HTC M7 daha erken bir tarihte tanıtılabilir





Geçen yıl akıllı telefon üreticilerinin amiral gemi akıllı telefon modellerini yılın ortalarına doğru tanıttıklarına ve ardından pazara sunduklarına şahit olmuştuk. Ancak bu yıl daha hareketli bir rekabetin yaşanması, amiral gemi modellerinin tanıtılmasını biraz daha aceleye getirmiş gibi görünüyor. Samsung'un Galaxy S4 modelini Mayıs ayı değil daha erken bir tarihte tanıtacağı ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından, HTC'den de yeni bir haber geldi.





HTC'nin bu yıl için 4.7 inçlik Full HD ekrana sahip M7 kod adlı bir akıllı telefon modelini hazırladığı artık tüm iddiaların ortak noktası. Modelin tanıtılma tarihi olarak da MWC 2013 fuarı büyük ihtimal olarak görülüyordu. Ancak yeni bilgiler daha erken bir tarihte modeli görebileceğimizi ortaya koyuyor.





Firmaya yakınlığıyla tanınan web pazarlama stratejileri uzmanı Flavio Pic, HTC M7 modelinin daha önceki bir tarihte muhtemelen Londra'da yapılacak ayrı bir etkinlikle tanıtılacağını iddia ediyor.

Erdi Özüağ ve Ender Yıldız'ın sunumuyla az önce yayınlanan yeni yılın ilk Mobilite programında da HTC M7 modelinin tanıtımının daha erken bir tarihte Londra şehrinde olacağına değinilmişti. Bu bakımdan modelin daha erken bir tarihte tanıtılacağına yönelik ihtimaller giderek güçleniyor. Ortak görüş ise 5 veya 7 günlük bir öne çekme olduğu yönünde.

MWC 2013 fuarı 25 Şubat tarihinde Barselona'da başlayacak. HTC ise fuardan daha önce modelini tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmek istiyor. Fuar esnasında pek çok önemli model sahneye çıktığı için üreticiler amiral gemi modellerinin geri planda kalmasını istemiyor. Bu bakımdan ayrı etkinlikler düzenliyor. Ancak HTC geçen yıl One serisini MWC 2012 etkinliğinde gün yüzüne çıkarmıştı.





468ppi yoğunluk değerinin yanında, 4 çekirdekli Qualcomm işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, WiFi 802.11 ac desteği, Sense 5 arayüzü şeklinde modelin bugüne kadar internete sızdırılmış bilgileri bulunuyor.





5 inçlik Full HD ekranlı Butterfly modelini çok beklenmesine rağmen Avrupa pazarına sürmeyen HTC, M7 kod adlı modeli yaygın bir dağıtım ağıyla satışa sunarak Sony, Samsung gibi rakiplerinden daha erken piyasada olmayı planlıyor olabilir.

http://www.phonearena.com/news/HTC-M7-introduction-might-be-sooner-than-you-think_id39025