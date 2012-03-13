HTC, Golf kod adlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor

Haber Editörü
Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, gelen son bilgilere göre Golf kod adlı bir model üzerinde çalışıyor.
Alt segmentte konumlandırılacağı söylenen Golf, iddialara göre 1 GHz frekansında çalışan işlemci, 512 MB RAM ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi desteğini arkasına alacak, 4 GB dahili flash bellekle gelecek ve depolama kapasitesi microSD kartlar yardımıyla arttırılabilecek. 3.5-inç boyutunda - 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, HSPA desteğine ve 3 megapiksel kameraya ev sahipliği yapacağı iddia edilen akıllı telefonun, 2012'nin 2. çeyreğinin sonuna doğru boy göstereceği tahmin ediliyor. Akıllı telefonun doğrudan Golf adı altında satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.
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-Arkadaşlar 500 TL'ye kadar telefon bakıyorum.
-Tartışmasız Golf!!
-Segmentinin en çok satanı kesinlikle kaçırma.
-Servis ağı geniş,tasarruflu motor!
Hocam sen hiç 320x480 ekrandan internete falan girdin mi?
Bilgi vermek için söylüyorum, o çözünürlükte 3,5" ekranda pikselleri teker teker sayarsın...