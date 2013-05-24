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HTC First Avrupa pazarına gelmeyecek

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC First Avrupa pazarına gelmeyecek

One modeli ile 5 milyon satış rakamını zorlayan ve bu yıl sadece orta seviye modellerle gelişmekte olan ülkeleri hedefleyen HTC'den Avrupa'ya kötümser haber geldi.

Facebook'un Facebook Home adlı arayüzünü tanıttığı etkinlikte, bu arayüzü önyüklü olarak taşıyan tek model olan HTC First lanse edilmiş ve ilk etapta ABD pazarı için satışa sunulmuştu.

Ancak Facebook Home yaklaşık 1 milyon indirme sayısına ulaştı ve pek çok eleştiri okunun hedefi oldu. Bundan HTC First modeli de olumsuz etkilenince satış rakamları 10000 adedin altında kaldı. Zaman zaman ABD'li operatörlerin modelin satışını iptal edecekleri gündeme geliyordu. Konu bu kez Avrupa'da gündeme geldi.

HTC, First modelini İngiltere'de satışa sunmayı planlıyordu. Ancak Facebook'un arayüze odaklanma planları nedeniyle cihaz ikinci planda kaldı ve satıştan vazgeçildi. Kararın bizzat Facebook tarafından alındığı dile getiriliyor. İngiliz operatör EE de gelişmeyi doğruladı. Modeli ön sipariş verenlere paraları iade edilecek. 

HTC geçmişte Butterfly gibi pek çok modeli Avrupa için iptal etmişti. First modeli de listeye eklenmiş oldu. Facebook'u bir nevi ana ekranınıza taşıyan Facebook Home arayüzünün en büyük eleştiri noktası batarya tüketimini arttırmasıydı.

http://www.phonesreview.co.uk/2013/05/24/htc-first-uk-release-cancelled-after-us-flop/ Yorum Yaz
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The Tenth Doctor 5 yıl
Irkçı Htc .s.s
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Bossa 5 yıl
Gittigidiyor 'da 340/380 TL arasında satışlar var.
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1OOOOOO 5 yıl
avrupada satmaz bu zaten çin telefonuna benziyor
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xconnect 5 yıl
İsabet olmuş, bir arayüz için milleti kek yerine koyup iteleyeveklerdi.
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regaibyigit. 5 yıl
gelmesin daha iyi gelse bizim operatörler en az 1000 liradan satar bu cihazı
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efe7182 5 yıl
Tasarım açısından İpod touch 5'e çok benzetiyorum bu cihazı
Almayı düşünüyordum ...tühhh
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