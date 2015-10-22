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HTC : Kopyalayan biz değiliz!

Mobil cihaz pazarında kopyalama iddiaları hiç bitmedi. Geçmiş dönemde pek çok firmanın birbirini taklitçilik ile suçladığını görmüştük. HTC One A9 akıllı telefon modeli buna son örnek oldu.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC : Kopyalayan biz değiliz!


HTC'nin kurtarıcı olarak nitelediği One A9 üst seviye akıllı telefonu, dış tasarımı nedeniyle kopyalama tartışmalarını da beraberinde getirdi. Özellikle kamera yerleşimi ve kenar çizgileri iPhone cihazlarına benzetilen One A9 için HTC'nin cevabı gecikmedi. 

HTC Kuzey Asya başkanı Jack Tong, kesinlikle bir taklit durumunun söz konusu olmadığını, bilakis yuvarlak hatlarıyla metal kasa ve plastik çizgilerin ilk kez One M7 modelinde kullanıldığını ve One A9 modelinin de bu tasarım dilini devam ettirdiğini dile getirdi. Yani aslında kopyalayan firmanın Apple olduğunu ima etmiş oldu. 

Aslında Tong'un dediklerinde doğruluk payı büyük zira iPhone 6 serisi lanse edildiği gün yuvarlak hatlı tasarımın ve arka kısımdaki anten çizgilerinin One M serisi amiral gemi modellerinden kopyalandığı eleştirisi doruk noktasına ulaşmıştı. Dolayısıyla One A9 modeli tasarım olarak iPhone 6S serisini değil aksine One M amiral gemi serisini takip etmiş oluyor. 

5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan HTC One A9 modelinde 64-bitlik Snapdragon 617 yongaseti, 2GB RAM/16GB artırılabilir kapasite veya 3GB RAM/32GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera gibi ayrıntılar yer alıyor. Model 399$ fiyat etiketi ile pazarda kendisine pay arayacak.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-executive-Apple-copied-HTC-not-vice-versa_id74991 Yorum Yaz
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interwap 3 yıl en beğenilen
HTC One M8

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trkarapanda123asd 3 yıl
Apple ne yaptıysa sanki ilk kez yapılmış diye kabul ediliyor
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King Stannis 3 yıl
A9'un Türkiye fiyatlandırmasından sonra a9 la ilgili haberlerin Trde yayınlanmasının gereği yok, Tr pazarında olmayan üreticilerin haberlerini yapın daha iyi.
A9'un Türkiye fiyatlandırmasından sonra a9 la ilgili haberlerin Trde yayınlanmasının gereği yok, Tr pazarında olmayan üreticilerin haberlerini yapın daha iyi. ...
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DH Misafiri 3 yıl
HTC M9 Yurtdışında (Irakta) 400$ (1200)tl iken türkiyede 2500 tl ye satılıyor, bide tuğla gibi telefon kesinlikle bu fiyatları hakketmiyor hatice
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oguzhankan43 3 yıl
M7 den sonra htc bitti gozumde. Bakalim m7 eskidiginde ne aliriz. 2 yil oldu hicbir sorunu yok
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Guest-5E274E432 3 yıl
tek kopyalayan htc değil
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Guest-5E274E432 3 yıl
aynen
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kraix 3 yıl
Arkadaşın dediği gibi bir ihlal olsa zaten davalar olurdu. Yalnış hatırlamıyorsam Apple bu konuda ve diğer bir kaç konuda HTC ile 10 yıllık bir pantent ortaklığı imzaladı...
iph 6 gerçekten M8 ve M7 den esinlenmiştir herkes kameranın yeri geğiştirilmiş diyor bir baksınlar bakalım M8 de 2. derinlik veren kamera nerede tam ortada...
HTC sadece balık sırtı yapıyı düzleştirdi o kadar...
Bu cihaz beni pek alakadar etmiyor açıkcası ben Amiral gemisi modelini bekliyorum sabırsızlıkla bu kez kesinlikle M7 ve M8 de olduğu gibi ses getirecek bir telefona imza atacaklarına inancım tam. Ne olursa olsun boomsound özelliğinden vazgeçmesin... Hatta daha da geliştirsin bir ses firması ile anlaşıp alt ve üst hoparlöre ayrı ayrı 1 watt lık amfi yerleştirsinler ve son olarak o HTC logosu olacaksa lütfen bir özelliği olsun ya home butonu olarak görev görsün ya parmak izi okuyucu eklesinler ona extra yer ayırmasınlar... Yoksa çok pis söveceğim o tasarımcıya...
Çünkü bu da olmazsa herşey biter.
Sony ile birleşsinler de bari Sense ara yüzü monte etsinler :D
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Genç Düşünür 3 yıl
Kopya olarak tabir edilmesi yanlış olmuş.
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bkaramanb 3 yıl
Tamam taklit deik eyvallah siz yaptınız. Peki renkleri demi siz yaptınız. Nie aynı renkleri yapıp insanları tattışmaya sürüklersin. Direk resimlere ilk bakan insan iphone der htc yazısını görene kadar bırakın allah aşkına. Söylemiştim yine söylüyorum. Adamlar yıllarca tasarım yapabilmek için okul okuyor. Sonra bi hevesle şirkete giriyorlar çalışma hayatına. Artık htcnin patronumu, iphone benzetin diyorda bu kadar okul okumuş adamlar çakma bir mimari ile ve kırpılmış özelliklerle 2000 2500tlye telefon yapıyorlar anlamıyorum. Heralde şirket sahibinden bu tasarımcıların bu kadar hiç bişey yapmadan telefon tasarlayacağını sanmıyorum artık. Bu iphone benzeme sevdasını bırakın bütün firmalara sesleniyorum. Siz güzel bi chaz yapın yeni beğenip almaya çalışırız zaten.
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BekirTemel 3 yıl
Ne farkeder ki ,bu cihaz satış rekorları kırabilecek bir telefon değil
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system electronıc 3 yıl
Şunu anlamıyorsunuz ESİNLENMEK ayrı birşey , KOPYA ayrı birşey. Burada kimsenin iphone u savunduğu yok. HTC artık ÖZGÜN tasarım anlayışını kaybetmiştir. Bu yetmiyormuş gibi 1000 tl 1300 tl bandında satılacak telefona 2400 tl fiyat biçmiştir ve türk kullanıcılar da bunu savunmaktan hiç gocunmuyor. Arkadaslar hepimiz burada dost,forumdaşız ,bu htc resmen bize pahalı ürün satıyor. Kimseye htc alma, iphone alma diyecek halimiz yok. Paramızı akıllı harcayalım, marka fanatiği olmayalım,cebimizi düşünelim.bize iyi ürün veren, uygun fiyatlı ürün veren firmalara yönelelim. htc,sony,samsung,iphone hiç farketmez, kaliteyi en uygun fiyata kim veriyorsa onu tercih edelim ki bizi kazıklamaya çalışanlar bir ders alsın.
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kadirirdem 3 yıl
Htc aslinda hakli ama iphone da o tasarimi tanidi herkes bundan dolayi i 6 cakmasi deniyor
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DaRKFoRCeS 3 yıl
Kim kimden kopyaladı önemli değil.
A9 un fiyatı uçuk birde orta seviye imiş.
Üst seviye çıkarsalar ne olur bilinmez.
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williamwallace88 3 yıl
HTC tamam anten tasarımı sana ait ve iPhone'u bu konuda taklitçi olarak görürüm ama iPhone'un senden çaldığı tasarımı geri çalmak nedir? Oval arkayı düzleştirme, çıkıntılı kamera falan... Haberdeki telefonlar malesef sırasıyla silver, space gray ve gold iphone
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esmerbuyucu 3 yıl
Ön taraftan bakınca space grey iphone 6 ile Htc a9 benziyor.
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