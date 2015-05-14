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HTC J Butterfly Japonya'da resmiyet kazandı

4 yıl
3,7b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC J Butterfly Japonya'da resmiyet kazandı

Akıllı telefon pazarı açısından bu sıralar Japonya'da büyük hareketlilik yaşanıyor. Önemli pazarlardan birisi kabul edilen Japonya'da Xperia Z4 ve Xperia A4 modellerinden sonra üçüncü önemli akıllı telefon duyurusu yapıldı. 

HTC'nin bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü J Butterfly akıllı telefon modeli Japonya için resmiyet kazandı. Bilindiği gibi Butterfly firmanın en uzun ömürlü serilerinden birisi ve Japonya'da halen ilgi görüyor. 

HTC J Butterfly, One M9 amiral gemi modeline oldukça benziyor. Snapdragon 810 yongasetinden gücünü alan modelde 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde ekran yer alıyor. 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı sunan modelin arka kamerası Duo Camera kombinasyonuna yer veriyor. 

20MP çözünürlüğünde olan arka kameranın yanında ön kamera da 13MP çözünürlüğünde. 2700 mAh gücündeki bir bataryadan enerjisini sağlayan cihazda 4G, Android 5.0 işletim sistemi, Sense arayüzü şeklinde diğer özellikler mevcut. 

Polikarbonat bir yapıya sahip olan J Butterfly; One M9 ve One E9+ modellerinden çeşitli ögeleri bünyesinde toplamış gibi görünüyor. Üç farklı renk seçeneğine sahip olan ürün ne zaman ve hangi fiyattan piyasaya çıkacak bilinmiyor.  

http://www.androidheadlines.com/2015/05/htc-j-butterfly-sd-810-now-official-japan.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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LeBrock 4 yıl en beğenilen
Şu sanal tuşlar htc de çok iğrenç duruyor.Keşke eskisi gibi kapasitif tuşlara geri dönese
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1BilimAdamı 4 yıl
Herşey iyi güzelde madem htc yazısı yok neden o siyah çerçeve var
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bilecuk 4 yıl
2K ekran, S810 ve 2700 mAh batarya. HTC adım adım çöküşe gidiyor.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
tüm modellerin özelliklerinden toplama gibi olmuş
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HTC Specialist 4 yıl
HTC logosu operatöre bağlı olmayan modelde olacak.
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DownClock01 4 yıl
Alt tarafta eşşek kadar boşluk var ama yine de sanal tuş kullanmışlar. Bu kadar salak tasarımları ve saçma satış politikaları olmasına rağmen neden halen batmadı bu şirket anlamıyorum. Aslında bu da bir başarı...
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mehmet4006 4 yıl
Siyah çerçeve kötü olmuş, htc yazısının olmaması iyi
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sahoron 4 yıl
Sevgili HTC, eskisi gibi kapasitif tuslara gec, kamerada en iyi olmasada ust seviyeye cik, guncellemeleri eski haline getir, birde Allahini seversen su metal govde ile ekranin arasinda kalan kismi lutfen siyah yapma ozellikle beyaza yakin renk secimlerinde! Yoksa parkmak izi, kalp hizi gibi seylere gerek yok inan her sene HTC alirim bunlar olsa
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DARBE 4 yıl
Pil hariç gideri var.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Full hd ye elveda demişler bu modelde. Bu firma da ne yapacağını şaşırdı. Bu seri japonya ya özel kalsın. Gelmese de olur.
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technoroom 4 yıl
qhd ekran ve snp 810 :)) ateşle barutun aşkı olmuş. sıcacık bir aşk
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MrKemal17 4 yıl
Htc ve Lg, telefonun alt ve üst boşluklarını eşit yapmak bu kadar mı zor?
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