HTC Endeavor hakkında yeni detaylar paylaşıldı

Yaklaşan MWC 2012 fuarı öncesinde, hakkında en çok haber yapılan modellerden birisi HTC'nin fuarda tanıtması kuvvetle muhtemel 4 çekirdekli yeni akıllı telefonu. Dünyanın ilk 4 çekirdekli akıllı telefonu olacağı belirtilen HTC Edge / Endeavor modeli hakkında Modaco sitesi bazı farklı detaylara daha ulaştı.

Sitenin iddiasına göre modelin final adı HTC One X halini aldı. HTC One X modeli belirtildiği gibi incelik konusunda oldukça iddialı. Diğer amiral gemisi modellerde gördüğümüz Beats Audio teknolojisi hem yazılım hem de ses işleme donanımı anlamında cihazdaki yerini alıyor. Kutu içeriğinde Beats marka kulak-içi kulaklık modeli de olacak. 5 pinli konnektörü ile Beats marka hoparlör docklarına da bağlanabilecek.

Modelin dikkat çeken bir ayrıntısı ise microSD kart girişinin olmaması. Sadece dahili 32GB depolama kapasitesi kullanıcıya sunulacak. İnce bir yapıya sahip olacak modelin bunun sonucu olarak microSIM kart girişine yer vereceği belirtiliyor. 1800mAh bataryanın bütünleşik mi yoksa ayrılabilir mi olacağı bilinmiyor.

HTC'nin NVIDIA ile dirsek temasının sonucu olarak One X modeli 4 çekirdekli Tegra 3 yongada sistemine yer veriyor. Transformer Prime modelinde bu işlemcinin hızı 1.3 GHz olarak ayarlanmış. Bazı otoriteler işlemci hızının 1.3 olacağı konusunda ısrarcıydı. Site 'nVidia AP33 1.5GHz / XMM6260' model numarasını işaret ederek 1.5GHz hızını ispatladığını belirtiyor.

1GB RAM'in eşlik ettiği modelin ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlükte S-LCD panele yer veriyor. Bazı kaynaklar AMOLED panel teknolojisi kullanacağını bildirmişti. Ekran boyutu ise 4.7 inç.

İletişim alanında 21Mbps hıza ulaşabilen HSDPA 3GPP Release 7 ve 5.76Mbps hıza ulaşan HSUPA teknolojileri kullanılıyor. Kablosuz bağlantı olarak Bluetooth 4.0 ve 802.11 a/b/g/n WiFi (2.4GHz/5GHz) yer alıyor.

A-GPS, hareket sensörü, FM radyo, dijital pusula, yakınlık sensörü, ışık sensörü, NFC ve jiroskop standart olarak sunulacak.

Anı yakalamak için LED flaşlı 8MP arka kamera, gürültü azaltıcı çift mikrofon ile 1080p video kaydı, görüntülü görüşme için ön yüzde 1.3MP HD kamera bulunuyor.

Daha önce Android 4.0.3 sürümü ile geleceği belirtilen modelde 4.0.5 sürümüne güncelleme yapıldığı belirtiliyor. Bu sürüm HTC Sense 4.0 arayüzü ile harmanlanarak kullanıma sunulacak.

Sense 4.0, HTC Speak, çevrimiçi müzik hizmeti ve PS sertifikasyonu ile önemli adımlar atan HTC'nin bu yıl en çok konuşulacak modellerinden birisi HTC One X olacak.

Konu ile ilgili diğer bir iddia ise HTC Ville adlı çift çekirdekli modelin de HTC One S olarak son halini alacağı. Bu durumda 2012 yılı için HTC'nin One serisi ile akıllı telefon modellerine devam edeceğini söyleyebiliriz.

