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HTC Desire X modelinin basın görselleri ortaya çıktı

6 yıl
4,4b
1
35
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Proto olarak internete sızan ancak adının Desire X olarak değiştirildiği ifade edilen yeni akıllı telefon modelinin basın görselleri de ortaya çıktı.

Bir Çinli site tarafından paylaşılan görseller, firmanın satış kanallarına yaptığı tanıtım toplantısında elde edilmiş.

Özellik tablosuna göre model 4 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte Super LCD ekran, 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemci, 768MB RAM, 4GB dahili bellek, 25GB Dropbox alanı, microSD desteği, f/2.0 diyafram aralığına sahip 5MP kamera ve ImageChip teknolojisi, Beats Audio, Bluetooth 4.0, WiFi, Android 4.0.4 sürümü, Sense arayüzü, DLNA, mavi ve beyaz renk seçeneği, 120gr ağırlık, 9.3mm kalınlık ve 1560mAh çıkarılabilir batarya sunuyor. Model ismi ise Desire X olarak kesinlik kazanmış oluyor.

IFA 2012'de tanıtılması beklenen modelin fiyatının ise 360$/290 Avro olacağı belirtiliyor.

HTC Desire X modelinin basın görselleri ortaya çıktı
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http://www.gsmarena.com/htc_desire_x_returns_with_new_photos_more_info-news-4708.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nedensiz07 6 yıl en beğenilen
ürün sensationdan daha zayıf fakat uzerınde sense 4.0 var.. bu nasıl iştir htc.. sensationa sense 3,6 yı verdigi zaman vay efendım 4,0 stabil calısmıyo dedi htc denen sahtekar firma.. peki şimdi soruyorum sana HTC.. sensation sense 4,0 ı kaldırmıyorda desire c ve bu model nasıl kaldırıyor o zaman.. ayıp be ayıp.. sen bu kadar uyanık zannedersen kendini bende senin urununu satar S3 alırım olay biter bu kadar basit.. sonrada biz kullanıcılar sana değil, siz firma olarak biz kullanıcılara yalvarmaya başlarsınız NOKTA.
ürün sensationdan daha zayıf fakat uzerınde sense 4.0 var.. bu nasıl iştir htc.. sensationa sense 3,6 yı verdigi zaman vay efendım 4,0 stabil calısmıyo dedi htc...
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Artık HTC yavaş yavaş dizayn konusunda Sony'nin yerini almaya başladı, belkide aldı bile. ayrıca ben şu pogo pins denen zımbırtıda çok büyük bir gelecek görüyordum ama heralde tutmamış olsa gerek ki kaldırmışlar yeni telefonda.
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ebediezel 6 yıl
Soyle 900 1000 tl bandinda ciksa alinir 2 sene kullanilir
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theyapici 6 yıl
beats in sadece adı kaldı kulaklaık yok
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hakim66 6 yıl
Beyler Dual core 1 ghz snapdragon s4 play işlemci var. android 4.0.4-sense 4.1 deniliyor. ön kamera bende göremedim. arkdaşlar batarya 1650 mah bence iyi ayrıca arka kapak çıkarılabilir buda bataryanında çıkarılabilir olduğunu gösteriyo yedek batarya takabilcez sorun etmeyin. ben de motorola atrix almayı düşünüyordum ama bunu bekliycem.atrixin özelliklerine burdan bakabilirsiniz
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nurettinaz 6 yıl
Tasarımda yine htc farkı. Samsung az örnek al.
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CR7_35 6 yıl
1 Gb ram ve 8 MP kamera olsaydı iyiydi.


Ulan şu HTC pil konusunda akıllanmadı be.
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jenizaro 6 yıl
HTC'nin seri haline gelemeyen telefonlarından insanlar bıktı artık ve almak istemiyor bu yüzden de HTC zarar ediyor. Bir seri yaparsın ve onun üzerinden yol alırsın Galaxy S, S2, S3 gibi. HTC'de amiral gemileri nasıl oldu: Desire HD, Sensation, Evo 3D ve One X. 200 farklı telefon çıkıyor saçma sapan isimlerle ve bugun aldığın telefon yarın yok oluyor HTC'de ve sonra da sudan ucuz bahanelerle güncelleme gelmiyor. Desire HD telefonuma ICS güncellemesi gelmeyince Galaxy Note'a geçtim daha da gelmem HTC'ye.
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mcebi001 6 yıl
bu model türkiyede iş yapar tabi uçuk bir fiyatla satılmazsa....
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gelenbevili172hhc 6 yıl
Desire S'in devam modelidir bu.zaten ön taraf birebir aynısı gibi.
Kamera mp'i.çozunurluk,ram aynı kalmış diğer ozellikler geliştirilmiş.
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Lord of the Shadows 6 yıl
Yeni kasa Incredible S bu.
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Loit01 6 yıl
Altı kıvrımlı One V tasarımında 4.3 inç ekranlı kasa tasarlayıp, içine One X "zipleseler :)" kullanma da yanında yat.
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alp0007 6 yıl
Desire isimlendirmesi bence doğru olmamış. One Xs olabilirdi.
Tasarımını bende beğendim ama One serisiyle hemen hemen aynı. Fiyatının pekte ucuz olacağını bu yüzden çok satılacağını sanmıyorum.
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enaz3posta 6 yıl
Nokianin eşsiz tasarimlari yaninda kutuk gibi kalir.alkişlar nokiaya gelsin!!
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