giris seviyesi tel. bile sense 4 ü calıstırırken bizim xe nasıl calıstırmıyor...
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