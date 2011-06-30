HTC, Desire modeli üzerinde Android 2.3 ''Gingerbread'' testleri yapıyor

Dünyanın sayılı akıllı telefon üreticilerinden HTCnin 2010 yılının şubat ayında duyurduğu ve mart ayında yaygın satışına başladığı modeli Desire bilindiği üzere Android 2.1 ''Eclair'' işletim sistemiyle geliyordu. Desire için Android 2.2 ''Froyo'' güncellemesini kullanıma sunan HTC'nin ne Desire'ı ne zaman Android 2.3 ''Gingerbread'' ile buluşturacağı merak konusuydu.

HTC cephesinden gelen bilgilere göre Android 2.3 güncellemesi, akıllı telefonda herhangi bir problem çıkma olasılığına karşı test ediliyor. Test süreci sona erdikten sonra HTC, güncellemeyi resmi internet sitesinden duyuracak.



