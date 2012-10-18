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HTC J Butterfly'ın tanıtım ve inceleme videoları yayınlandı

6 yıl
8,3b
1
50
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Japon KDDI operatörünün tatil sezonu öncesi tanıtımını gerçekleştirdiği en dikkat çekici cihazlar arasında yer alan HTC'nin J Butterfly modeline ait ilk tanıtım videosu ve inceleme görüntüleri ulaşmaya başladı. 5 inç büyüklüğündeki Full HD 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip Super LCD 3 panelin kullanıldığı ilk ürün olan telefonun nasıl bir görüntü kalitesi sunacağı merak konusuydu. 440ppi ile piksel yoğunluğu hususunda sektörün şuan için açık ara en iyi çözümü haline gelen J Butterfly, yeni ekran teknolojisinin yardımıyla üstün bir görsel performans sergiliyor.
Qualcomm'un MDM9615 modemi ile 1.5GHz hızında dört çekirdekli APQ8064 çipsetinin güç verdiği akıllı telefonda 2GB RAM, 8MP kamera, 2.1MP ön kamera, Android 4.1 Jelly Bean, HTC Sense 4+ arayüz ve 2,020mAh pil mevcut olacak. Üst düzey ekranı haricinde Windows Phon 8X'e de eşlik eden görüntülü görüşme kamerası ve etkileyici tasarımıyla ön plana çıkan HTC J Butterfly, Tayvanlı üreticinin çizgilerini yansıtmayı başardığı nadir çözümlerinden biri. Son yıllarda hızlı bir çıkış yakalayarak orijinal tasarım üreticisiyken marka değeri yüksek bir firma haline gelen HTC'nin şu sıralar yaşadığı ekonomik problemleri aşabilmesi için aradığı kahraman J Butterfly olabilir.
Tokyo'daki etkinlikte Full HD çözünürlüklü yeni Super LCD 3 paneli küresel pazara sunacağı mobil aygıtlarda da kullanmayı planladığını müjdeleyen HTC'nin operatöre özel bu sürüm için hazırladığı tanıtım videosu internette yayınlandı. Ayrıca organizasyona dahil olan basın mensuplarından da cihazla ilgili detaylı inceleme videoları geliyor. Full HD çözünürlüğe sahip ilk akıllı telefon olan HTC J Butterfly'ı yakından incelemek için aşağıdaki videolara göz atabilirsiniz.

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bkadem 6 yıl en beğenilen
Olumsuz yorum yazanlar fazla abartmış.
One X'deki işlemci 40 nm, bu işlemci 28 nm ile üretilmiş. One X'de ekran 4,7 inc, bu telefonda ise 5 inc kullanılmış. One X'de 1800, bu telefonda 2020 mah pil konulmuş. One X günü kurtarıyordu, daha düşük güç tüketen bu telefon mu günü kurtaramayacak. Desteksiz atmayın. Pil'in daha fazla olması daha iyi olacaktı ama eminim ki bu seferde ağırlığı ile ilgili olumsuz yorumlar yazılacaktı.
Olumsuz yorum yazanlar fazla abartmış.One X'deki işlemci 40 nm, bu işlemci 28 nm ile üretilmiş. One X'de ekran 4,7 inc, bu telefonda ise 5 inc kullanılmış....
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redoano 6 yıl
esqhia
Super lcd 3 ün pil tüketimi nasıl bilinmiyor. Htc sabit ve zayıf bir pil,arttırılamayan hafıza ve düşük ram,vazgeçilmezleri arasındaydı.İlk kez bi hovardalık yapıp hafıza olayında milleti özgür bırakacam diye sinirini pilden çıkarmış :) Yazık günahtır,güzelim telefona 2020mah batarya koymuşsun.O ekranla değil günü,öğleyi zor çıkarırsın son parlaklıkta.Bir de cihaz hakkaten büyük :) 7inc lik tabletlere kafa tutacak heralde.Ele avuca zor sığıyo.Gidişat hem iyi hem kötü :)

Millet mi hiçbirşey bilmiyor yoksa ben mi anlamadım? Htc ilk kez hafıza konusunda serbest birakmismis peh peh peh. Yıllardır, daha akıllı telefon nedir bilmediğiniz dönemden beri htc kullanırım, ilk defa one serisinde kart slotuna yer verilmedi htcde. Iyiki üç dört telefon hafıza kart desteksiz çıktı.. onlar da sanki 2gb hafızalı telefonlar.. Biri 32 diğeri 16gb... Vallahi anlamak güç milleti, yeminle.
esqhiaSuper lcd 3 ün pil tüketimi nasıl bilinmiyor. Htc sabit ve zayıf bir pil,arttırılamayan hafıza ve düşük ram,vazgeçilmezleri arasındaydı....
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DH Misafiri 6 yıl
tam bir ölüm makinesi gibi duruyo. Çıkış fiyatı ne olur bilemem ama bütçemi zorlayıp bu telefonu alacağıma eminim. 5" ekran, 28 nm işlemci, 2 gb ram, 2020mAh Pil ve mükemmel ötesi ekran kalitesi ile hTC diyorum.
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golden_royal 6 yıl
Adamlar ürettikleri teknoloji sayesinde, telefona takla bile attıracak ama bi pil üretemiyorlar arkadadas...bu özellikleri bu pil hayatta kaldırmaz...o kadar beyin yatırımı pixel yoğunluguna vereceğinize 3000 mAh bi pil olsaydı eminim dünyada satış rekorları kırardı. bu pille kıramaz...
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depeche35 6 yıl golden_royal
golden_royal

Adamlar ürettikleri teknoloji sayesinde, telefona takla bile attıracak ama bi pil üretemiyorlar arkadadas...bu özellikleri bu pil hayatta kaldırmaz...o kadar beyin yatırımı pixel yoğunluguna vereceğinize 3000 mAh bi pil olsaydı eminim dünyada satış rekorları kırardı. bu pille kıramaz...

O pili üretmenin zor olduğundan değil, bu firmalar strateji üzerine çalışıyorlar sırf
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salih deniz 6 yıl
japonya için üretilen htc J butterfly su geçirmiyor..izleyebilirsiniz..
htc buttefly'de muhtemelen su geçirmez olacak..
youtube.com/...
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ßlaCKFOX 6 yıl salih deniz
salih deniz

japonya için üretilen htc J butterfly su geçirmiyor..izleyebilirsiniz..
htc buttefly'de muhtemelen su geçirmez olacak..

youtube.com/...

bu cihaz için yayınlanan reklam filminin 14 saniyesinde cihazın üzerine çay dökülüyor bu su geçirmezliğe işaret ediyor sanırım

youtube.com/...
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DH Misafiri 6 yıl
umarım bu cihaz da diğer modelleri gibi diyalize bağlı kalmaz :) tanıdıklar filan almaya niyetlendiler zamanında sordular bana, tavsiye edemedim şarj olayı yüzünden.. fakat htc kullanmak gerçekten bir ayrıcalık. sense ara yüzü harika.. bir de kendine has, kasa kalitesi var telefonlarında... bu durumu samsung için söylemek imkansız. samsung'un en üst düzey telefonları bile, elime alınca oyuncak hissi verdi bana, ayrıca menüsü de sıradan telefonlar gibi, samsung'a hiç ısınamadım..
htc reklam konusunda da yetersiz kalıyor bence.. buna biraz ağırlık verirlerse satış rakamlarında umduklarını bulurlar diye düşünüyorum.. iyi ki varsın htc. butterfly, bekleniyorsun...
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Gannicus 6 yıl
bu telefonu istiyorum
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ßlaCKFOX 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

umarım bu cihaz da diğer modelleri gibi diyalize bağlı kalmaz :) tanıdıklar filan almaya niyetlendiler zamanında sordular bana, tavsiye edemedim şarj olayı yüzünden.. fakat htc kullanmak gerçekten bir ayrıcalık. sense ara yüzü harika.. bir de kendine has, kasa kalitesi var telefonlarında... bu durumu samsung için söylemek imkansız. samsung'un en üst düzey telefonları bile, elime alınca oyuncak hissi verdi bana, ayrıca menüsü de sıradan telefonlar gibi, samsung'a hiç ısınamadım..
htc reklam konusunda da yetersiz kalıyor bence.. buna biraz ağırlık verirlerse satış rakamlarında umduklarını bulurlar diye düşünüyorum.. iyi ki varsın htc. butterfly, bekleniyorsun...

Batarya konusunda ABD'de çıkan modelin batarya test sonuçları fikir verecektir

http://resim.donanimhaber.com/fb.asp?m=68949590
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Hcd000 6 yıl
One x plus mi almali yoksa bunu mu beklemeliyim karar veremedim :/
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TuBeRK 6 yıl Hcd000
Hcd000

One x plus mi almali yoksa bunu mu beklemeliyim karar veremedim :/


ben beklemeye karar verdim
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sanitarium8787 6 yıl
Telefonun dibi:) en uzay telefon:)
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DH Misafiri 6 yıl
üst kısmı sanki aceleye gelmiş gibi berbat bir tasarım olmuş özellikle ön kameranın bulunduğu bölüm ama ppi değeri çok iyi
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hipokondriyak86 6 yıl
kamera gördümü el sallama hastalığı sade bizde yokmuş...
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zalman_1 6 yıl
Ben bu sefer çok beğendim ve ilk defa htc'nin bir modelini beğendim :D
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Dreamparks 6 yıl
Tasarımı ve özellikleri mükemmel. Son güncellemelerle one x günü rahat kurtarıyordu. Bu yeni işlemci ile daha iyi pil performansı sunacağı kesin.
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