HTC Desire X modelinin basın görselleri ortaya çıktı

HTC Proto olarak internete sızan ancak adının Desire X olarak değiştirildiği ifade edilen yeni akıllı telefon modelinin basın görselleri de ortaya çıktı.





Bir Çinli site tarafından paylaşılan görseller, firmanın satış kanallarına yaptığı tanıtım toplantısında elde edilmiş.





Özellik tablosuna göre model 4 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte Super LCD ekran, 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemci, 768MB RAM, 4GB dahili bellek, 25GB Dropbox alanı, microSD desteği, f/2.0 diyafram aralığına sahip 5MP kamera ve ImageChip teknolojisi, Beats Audio, Bluetooth 4.0, WiFi, Android 4.0.4 sürümü, Sense arayüzü, DLNA, mavi ve beyaz renk seçeneği, 120gr ağırlık, 9.3mm kalınlık ve 1560mAh çıkarılabilir batarya sunuyor. Model ismi ise Desire X olarak kesinlik kazanmış oluyor.





IFA 2012'de tanıtılması beklenen modelin fiyatının ise 360$/290 Avro olacağı belirtiliyor.













http://www.gsmarena.com/htc_desire_x_returns_with_new_photos_more_info-news-4708.php