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HTC Desire C ve Sony Xperia U, Turkcell tarafından satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
15,1b
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30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre önce Avrupa'da piyasaya sürülen ve orta seviye segmente hitap eden iki model HTC Desire C ve Sony Xperia U, Turkcell tarafından ülkemizde de satışa sunuldu.

Sony Xperia U modeli; 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli Cortex A9 tabanlı ST-E U8500 NovaThor işlemci, DB8500 grafik birimi ve 512MB RAM barındırıyor. 

3.5 inçlik 480 x 854 piksel çözünürlük, 4GB depolama kapasitesi, Android 2.3 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, 720p video kaydı, WiFi, Bluetooth, 1320mAh batarya diğer özellikleri. Model Avrupa'da 250 Avro fiyat seviyesine sahipti. Model ICS güncellemesi de alacak.

Turkcell'de ise kontratsız 799TL olarak satışa sunuldu. İnterneti içinde 250MB kotalı paket 24 ay için 49TL iken, 12 ay için 82TL. 1GB ve 4GB kotalı paketler de mevcut. 

Tarifeye ek paketlerde; Gold Plus ve Gold paketleri için 24 ay x 19TL şeklinde başlayan seçenekler mevcut.

HTC Desire C modelinde ise 3.5 inçlik 320 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 600MHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM7225A işlemci, 3.5G bağlantı, 4GB dahili hafıza, 5MP kamera, Android 4.0 işletim sistemi, Sense 4 arayüzü, NFC, Beats Audio teknolojisi, Bluetooth 4.0, WiFi ve 25GB Dropbox depolama alanı göze çarpıyor. Model 170 pound olarak İngiltere'de satışa sunulmuştu.

Turkcell'de kontratsız fiyatı 699TL. Model için herhangi bir paket tanımlanmamış.
HTC Desire C ve Sony Xperia U, Turkcell tarafından satışa sunuldu
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http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/ceptelefonlari/Sony-Xperia-U.aspx Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
RAM (aktif uygulamalar ve OS hizmetleri için): 512 MB
Sistem hafızası (Android yazılım): 2 GB
Telefon hafızası (indirme uygulamaları ve uygulamalar verisi): 2 GB
Dahili bellek (fotoğraflar, müzik, videolar ve indirme uygulamaları için): 4 GB
Dahili telefon belleği: 8 GB (6 GB’a kadar kullanıcı erişimli hafıza)
Arkadaşlar ben telefonun tamamını oyun için kullanıcam. Oyun yüklemek için sahip oldugum alan kaç burda anlayan varmı? yardımcı olursanız sevinirim
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FIF 7 yıl
Gelelim Şimdi HTC Desire C'ye Şimdi Ben Bu Telefonu Anneme Aldım Güncellemesi Geldi Aman Yarabbim Güncellemez Olaydım Bir Hata Olduki Telefonda Sormayın Çözüm Bulamassam KVK'ya Vericem Video Linki

Sorun Videosu
1 Yanıt Yanıtla
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DH Misafiri 7 yıl
x periya gzl bi tasarım fakat pili birgün dayanmıyor sebebini bilen varmı yoksa benim bataryadamı bi sorun var
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mors 7 yıl
Daha fazla işlemci daha çok pil tüketimi. Her kes oyun onamıyor cep telefonundan. Özelliklerine göre bence değerlendirilebilir bir telefon.
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Bukalemun 7 yıl
" 4GB dahili hafıza, 5MP kamera, Android 4.0 işletim sistemi, Sense 4 arayüzü, NFC, Beats Audio teknolojisi, Bluetooth 4.0 " bu donanım SE de yok , zaten SE nin ön kamera ve ICS avantajı var sanırım. HTC en azından 800mhz ama GÜÇLÜ bir işlemci ile gelse idi iyi olurdu.
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The Tenth Doctor 7 yıl
DH Misafiri
ben nokia 603 aldım telefonumdan çok memnunum aynı ANDROİD gibi OVİ mağaza da çok iyi hemde fiyatı uygun kamerasının 5 olduğunu bakmayın çok güzel çekiyor dokunmatiğide çok hasas bence çok iyi bir telefon

e tabi nokia kalitesi :) Sen 1 yıl sonra Söyle bunu yiyorsa :)
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DH Misafiri 7 yıl
ben nokia 603 aldım telefonumdan çok memnunum aynı ANDROİD gibi OVİ mağaza da çok iyi hemde fiyatı uygun kamerasının 5 olduğunu bakmayın çok güzel çekiyor dokunmatiğide çok hasas bence çok iyi bir telefon
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DH Misafiri 7 yıl
Xperia U herşeyiyle mükemmel,tek eksiği sd kart takılamaması.Tasarımıda çok güzel alttaki renkli şeyin rengi kullandığınız uygulamaya göre değişiyor.Çözünürlük,çift çekirdek işlemci,boyutuda yeterli,güncelleme de alacak.Bu fiyat civarına alınabilecek en kral akıllı telefon oldu.
Desire C ise beş para etmez,düşünmeyin bile.
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DH Misafiri 7 yıl
italya bu sony u 199 euro türkiye de niye bu kadar pahalı anlamak imkansız.. daha uygun olması gerekiyor 440 tl nerde 799 tl nerde ayıptır biz milleti keriz yerine koydukları yeter!!!!
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scorpion1234 7 yıl
htc desire c samsung galaxy aceden daha mı kotu sizce??
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elberp 7 yıl
arkadaşlar xperia u nun dahili hafızası 8gb, kullanılaiblir 4gb gözüküyor.. microsd genişletmesi de yok.. kullanılabilir kısmın 4gb olduğu kesin mi, yoksa sistemin kullanacağı maksimum 4gb mı olur? yani 5-6gblık boş yer olur mu bi şekilde telefonda.. her şey iyi güzel fiyatına göre ama hafızası tereddütte bıraktı beni.. bu arada xperia sola ne zaman çıkar ve fiyatı ne kadar olur bi tahmininiz var mı?
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necros76 7 yıl
xperıa U modelini tercih ederim. Fiyat/Performans kıyaslamasında iyi bir smartphone.güzel
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