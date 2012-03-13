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HTC, Golf kod adlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor

7 yıl
12,9b
1
21
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, gelen son bilgilere göre Golf kod adlı bir model üzerinde çalışıyor.
Alt segmentte konumlandırılacağı söylenen Golf, iddialara göre 1 GHz frekansında çalışan işlemci, 512 MB RAM ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi desteğini arkasına alacak, 4 GB dahili flash bellekle gelecek ve depolama kapasitesi microSD kartlar yardımıyla arttırılabilecek. 3.5-inç boyutunda - 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, HSPA desteğine ve 3 megapiksel kameraya ev sahipliği yapacağı iddia edilen akıllı telefonun, 2012'nin 2. çeyreğinin sonuna doğru boy göstereceği tahmin ediliyor. Akıllı telefonun doğrudan Golf adı altında satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.

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Nightmare70 7 yıl
Alla alla htc hiç böyle yapmazdı ama hadi bakalım, yeni telefon üzerinde çalışıyormuş ilginç :D
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Lepanto 7 yıl
Sene olmuş 2012 hala 320*480 çözünürlüklü ekrana sahip cihazlar tasarlanıyor...
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createemir 7 yıl
HTC One, HTC Two, HTC Three; HTC Golf, HTC Soccer, HTC Basketball, HTC Volleyball...
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niLaysenveren 7 yıl
hani bu sene az telefon cikacakti
tabi aliskanliklari birakmak kolay olmuyo
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xLmNt13 7 yıl
Eee hani htc zırt pıt model çıkarmayacağım, Üst düzey modellerde yoğunlaşacağım demişti :).
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haymatloshan 7 yıl
Bu kaçıncı telefonu acaba çok merak ediyorum.
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Thomassee 7 yıl
Forumda artık telefon tavsiyelerinde de golf tavsiye edilecek.Bir bu eksikti zaten.
-Arkadaşlar 500 TL'ye kadar telefon bakıyorum.
-Tartışmasız Golf!!
-Segmentinin en çok satanı kesinlikle kaçırma.
-Servis ağı geniş,tasarruflu motor!
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E_Aydin35 7 yıl
Hayırlısı HTc için ama alt segment olacağı için birazcık uygun fiyat içerir ve çoğu kullanıcıya hitap eder, biraz daha erken çıksa hiç fena olmaz hani :)
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drserk 7 yıl
vw de patent davası açarsa hiç şaşırmam :))
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sertacarslan 7 yıl
TeksasStyLe
sertacarslanEpey bir alt segment olmuş, çözünürlüğe bak...
Sanki çözünürlük cok olunca gözünün algilayamadigi bir şeyi görüp gormemenin ne anlamı var onu çözemedim

Hocam sen hiç 320x480 ekrandan internete falan girdin mi?
Bilgi vermek için söylüyorum, o çözünürlükte 3,5" ekranda pikselleri teker teker sayarsın...
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Batw0 7 yıl
Bu sene HTC Çok Fazla Model üretmeyecek diye duyurulduğunu hatırlıyorum :)
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ManoMachine 7 yıl
explorer ın 4.0lısı :)
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