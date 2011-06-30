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HTC, Desire modeli üzerinde Android 2.3 ''Gingerbread'' testleri yapıyor

7 yıl
8,6b
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7
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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HTC, Desire modeli üzerinde Android 2.3 ''Gingerbread'' testleri yapıyor
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Dünyanın sayılı akıllı telefon üreticilerinden HTCnin 2010 yılının şubat ayında duyurduğu ve mart ayında yaygın satışına başladığı modeli Desire bilindiği üzere Android 2.1 ''Eclair'' işletim sistemiyle geliyordu. Desire için Android 2.2 ''Froyo'' güncellemesini kullanıma sunan HTC'nin ne Desire'ı ne zaman Android 2.3 ''Gingerbread'' ile buluşturacağı merak konusuydu.
HTC cephesinden gelen bilgilere göre Android 2.3 güncellemesi, akıllı telefonda herhangi bir problem çıkma olasılığına karşı test ediliyor. Test süreci sona erdikten sonra HTC, güncellemeyi resmi internet sitesinden duyuracak.

HTC, Desire modeli üzerinde Android 2.3 ''Gingerbread'' testleri yapıyor
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DH Misafiri 7 yıl
bu güncellemenin geleceği yok arkadaşlar ya htc oyalayıp duruyorlar bence
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serdar_k 7 yıl
umuarım kısa sürede sense kalkmadan çıkarırlar artık baya gecikti
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séquestre 7 yıl
beklemedeyiz..
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Tesla 7 yıl
cyanogenmod 7 ile çatır çatır aylardır kullanıyorum android 2.3 versiyonunu. Tek bir sorun yaşamadığım gibi pil tüketimi ve hafıza yönetimi süper oldu. Ne denemesi bu aylardır. Canları istemiyor da ondan gönülsüz iş yapıyorlar.
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lazloo 7 yıl
Sense i kaldırmazlar inşallah.
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MaTaDoR1970 7 yıl

Tesla

cyanogenmod 7 ile çatır çatır aylardır kullanıyorum android 2.3 versiyonunu. Tek bir sorun yaşamadığım gibi pil tüketimi ve hafıza yönetimi süper oldu. Ne denemesi bu aylardır. Canları istemiyor da ondan gönülsüz iş yapıyorlar.


Bende artık beklemekten sıkıldım ve cyanogenmod 7 denemek istiyorum telefonumda. tavsiye edermisin acaba? ve kurmadan once hizli bir micro sd almak gerekirmi acaba?
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innformatics 7 yıl
Aslında bu test süreçleri tüm marka ve modellerde gerekli süreler boyunca yapılmalı. Aksine zırt pırt model çıkarıp cebimizdeki parayı hüpletmeye özen gösterdikleri için bu durumu benimsemiyor ve işlerine gelmiyor üreticilerin. Nasılsa tüketici topluluğu gibi bolca denek mevcut piyasa da. Bizim üzerimizden çatır çatır para kazanıp cihazlarının test sürüşünü bizim üzerimizde gerçekleştiriyorlar.
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