HTC Desire serisi yeni üyelerine kavuştu

Bu yıl One M9 amiral gemi modelinden istediği verimi alamayan HTC, durumu biraz toparlamak adına Desire serisini güçlendirmeye devam ediyor. Seriye 4 yeni giriş seviyesi model daha eklendi.





HTC'nin yeni akıllı telefonları Desire 626, Desire 626s, Desire 526 ve Desire 520 şeklinde sıralanıyor. Yeni modeller daha çok operatör kampanyaları ile dağıtılacak şekilde tasarlanmış ve donanımda buna göre belirlenmiş.





Modellerde Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli Snapdragon 210 yongaseti, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 5.1 işletim sistemi, Sense 7 arayüzü, LTE altyapı desteği, 2TB'a kadar microSD desteği, 2000mAh gücünde batarya, WiFi, Bluetooth 4.1 şeklinde özellikler ortak.





Farklı olarak Desire 626 modelinde 5 inçlik 720p ekran, 1.5GB RAM, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 16GB kapasite bulunuyor. Desire 626s modelinde ise 5 inçlik 720p ekran, 1GB RAM, 2MP çözünürlüğünde ön kamera ve 8GB kapasite bulunuyor.





Desire 526 modeline geldiğimizde 4.7 inçlik 960x540 piksel çözünürlükte ekran, 1.5GB bellek, 2MP çözünürlüğünde ön kamera ve 8GB kapasite görüyoruz. En alt seviye Desire 520 modelinde ise 4.5 inçlik 854x480 piksel çözünürlükte ekran, 1GB RAM, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, 8GB depolama kapasitesi bulunuyor.





Yeni modellerin fiyatları hakkında bir açıklama yapılmadı ancak ABD'de operatörler üzerinden dağıtılacak. HTC'nin ürünleri global pazara çıkarıp çıkarılmayacağı bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-refresh-affordable-Desire-series-with-four-new-LTE-phones-HTC-Desire-626-626s-526-and-520-go-official_id71551