HTC Desire C ve Sony Xperia U, Turkcell tarafından satışa sunuldu

Kısa süre önce Avrupa'da piyasaya sürülen ve orta seviye segmente hitap eden iki model HTC Desire C ve Sony Xperia U, Turkcell tarafından ülkemizde de satışa sunuldu.





Sony Xperia U modeli; 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli Cortex A9 tabanlı ST-E U8500 NovaThor işlemci, DB8500 grafik birimi ve 512MB RAM barındırıyor.





3.5 inçlik 480 x 854 piksel çözünürlük, 4GB depolama kapasitesi, Android 2.3 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, 720p video kaydı, WiFi, Bluetooth, 1320mAh batarya diğer özellikleri. Model Avrupa'da 250 Avro fiyat seviyesine sahipti. Model ICS güncellemesi de alacak.





Turkcell'de ise kontratsız 799TL olarak satışa sunuldu. İnterneti içinde 250MB kotalı paket 24 ay için 49TL iken, 12 ay için 82TL. 1GB ve 4GB kotalı paketler de mevcut.





Tarifeye ek paketlerde; Gold Plus ve Gold paketleri için 24 ay x 19TL şeklinde başlayan seçenekler mevcut.





HTC Desire C modelinde ise 3.5 inçlik 320 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 600MHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM7225A işlemci, 3.5G bağlantı, 4GB dahili hafıza, 5MP kamera, Android 4.0 işletim sistemi, Sense 4 arayüzü, NFC, Beats Audio teknolojisi, Bluetooth 4.0, WiFi ve 25GB Dropbox depolama alanı göze çarpıyor. Model 170 pound olarak İngiltere'de satışa sunulmuştu.





Turkcell'de kontratsız fiyatı 699TL. Model için herhangi bir paket tanımlanmamış.









http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/ceptelefonlari/Sony-Xperia-U.aspx