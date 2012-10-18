HTC J Butterfly'ın tanıtım ve inceleme videoları yayınlandı





Japon KDDI operatörünün tatil sezonu öncesi tanıtımını gerçekleştirdiği en dikkat çekici cihazlar arasında yer alan HTC'nin J Butterfly modeline ait ilk tanıtım videosu ve inceleme görüntüleri ulaşmaya başladı. 5 inç büyüklüğündeki Full HD 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip Super LCD 3 panelin kullanıldığı ilk ürün olan telefonun nasıl bir görüntü kalitesi sunacağı merak konusuydu. 440ppi ile piksel yoğunluğu hususunda sektörün şuan için açık ara en iyi çözümü haline gelen J Butterfly, yeni ekran teknolojisinin yardımıyla üstün bir görsel performans sergiliyor.

Qualcomm'un MDM9615 modemi ile 1.5GHz hızında dört çekirdekli APQ8064 çipsetinin güç verdiği akıllı telefonda 2GB RAM, 8MP kamera, 2.1MP ön kamera, Android 4.1 Jelly Bean, HTC Sense 4+ arayüz ve 2,020mAh pil mevcut olacak. Üst düzey ekranı haricinde Windows Phon 8X'e de eşlik eden görüntülü görüşme kamerası ve etkileyici tasarımıyla ön plana çıkan HTC J Butterfly, Tayvanlı üreticinin çizgilerini yansıtmayı başardığı nadir çözümlerinden biri. Son yıllarda hızlı bir çıkış yakalayarak orijinal tasarım üreticisiyken marka değeri yüksek bir firma haline gelen HTC'nin şu sıralar yaşadığı ekonomik problemleri aşabilmesi için aradığı kahraman J Butterfly olabilir.

Tokyo'daki etkinlikte Full HD çözünürlüklü yeni Super LCD 3 paneli küresel pazara sunacağı mobil aygıtlarda da kullanmayı planladığını müjdeleyen HTC'nin operatöre özel bu sürüm için hazırladığı tanıtım videosu internette yayınlandı. Ayrıca organizasyona dahil olan basın mensuplarından da cihazla ilgili detaylı inceleme videoları geliyor. Full HD çözünürlüğe sahip ilk akıllı telefon olan HTC J Butterfly'ı yakından incelemek için aşağıdaki videolara göz atabilirsiniz.





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