HTC J Butterfly Japonya'da resmiyet kazandı

Akıllı telefon pazarı açısından bu sıralar Japonya'da büyük hareketlilik yaşanıyor. Önemli pazarlardan birisi kabul edilen Japonya'da Xperia Z4 ve Xperia A4 modellerinden sonra üçüncü önemli akıllı telefon duyurusu yapıldı.





HTC'nin bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü J Butterfly akıllı telefon modeli Japonya için resmiyet kazandı. Bilindiği gibi Butterfly firmanın en uzun ömürlü serilerinden birisi ve Japonya'da halen ilgi görüyor.





HTC J Butterfly, One M9 amiral gemi modeline oldukça benziyor. Snapdragon 810 yongasetinden gücünü alan modelde 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde ekran yer alıyor. 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı sunan modelin arka kamerası Duo Camera kombinasyonuna yer veriyor.





20MP çözünürlüğünde olan arka kameranın yanında ön kamera da 13MP çözünürlüğünde. 2700 mAh gücündeki bir bataryadan enerjisini sağlayan cihazda 4G, Android 5.0 işletim sistemi, Sense arayüzü şeklinde diğer özellikler mevcut.





Polikarbonat bir yapıya sahip olan J Butterfly; One M9 ve One E9+ modellerinden çeşitli ögeleri bünyesinde toplamış gibi görünüyor. Üç farklı renk seçeneğine sahip olan ürün ne zaman ve hangi fiyattan piyasaya çıkacak bilinmiyor.

http://www.androidheadlines.com/2015/05/htc-j-butterfly-sd-810-now-official-japan.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter