HTC Endeavor hakkında yeni detaylar paylaşıldı

Haber Editörü
Yaklaşan MWC 2012 fuarı öncesinde, hakkında en çok haber yapılan modellerden birisi HTC'nin fuarda tanıtması kuvvetle muhtemel 4 çekirdekli yeni akıllı telefonu. Dünyanın ilk 4 çekirdekli akıllı telefonu olacağı belirtilen HTC Edge / Endeavor modeli hakkında Modaco sitesi bazı farklı detaylara daha ulaştı.
Sitenin iddiasına göre modelin final adı HTC One X halini aldı. HTC One X modeli belirtildiği gibi incelik konusunda oldukça iddialı. Diğer amiral gemisi modellerde gördüğümüz Beats Audio teknolojisi hem yazılım hem de ses işleme donanımı anlamında cihazdaki yerini alıyor. Kutu içeriğinde Beats marka kulak-içi kulaklık modeli de olacak. 5 pinli konnektörü ile Beats marka hoparlör docklarına da bağlanabilecek.
Modelin dikkat çeken bir ayrıntısı ise microSD kart girişinin olmaması. Sadece dahili 32GB depolama kapasitesi kullanıcıya sunulacak. İnce bir yapıya sahip olacak modelin bunun sonucu olarak microSIM kart girişine yer vereceği belirtiliyor. 1800mAh bataryanın bütünleşik mi yoksa ayrılabilir mi olacağı bilinmiyor.
HTC'nin NVIDIA ile dirsek temasının sonucu olarak One X modeli 4 çekirdekli Tegra 3 yongada sistemine yer veriyor. Transformer Prime modelinde bu işlemcinin hızı 1.3 GHz olarak ayarlanmış. Bazı otoriteler işlemci hızının 1.3 olacağı konusunda ısrarcıydı. Site 'nVidia AP33 1.5GHz / XMM6260' model numarasını işaret ederek 1.5GHz hızını ispatladığını belirtiyor.
1GB RAM'in eşlik ettiği modelin ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlükte S-LCD panele yer veriyor. Bazı kaynaklar AMOLED panel teknolojisi kullanacağını bildirmişti. Ekran boyutu ise 4.7 inç.
İletişim alanında 21Mbps hıza ulaşabilen HSDPA 3GPP Release 7 ve 5.76Mbps hıza ulaşan HSUPA teknolojileri kullanılıyor. Kablosuz bağlantı olarak Bluetooth 4.0 ve 802.11 a/b/g/n WiFi (2.4GHz/5GHz) yer alıyor.
A-GPS, hareket sensörü, FM radyo, dijital pusula, yakınlık sensörü, ışık sensörü, NFC ve jiroskop standart olarak sunulacak.
Anı yakalamak için LED flaşlı 8MP arka kamera, gürültü azaltıcı çift mikrofon ile 1080p video kaydı, görüntülü görüşme için ön yüzde 1.3MP HD kamera bulunuyor.
Daha önce Android 4.0.3 sürümü ile geleceği belirtilen modelde 4.0.5 sürümüne güncelleme yapıldığı belirtiliyor. Bu sürüm HTC Sense 4.0 arayüzü ile harmanlanarak kullanıma sunulacak.
Sense 4.0, HTC Speak, çevrimiçi müzik hizmeti ve PS sertifikasyonu ile önemli adımlar atan HTC'nin bu yıl en çok konuşulacak modellerinden birisi HTC One X olacak.
Konu ile ilgili diğer bir iddia ise HTC Ville adlı çift çekirdekli modelin de HTC One S olarak son halini alacağı. Bu durumda 2012 yılı için HTC'nin One serisi ile akıllı telefon modellerine devam edeceğini söyleyebiliriz.
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mesela samsung 4 cekirdekli tel. cikarsa hepiniz "hemen almaliyiz cok iyi" gibi yorumlar yazarsiniz ama nedense htc de "ay ne gerek var criss 2 mi oynicaz,uzaya roket mi aticaz" yaziyorsunuz
Nedense bi 4 çekirdek takıntısı oldu bende. Artık bekle bekle gına geldi bi kaç küçük eksiği var ama onları da görmezden gelip alıcam artık bu cihazı.
Ki bu küçük eksikler benim pek takmadığım olaylar. Batarya 1 gün gitse yeter bana her akşam gelir şarja takarım.
Onun dışında bi sorun yok benim adıma.
Çözünürlük olayı da sağlam.
E daha ne ?
Bana yeter.
böyle bilinçli konuşanları görünce seviniyorum adam 4 çekirdek görünce hemen diyor dört seferdaha enerjı tuketımı ee oda hakklı kafasında planlıyor ama bi araştırsa işin öyle olmadığını bilecekkk
çok çekirdek daha normal işlemlerde daha az enerji tükertir biraz araştır ondan sonra yorumununu yap bence!
uzaya roket atmadik ama simdi bir cift cekirdekli ile tek cekirdekligi yan yana kullaniyorum arada daglar kadar fark var. biri daha downloada yeni baslarken oteki bitirmis oluyor. kullanim cok daha akici ve keyifli ve bazilarinin iddia ettigi gibi batarya omurlerindede bir fark yok.
kisaca geciniz bu muhabbetleri efendim. birakinda teknoloji ilerlesin. uzaya roket gonderip gondermemek bizim zevkimize kalsin.
Hele ki bide hafıza miktarı 32 GB gibi yüksek bir değerse.
32 GB herkese fazlasıyla yetecek bir hafıza miktarıdır ki hafıza kartı girişinin olmaması bence güzel bir durum, çünkü hafıza kartı giriş kısmı erken bozulabiyor, toz kaçabiliyor, hafıza kartları bozulabiliyor vede telefonun görünümünü bile çirkinleştiriyor.
4 çekirdekli olmasınında size hiçbir zararı yok, hatta bence bu durum pozitif bir durum, 4 çekirdekli işlemciler geldikçe Sensation XL - XE gibi telefonların fiyatı düşüyor (Marka HTC olduğu için, HTC ürünlerini örnek verdim ve bugüne kadarda HTC marka telefon kullanmadım), bu sayede artık daha üstün teknolojileri görmeye başlayabileceğiz.
Teknolojinin ilerlemesi zaten ne gibi bir negatif durum yaratabilir onuda anlamış değilim.
1800 mAh batarya bana göre de biraz az geldi.
Fakat bazı arkadaşlar 4 çekirdekli işlemciye o batarya demiş, çekirdek arttıkça pil tüketimi de artıyor diye kesin bir kanı var mı ki ortada? (Pek bilgim yok bu konu hakkında)
Ama yüksek olmasını dilerim bataryanın, neyse tartışmayın da gelecek kesin bilgileri bekleyin. ;)