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HTC Droid DNA'ya ait yeni bir görüntü ortaya çıktı

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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13 Kasım tarihli New York etkinliğinde resmiyet kazanmasına kesin gözüyle bakılan HTC'nin telefon-tablet melezine ait yeni bir basın görüntüsü ortaya çıktı. Birkaç aydır Twitter aracılığıyla gerçekleştirdiği sızıntılarla ön plana çıkan evleaks, daha önce çeşitli detaylarını gün yüzüne çıkardığı DNA'nın yeni bir basın görselini yayınladı.
Ön paneli operatör logosu dışında tamamen KDDI J Butterfly modeliyle aynı olan Droid DNA, 5 inçlik 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü (440ppi) Super LCD 3 paneli Amerika'daki tüketicilerle buluşturacak. 1.5GHz hızında dört çekirdekli Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'nun mevcut olduğu Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 8MP arka kamera, 2MP görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 4.0, Android Jelly Bean işletim sistemi, en yeni HTC Sense kullanıcı arayüzü ve 2,500-2,800 mAh piliyle Verizon Wireless'ın bu yılki ürün portföyündeki en güçlü model olması beklenen DNA'yı Kasım sonundaki tatil sezonunda teknoloji mağazalarından satın almak mümkün olacak. 
İki yıllık anlaşmayla 199$, kontratsız 599$'dan alıcı bulacak HTC Droid DNA'nın diğer Amerikan taşıyıcıları ve ülkeler için ne zaman çıkış yapacağı bilinmiyor. Sharp ve Japan Display üretimi panellerin kullanıldığı 4G LTE destekli telefona ait diğer özellikler yaklaşık bir hafta sonraki basın etkinliğinde resmen açıklanacak. 

https://twitter.com/evleaks/status/265927878347202561 Yorum Yaz
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Amedra 6 yıl en beğenilen
Super LCD 3 ekran (440ppi), 1.5GHz, 2GB RAM, 2,500-2,800 amper pil...


Alınır ki bu.
1 Yanıt Yanıtla +11
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xconnect 6 yıl
Sıza sıza yol oldu

Japan aldı ay oldu

Coni bekler Droidi

Türk bu işe kıl oldu
1 Yanıt Yanıtla +8
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1 Avatar
Zenci Forvet 6 yıl
Oldukça güzel alet iPhone yerine bunu alırım Almanya'ya gidince.
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DH Misafiri 6 yıl
Htc güzel bi markadir ve kaliteli androidler çikariyo.htc hakkinda negatif yorumlar yapanlar birakin kullanmayi bu cihazi eline bile almamis arkadaslarimizdir.adam 2.8 batarya cikarmis biri 3 olmaliydi diyo.4 cikarsaydi eminim 5 olmaliydi diyenler cikacaktir.bu arada s3 kullanicisiyim.htc yi cihazlarini cabuk guncelledigi icin tercih etmiyorum
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muhsin_5353 6 yıl
bu telefon türkiyeye gelirmi?
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kartalaraz 6 yıl
acaba bir gün bu tür cihazlar dünyada ilk önce TÜRKİYE piyayasına gireceğini görebilcezmi... anca dilimizi çıkarıp bakıyoruz. acaba gelirmi diyoruz..
güzel, olmuş ,süper ama yok..
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ZStar 6 yıl
güzel haber
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huseyincarnege 6 yıl
FULL hd EKRANMI
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retro. 6 yıl
komik olmus.
one x'te tegra inadini kirip one x+'i s4 pro ile getirmeliydi.ama htc bataktan cirpinarak cikmaya calisiyor
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redoano 6 yıl
ßlaCKFOX
Nexus 4 ile bunun arasında kararsız kaldım bakalım fiyat çok uçuk olmazsa bunu uçuk olursa Nexus 4 almayı düşünüyorum

Bu telefon operatöre özel, yani sadece amerikada şimdilik. O nedenle Türkiye'de zaten bulamazsın. Hem de güncelleme meraklısıysan yine nexus al :) Global olarak eşdeğer özelliklerde telefon çıkacaktır ama mutlaka.
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FERFEROS 6 yıl
Hayret HTC adam gibi batarya koymuş. Gerçi benim gibi HTC'nin rezil güncelleme desteğinden ağzı yananlar uzak duracaktır.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
japonyadaki j den ne farkı var bu telefonun ?
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redoano 6 yıl
meego
özellikleri gerçekten güzel ancak bu cihaza en az 3000mAh pil lazım çünkü hd kalitesiyle degil FULLHD yi kaldıracak bir batarya lazım.HTC zaten bu batarya olayını bir türlü çözemedi.

Yuh artık diyorum, yok artık diyorum gerisini siz anlayın. Adamin elindeki telefonda 3000 mah pil var ya bunu beğenmiyor. Çamur atmanın bu kadarı olur mu Yau :) bi de yıllardır full hd telefon kullanıp tecrübe etmiş gibi.. Ha bi de nick & entry uyumu dikkatimi çekti
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ßlaCKFOX 6 yıl
Nexus 4 ile bunun arasında kararsız kaldım bakalım fiyat çok uçuk olmazsa bunu uçuk olursa Nexus 4 almayı düşünüyorum
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crashday 6 yıl
Bir an motorolanın zannettim.
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