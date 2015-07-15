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HTC Desire serisi yeni üyelerine kavuştu

3 yıl
3,5b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Desire serisi yeni üyelerine kavuştu

Bu yıl One M9 amiral gemi modelinden istediği verimi alamayan HTC, durumu biraz toparlamak adına Desire serisini güçlendirmeye devam ediyor. Seriye 4 yeni giriş seviyesi model daha eklendi. 

HTC'nin yeni akıllı telefonları Desire 626, Desire 626s, Desire 526 ve Desire 520 şeklinde sıralanıyor. Yeni modeller daha çok operatör kampanyaları ile dağıtılacak şekilde tasarlanmış ve donanımda buna göre belirlenmiş. 

Modellerde Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli Snapdragon 210 yongaseti, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 5.1 işletim sistemi, Sense 7 arayüzü, LTE altyapı desteği, 2TB'a kadar microSD desteği, 2000mAh gücünde batarya, WiFi, Bluetooth 4.1 şeklinde özellikler ortak. 

Farklı olarak Desire 626 modelinde 5 inçlik 720p ekran, 1.5GB RAM, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 16GB kapasite bulunuyor. Desire 626s modelinde ise 5 inçlik 720p ekran, 1GB RAM, 2MP çözünürlüğünde ön kamera ve 8GB kapasite bulunuyor. 
HTC Desire serisi yeni üyelerine kavuştu
 

Desire 526 modeline geldiğimizde 4.7 inçlik 960x540 piksel çözünürlükte ekran, 1.5GB bellek, 2MP çözünürlüğünde ön kamera ve 8GB kapasite görüyoruz. En alt seviye Desire 520 modelinde ise 4.5 inçlik 854x480 piksel çözünürlükte ekran, 1GB RAM, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, 8GB depolama kapasitesi bulunuyor. 

Yeni modellerin fiyatları hakkında bir açıklama yapılmadı ancak ABD'de operatörler üzerinden dağıtılacak. HTC'nin ürünleri global pazara çıkarıp çıkarılmayacağı bilinmiyor.  
HTC Desire serisi yeni üyelerine kavuştu
 

http://www.phonearena.com/news/HTC-refresh-affordable-Desire-series-with-four-new-LTE-phones-HTC-Desire-626-626s-526-and-520-go-official_id71551 Yorum Yaz
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ugacomtr 3 yıl en beğenilen
ibodan şarkı armagan ediyorum.
o eski haaalinden eser yok şindddiiiiiii. :D
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pranis 3 yıl
sd 210 lu bu modeller türkiyede 1000 liraya satılır artık. yazın önüne arkasına her yerine HTC yazın modellerin, yetmez yan çerçevelere de yazın. arka kapağı çıkan telefonun kapak içine de yazın. fotograf çekelim silik şekilde HTC yazısı gözüksün. HTC leyin her yeri. özürlüler.
sd 210 lu bu modeller türkiyede 1000 liraya satılır artık. yazın önüne arkasına her yerine HTC yazın modellerin, yetmez yan çerçevelere de yazın. arka kapağı çı...
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cosef 3 yıl
Desire 526 almayi dusunuyorum kullanan var mi?
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DH Misafiri 3 yıl
htcyi seviyorum ama bu tasarımlar ne abi . o bantı kaldır ya da bat
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huseyincarnege 3 yıl
artık HTC çöp üretmesin :S
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Mr xXx 3 yıl
2000 mah pil nedir yahu? Şuan kıçı kırık çin malı telefonlarda bile 2500 den aşağı düşmüyor
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DaRKFoRCeS 3 yıl
Bir ara yatırımcılarına söz vermişlerdi düzelteceğiz herşeyi diye.
Hatta özür bile dilemişlerdi bahsi geçen haberde.
Şimdi özrü kabahatinden beter olmuş.
Arayüz malzeme kalitesi güzel fiyat ekran çerçeve oranları kötü.
En son m9 plus ı mediatek işlemci ile çıkarıp m9 un üstünde fiyattan satmaya çalışmaları anlaşılır gibi değil.
Fiyat ve ekran çerçevesini düzeltmeleri gerektiğini umarım anlarlar.
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gorkem19o7 3 yıl
Tanıtmasaydın daha iyiydi vallahi... Acaba hangi kullanıcı kitlesini amaçladın bu ürünün ile ? Kendi çalışanlarına vermeye utanır insan...
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pranis 3 yıl
sd 210 lu bu modeller türkiyede 1000 liraya satılır artık. yazın önüne arkasına her yerine HTC yazın modellerin, yetmez yan çerçevelere de yazın. arka kapağı çıkan telefonun kapak içine de yazın. fotograf çekelim silik şekilde HTC yazısı gözüksün. HTC leyin her yeri. özürlüler.
Yanıtla +4
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ugacomtr 3 yıl en beğenilen
ibodan şarkı armagan ediyorum.
o eski haaalinden eser yok şindddiiiiiii. :D
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mert1907 3 yıl
Şu alttaki HTC logosunu yok et sanal tuşları oraya koy. Bu tasarımla ne tür bi başarı bekliyorsunuz ya.
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fz18 3 yıl
kesin. htc nin sahibi öğrenciyken kalın çerçeveli gözlük kullanmış..
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