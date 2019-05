HTC : Kopyalayan biz değiliz!

HTC'nin kurtarıcı olarak nitelediği One A9 üst seviye akıllı telefonu, dış tasarımı nedeniyle kopyalama tartışmalarını da beraberinde getirdi. Özellikle kamera yerleşimi ve kenar çizgileri iPhone cihazlarına benzetilen One A9 için HTC'nin cevabı gecikmedi.





HTC Kuzey Asya başkanı Jack Tong, kesinlikle bir taklit durumunun söz konusu olmadığını, bilakis yuvarlak hatlarıyla metal kasa ve plastik çizgilerin ilk kez One M7 modelinde kullanıldığını ve One A9 modelinin de bu tasarım dilini devam ettirdiğini dile getirdi. Yani aslında kopyalayan firmanın Apple olduğunu ima etmiş oldu.





Aslında Tong'un dediklerinde doğruluk payı büyük zira iPhone 6 serisi lanse edildiği gün yuvarlak hatlı tasarımın ve arka kısımdaki anten çizgilerinin One M serisi amiral gemi modellerinden kopyalandığı eleştirisi doruk noktasına ulaşmıştı. Dolayısıyla One A9 modeli tasarım olarak iPhone 6S serisini değil aksine One M amiral gemi serisini takip etmiş oluyor.





5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan HTC One A9 modelinde 64-bitlik Snapdragon 617 yongaseti, 2GB RAM/16GB artırılabilir kapasite veya 3GB RAM/32GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera gibi ayrıntılar yer alıyor. Model 399$ fiyat etiketi ile pazarda kendisine pay arayacak.

