HTC Droid DNA'ya ait yeni bir görüntü ortaya çıktı

13 Kasım tarihli New York etkinliğinde resmiyet kazanmasına kesin gözüyle bakılan HTC'nin telefon-tablet melezine ait yeni bir basın görüntüsü ortaya çıktı. Birkaç aydır Twitter aracılığıyla gerçekleştirdiği sızıntılarla ön plana çıkan evleaks , daha önce çeşitli detaylarını gün yüzüne çıkardığı DNA'nın yeni bir basın görselini yayınladı.

Ön paneli operatör logosu dışında tamamen KDDI J Butterfly modeliyle aynı olan Droid DNA, 5 inçlik 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü (440ppi) Super LCD 3 paneli Amerika'daki tüketicilerle buluşturacak. 1.5GHz hızında dört çekirdekli Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'nun mevcut olduğu Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 8MP arka kamera, 2MP görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 4.0, Android Jelly Bean işletim sistemi, en yeni HTC Sense kullanıcı arayüzü ve 2,500-2,800 mAh piliyle Verizon Wireless'ın bu yılki ürün portföyündeki en güçlü model olması beklenen DNA'yı Kasım sonundaki tatil sezonunda teknoloji mağazalarından satın almak mümkün olacak.

İki yıllık anlaşmayla 199$, kontratsız 599$'dan alıcı bulacak HTC Droid DNA'nın diğer Amerikan taşıyıcıları ve ülkeler için ne zaman çıkış yapacağı bilinmiyor. Sharp ve Japan Display üretimi panellerin kullanıldığı 4G LTE destekli telefona ait diğer özellikler yaklaşık bir hafta sonraki basın etkinliğinde resmen açıklanacak.

https://twitter.com/evleaks/status/265927878347202561