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HTC M7 daha erken bir tarihte tanıtılabilir

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC M7 daha erken bir tarihte tanıtılabilir

Geçen yıl akıllı telefon üreticilerinin amiral gemi akıllı telefon modellerini yılın ortalarına doğru tanıttıklarına ve ardından pazara sunduklarına şahit olmuştuk. Ancak bu yıl daha hareketli bir rekabetin yaşanması, amiral gemi modellerinin tanıtılmasını biraz daha aceleye getirmiş gibi görünüyor. Samsung'un Galaxy S4 modelini Mayıs ayı değil daha erken bir tarihte tanıtacağı ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından, HTC'den de yeni bir haber geldi.

HTC'nin bu yıl için 4.7 inçlik Full HD ekrana sahip M7 kod adlı bir akıllı telefon modelini hazırladığı artık tüm iddiaların ortak noktası. Modelin tanıtılma tarihi olarak da MWC 2013 fuarı büyük ihtimal olarak görülüyordu. Ancak yeni bilgiler daha erken bir tarihte modeli görebileceğimizi ortaya koyuyor.

Firmaya yakınlığıyla tanınan web pazarlama stratejileri uzmanı Flavio Pic, HTC M7 modelinin daha önceki bir tarihte muhtemelen Londra'da yapılacak ayrı bir etkinlikle tanıtılacağını iddia ediyor.
Erdi Özüağ ve Ender Yıldız'ın sunumuyla az önce yayınlanan yeni yılın ilk Mobilite programında da HTC M7 modelinin tanıtımının daha erken bir tarihte Londra şehrinde olacağına değinilmişti. Bu bakımdan modelin daha erken bir tarihte tanıtılacağına yönelik ihtimaller giderek güçleniyor. Ortak görüş ise 5 veya 7 günlük bir öne çekme olduğu yönünde. 
MWC 2013 fuarı 25 Şubat tarihinde Barselona'da başlayacak. HTC ise fuardan daha önce modelini tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmek istiyor. Fuar esnasında pek çok önemli model sahneye çıktığı için üreticiler amiral gemi modellerinin geri planda kalmasını istemiyor. Bu bakımdan ayrı etkinlikler düzenliyor. Ancak HTC geçen yıl One serisini MWC 2012 etkinliğinde gün yüzüne çıkarmıştı.

468ppi yoğunluk değerinin yanında, 4 çekirdekli Qualcomm işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, WiFi 802.11 ac desteği, Sense 5 arayüzü şeklinde modelin bugüne kadar internete sızdırılmış bilgileri bulunuyor.

5 inçlik Full HD ekranlı Butterfly modelini çok beklenmesine rağmen Avrupa pazarına sürmeyen HTC, M7 kod adlı modeli yaygın bir dağıtım ağıyla satışa sunarak Sony, Samsung gibi rakiplerinden daha erken piyasada olmayı planlıyor olabilir.

http://www.phonearena.com/news/HTC-M7-introduction-might-be-sooner-than-you-think_id39025 Yorum Yaz
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34istanbul34 6 yıl en beğenilen
Htc bu telefonu tanıt sonra 1 yıl amiral gemi çıkarma.Ve eski amiral gemilerine ve telefonlarına düzenli güncelleme ver gerisini tüketiciler halleder.Samsung ve diğer android üreticilerinden çok önde olursun.Sense arayüzü kaliteli diğer dandirik arayüzlerden çok farklı,kasa kalitesi iyi,ekran güzel,beats audio gibi bir artı var.

Bir kaç yıl önce desire kullanıyordum çok kaliteliydi.Hep htc kullanırım artık diyordum ta ki desirede kullanıcılara htc kazık atana kadar.Akıllı telefonların en bütük albenilerinden birisi sıkıntısız güncellemelerdir.Firmalar arasında en iyi güncellemeyi nexuslar dışında Samsung verdiği için plastik telefonlarını milyonlarca satabiliyor diye düşünüyorum.(s3 kullanıcısıyım).Bunlar acizane görüşlerim ve eminim htc dediğim gibi davranırsa güzel günler görür.
Htc bu telefonu tanıt sonra 1 yıl amiral gemi çıkarma.Ve eski amiral gemilerine ve telefonlarına düzenli güncelleme ver gerisini tüketiciler halleder.Samsung v...
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CaRviLLE 6 yıl
devil25
itachi237
devil25
itachi237 bununda mı ekranı xperia z gibi tft. xperia z çok büyük hayal kırıklığıydı.
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Donanımını kamerasını, mazleme kalitesini, hızını bir kenara brıakıp telefona kıçıdan bakıp; BU TELEFONU ALINIR kimse demez herhalde.
ekran pek çok şeyden daha önemli. kamera malzeme kalitesi pek umrumda değil. donanımda pek önemli değil çift çekirdekli s4 bile iş görür. herkesin kendi tercihleri vardır genç adam.
Ekran tabi ki önemli fakat burada ekranın kalitesinden değil kıçından bakılınca nasıl göüründüğünden bahsedilmiş.. Samsung Galaxy s2 kullanan biri olarak s2 nin amoledinin Xperia neonun Mobil bravialı lcdsinden çok iyi olmadığını da biliyorum. Hatta Şimdi acip yorumlar gelir mi biliyorum ama lanet telefonları kullandım yani. Fakat hiçbir zaman telefona başka bir tarafından bakmak aklıma gelmedi. Bana göre bakış açısı elle tutuluduğunda yeterli olsun, pixeller ben buradayım diye bağırması, Widgetler ve logoların altında abuk subuk gölge bozmaları oluşmasın yeterli. Diğer tarafa yorumu yazamma gerek yok sanıyorum.

resimde LG optimus 4x hd olsaydı L9 yerine hepsinden çok daha net olduğu anlaşılırdı ips ekran her açıdan gerçekten çok net vede az pil tüketiyo
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CaRviLLE 6 yıl
Sony artık sadece üst seviye telefonlar yapmak istediğini söylemişti samsung hariç tüm telefonlarda güncelleme sorunu var eğerki sony sadece amiral gemileri yaparsa gerçekten yılda 1-2 model amiral gemisi çıkarıp bunlarıda zamanında güncellerse belki samsung un tahtını elinden alabilir htc de aynı açıklamayı yapsada halen her hafta yeni bi model tanıtıyor.
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itachi237 6 yıl
bununda mı ekranı xperia z gibi tft. xperia z çok büyük hayal kırıklığıydı.

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ST4LK3R 6 yıl itachi237
itachi237

bununda mı ekranı xperia z gibi tft. xperia z çok büyük hayal kırıklığıydı.

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Donanımını kamerasını, mazleme kalitesini, hızını bir kenara brıakıp telefona kıçıdan bakıp; BU TELEFONU ALINIR kimse demez herhalde.
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pogomania 6 yıl
Tasarım bu olsun şayet bu donanımla beni iki sene götüreceğini varsayarak ben bu telefonu her ne pahasına olursa olsun alırım. Kasa kalitesi benim için tartışılmaz konudur.
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34istanbul34 6 yıl en beğenilen
Htc bu telefonu tanıt sonra 1 yıl amiral gemi çıkarma.Ve eski amiral gemilerine ve telefonlarına düzenli güncelleme ver gerisini tüketiciler halleder.Samsung ve diğer android üreticilerinden çok önde olursun.Sense arayüzü kaliteli diğer dandirik arayüzlerden çok farklı,kasa kalitesi iyi,ekran güzel,beats audio gibi bir artı var.

Bir kaç yıl önce desire kullanıyordum çok kaliteliydi.Hep htc kullanırım artık diyordum ta ki desirede kullanıcılara htc kazık atana kadar.Akıllı telefonların en bütük albenilerinden birisi sıkıntısız güncellemelerdir.Firmalar arasında en iyi güncellemeyi nexuslar dışında Samsung verdiği için plastik telefonlarını milyonlarca satabiliyor diye düşünüyorum.(s3 kullanıcısıyım).Bunlar acizane görüşlerim ve eminim htc dediğim gibi davranırsa güzel günler görür.
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ST4LK3R 6 yıl 34istanbul34
34istanbul34

Htc bu telefonu tanıt sonra 1 yıl amiral gemi çıkarma.Ve eski amiral gemilerine ve telefonlarına düzenli güncelleme ver gerisini tüketiciler halleder.Samsung ve diğer android üreticilerinden çok önde olursun.Sense arayüzü kaliteli diğer dandirik arayüzlerden çok farklı,kasa kalitesi iyi,ekran güzel,beats audio gibi bir artı var.

Bir kaç yıl önce desire kullanıyordum çok kaliteliydi.Hep htc kullanırım artık diyordum ta ki desirede kullanıcılara htc kazık atana kadar.Akıllı telefonların en bütük albenilerinden birisi sıkıntısız güncellemelerdir.Firmalar arasında en iyi güncellemeyi nexuslar dışında Samsung verdiği için plastik telefonlarını milyonlarca satabiliyor diye düşünüyorum.(s3 kullanıcısıyım).Bunlar acizane görüşlerim ve eminim htc dediğim gibi davranırsa güzel günler görür.

HTC ilk çıktığında Windows Mobile işletim sistemiyle Windows'tan ciddi destek adlı, ardından ilk Adroid telefonlardan oldu. Şimdi ise yine Windows Mobile tarafının telefonlarıyla meşgul. Hatta bir dönemler Android'in İphonu'u ünvanını alacak kadar kaliteli telefonlar üretti fakat son bir iki yıldır artık büyüsü bozuldu. Çünkü marka çok büyük bir marka değil. Parçalarını kendisi üretemiyor. Nokia, Samsung gibi reklamalara kampanyalara çuvalla para dökecek kadar zengin değil. Hatta güncellemeleri ağzına gözüne bulaştırması da arge faaliyetlerindeki sorunun göstergesi olarak algılanabilir, Windows Mobile ve Androide telefon çıkarması ikisinine de adam gibi bir yazılım desteği veremeyeceğinin belirtisi...
Kağıt üzerinde Xperia Z'den pek avantajlı görünmüyor.
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alighieri 6 yıl 34istanbul34
34istanbul34
Htc bu telefonu tanıt sonra 1 yıl amiral gemi çıkarma.Ve eski amiral gemilerine ve telefonlarına düzenli güncelleme ver gerisini tüketiciler halleder.Samsung ve diğer android üreticilerinden çok önde olursun.Sense arayüzü kaliteli diğer dandirik arayüzlerden çok farklı,kasa kalitesi iyi,ekran güzel,beats audio gibi bir artı var.

Bir kaç yıl önce desire kullanıyordum çok kaliteliydi.Hep htc kullanırım artık diyordum ta ki desirede kullanıcılara htc kazık atana kadar.Akıllı telefonların en bütük albenilerinden birisi sıkıntısız güncellemelerdir.Firmalar arasında en iyi güncellemeyi nexuslar dışında Samsung verdiği için plastik telefonlarını milyonlarca satabiliyor diye düşünüyorum.(s3 kullanıcısıyım).Bunlar acizane görüşlerim ve eminim htc dediğim gibi davranırsa güzel günler görür.

acizane demissiniz çok sert olmuş, nacizane iyidir :)
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furkant1 6 yıl
Sensation XE sahibiyim. Ne olursa olsun almayın HTC. Ağzıyla kuş tutsa da almayın. Kaç para verdik cihaza ama bizi görmüyo telefonun da birsürü eksiği var zaten.
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DH Misafiri 6 yıl
0hh yhéah MaN xD
0hh yhéah MaN xD
0hh yhéah MaN xD
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wolf silver 6 yıl
Bu sefer olmuş HTC..... donanım olarak xpria Z ile aynı tasarım olarak Z biraz önde ve tabi suya ve toza dayanıklı bu Xpria'nin Artılari..
Htc ise daha yoğun bir ekran. Beats audio bide sense arayuzu.. güncelleme olarak ikisi hemde hemen aynı.. eğer htc biraz daha donanım olarak iyi olursa çoğu kişi alabilir...
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enaz3posta 6 yıl
htc den cacik olmaz
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Rajeesh 6 yıl
bu cihazın s4pro ile gelmesi çok saçma geliyor hala. çıktıktan maks. 2-3 ay sonra tegra 4 cihazlar gelicek. kim kullanıcak o zaman bu tegra4leri
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