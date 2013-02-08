HTC M7 ile ilgili yeni bir isim iddiası ortaya atıldı

Haber Editörü
HTC'nin önümüzdeki hafta tanıtması beklenen 4.7 inçlik Full HD ekranlı ve 4 çekirdekli Snapdragon S4 işlemcili HTC M7 kod adlı modelin HTC Alive şeklinde isimlendirilebileceği bir afişteki görsele bakarak ortaya atılmıştı.
Ancak bugüne kadar önemli sızıntılar paylaşan evleaks adlı Twitter kullanıcısı, yeni modelin HTC One şeklinde isimlendirileceğini iddia etti. HTC'nin bu yıl için amiral gemi olarak M7 dışında bir modelinin gündeme gelmemiş olması, firmanın her yıl için bir üst seviye stratejisi güdebileceği ihtimalini akla getirmişti. HTC One ismi de bu ihtimali yansıtması açısından anlamlı.
Ayrıca firmanın yıl sonu partisinde M7 ve One şeklinde tezahürat yapılmıştı. Bu açıdan da firmanın artık her yıl bir One serisi amiral gemi modeli pazara sunması da muhtemel. Gündeme gelen diğer iki modelin de One serisi içerisinde yer alması da ihtimal dahilinde.
HTC'nin yeni modelinden beklentileri bir hayli yüksek ve mühendislerin model için günde 12 saat mesai harcadıkları biliniyor.
https://twitter.com/evleaks/status/299948232098865153 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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SAYIN PETER CHOU DİKKATİNE
Sayın çok değerli Teknoloji Öncüsü CHOU,,,
Bizler yıllardır sizi, PDA sektöründe yaptığınız çalışmalardan, ve bu sektöre yaptığınız katkılardan dolayı hayranlıkla izleyen bir kitleyiz.
Bizler biliyoruz ki, PDA dünyasının bugün gelmiş olduğu noktada en büyük pay HTC’ye aittir !
Sizin geleceği gören vizyon sahibi bir lider olmanız, üstün zekanız, girişimci ve yeniliklere açık kişiliğiniz sayesinde bizler, yaşamı kolaylaştıran en yeni teknolojileri kullanıyoruz.
Sizin her yeni cihaz tanıtım etkinliğinizde; yeniliklerle, ilklerle bir kez daha buluşuyoruz.
Her defasında yüzümüzde bir gülümseme, bir hayranlık ifadesi bırakmayı başarıyorsunuz
SİZE BU MEKTUBU YAZMAMIZIN ANA SEBEBİNE GELİNCE ;
Biz şimdiye kadar bize sunduğunuz üstün teknolojili cihazlardan memnun olmakla birlikte, bugün sizden daha fazlasını talep ediyoruz.
Biz sizden artık “HAYALLERİMİZİN PDA’sını” üretmenizi istiyoruz !
We are waiting from you anymore The DREAM PDA !..
Rüyalarımızın “Cep Bilgisayarı” için,,,
İzninizle istek ve beklentilerimizi sıralıyorum ;
1-) 130 * 74 * 8 – 10 mm cihaz ebatlarını standartlaştırmak.
Burada en önemli konu maximum 130 mm uzunluğu aşmamak !
Bu sayede elimizdeki cihaz son derece kompakt, kullanılabilir ve kibar bir cihaz olarak kalacak.
Genişlik 74 mm: ekranımız için ihtiyacımız olan genişliktir.
Ekran daralmadan bu genişliği azaltabilirseniz, bu exstra olacaktır.
Kalınlık 8 – maximum 10 mm: Kullanılabilirlik sınırlarını aşmamak açısından önem taşıyor.
Elbette bataryadan ödün vermemek kaydı ile olabildiğince ince olması çok önemli bir artı olacaktır…
(Benim kendimce edinmiş olduğum gözlemlere göre 130 mm,“CEPTE TAŞIMA AMAÇLI” cihazlarda sınıra yakın uzunluktur.
135 mm tartışmaya açık bir uzunluktur diye düşünüyorum,,, ki bunun da daha ötesi yoktur !
Bundan sonrası PAD olur. Bundan sonra elde taşı, çantanda taşı, nerende taşırsan taşı o artık kompakt bir cihaz, bir CEP BİLGİSAYARI olamayacaktır !..
Bizler için kullandığımız PDA’da BÜYÜK EKRAN ÇOK ÖNEMLİ !
130 mm üzeri cepte ve elde rahatça taşınamadığından,
130 mm altı da “dev ekran beklentisini karşılayamadığından,”
pek kullanılabilir gözükmüyor…)
2-) 110.69 * 69.18 mm ebatlarında, 1920*1200p WUXGA 16*10 formatlı ekran !
Buradaki önemli nokta, ekranın mutlaka 16*10 formatında olmasıdır !
Böylece hem cihazın boyu gereksiz yere uzamayacak, hem de ekran artık yeterince geniş ve doyurucu (dolgun - kullanılabilir) olacaktır.
Üstelik bu sayede yeni cihaz, ONE X’ten 4.4 mm kısa olmasına rağmen, 5 inç ekranlı 143 mm’lik DELUXE X920E’den bile daha büyük ekran alanına sahip olacaktır !
1920*1200p WUXGA ise ideal çözümdür…
3-) Minimum +3000 mAh Batarya !
“En iyisi” diye tabir edilecek bu cihaza 3000 mAh’in altında batarya kullanmak onun zaferine kesinlikle gölge düşürecektir !
4-) 64 Gb Dahili hafıza, 64 Gb SDHC Slotu
En iyisi olacaksa mutlaka minimum 64 Gb dahili + 64 Gb Sdhc kard slotu bulunmalıdır !
5-) Sıvı ve toza karşı koruma !
Günümüz şartlarında “en iyisi” için olması gereken bir özellik olarak sizden bunu bekliyoruz…
Günün standartlarında ;
2 gb ram, çizilmez ekran, en güçlü işlemci, en güçlü grafik işlemci, kaliteli ekran, kaliteli kasa, kaliteli kamera ve video gibi özellikler sizin cihazlarınızda zaten alışık olduğumuz donanımlardır :)
Bizler bugüne kadar bize sunmuş olduğunuz üstün teknoloji ürünü modellerinizin kalitesi, tasarımı, donanımı, ya da diğer özelliklerinden memnunuz. Şikayetçi değiliz.
Fakat özellikle iyice büyüyen ebatlar, yetersiz kalan bataryalar, yetersiz kalan hafızalar, ve ekran formatı maalesef “bu denli iyi cihazları mükemmellikten uzaklaştırıyor” !..
Bu verdiğimiz ölçüler ve mevcut olana eklediğimiz donanım ile bu cihazı tasarlayıp, hayata geçirmenin gerçekten de kolay olmadığının farkındayız. Bunun ciddi mühendislik isteyen bir çalışma olduğunu biliyoruz...
Fakat bizler sizi de tanıyoruz ! Siz isteyip, karar verdikten sonra gerekli araştırma geliştirmeyi yapıp, mühendislerinizle bu “Rüyaların Cep Bilgisayarını” gerçeğe dönüştürebilecek vizyona sahip olduğunuzu çok iyi biliyoruz !
Cihaz kasasında, tasarımında sorun yaşamayacağınızı…
İhtiyacımız olan 16*10 formatlı ekranı tedarikçi firmanıza ürettirebilecek,
Batarya için de aynı şekilde yeni kasaya uygun ürünleri tedarik edebilecek ticari ve yaptırım gücüne sahip olduğunuzdan ise hiç şüphemiz yok !
SON OLARAK SİZDEN RİCAMIZ ;
LÜTFEN bu ölçüleri (130 * 74 * 8 – max 10 mm) ve Ekran formatını (16 * 10) Amiral gemisi tabir edilen ÜST modellerinizde bir STANDART HALİNE GETİRMENİZDİR.
Mutlaka her ebat ve özelliklerde, büyük ve küçük cihazlar olacaktır,,, Olmalıdır da !
Daha büyükleri de, daha küçükleri de tabi ki yapılacaktır.
Fakat sizden ricamız özellikle üst sınıfta bulunacak “ANA” cihazınızda, bu EBATLARI ve EKRAN FORMATINI STANDART hale getirmenizdir…
“RÜYA PDA’yı” gerçeğe dönüştürmek, piyasaya sürmek 8 – 10, belki 12 ayınızı alabilir.
Biz daima sizden en son teknolojiyi, en üst donanımla almaya alıştık.
Rüya PDA'sını gerçekleştirdiğiniz takdirde ortaya çıkacak SATIŞ rakamlarını tahmin etmek, sizin gibi biri için hiçte zor olmayacaktır !
O yüzden umarız bu cihaz gerçekleşir. Ve günün standartlarında 2.5 Ghz Quad işlemci ile, yüksek kaliteli kamerası, 1920*1080p 60 fps videosu, tabii ki olmazsa olmaz en güncel ANDROID işletim sistemi ve diğer güncel teknolojiler ile ona sahip oluruz.
Sizin bunu gerçekleştirebilecek biri olduğunuzdan ise hiç şüphemiz yoktur !..
Tüm Dünyadaki PDA kullanıcıları olarak hemen hepimiz, bu SUPER PDA'ya sahip olabileceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz…
“Son olarak sizin de çok iyi bildiğiniz gibi güncellemeler konusu gerçekten önemlidir.
Bazı modellerin yazılım güncelleme desteğinin geç gelmesi, ya da hiç gelmemesi, saygıdeğer kuruluşunuzun referanslarına gölge düşürmektedir.
Lütfen güncellemeler konusuna gereken önem ve özenin gösterilmesi için gereken adımları kararlılıkla atınız. “
Bizler bugüne kadar bize sunmuş olduğunuz üstün teknolojiler için teşekkürlerimizi bir borç bilir, başarılarınızın devamını dileriz.
En derin saygılarımızla…
PDA seven ve kullanan tüm tüketiciler adına,,,
Serkan ÖZEL
Kemer / Antalya / TURKEY
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ARKADAŞLAR !
Bu maili HTC'ye, ve özellikle Sayın Chou'a iletmek üzere hazırladım. HTC Taiwan ve Peter Chou'un direkt mail, ya da irtibat adreslerine sahip olan arkadaşlar varsa, bu metni kopyalayarak bir alt satıra kendi adını ekleyerek göndermesi,,,
Mail adreslerinin paylaşılıp, kitle halinde HTC'ye olabildiğince çok mesaj atılması önemle rica olunur,,,
Tek amaç metnin çoğaltılıp, HTC'ye mümkün olabildiğince, binlerce mail göndermek sureti ile istenilen etkiyi sağlamaktır !..
(Mesajın Türkçe olmasının bir problem teşkil edeceğini düşünmüyorum. Yine de İngilizce'min bu metni %100 olarak aynı açıklayıcı ve ikna edici anlatım dili ile çevirebilecek kadar iyi olmasını dilerdim... )
Mailde yazdıklarımın tamamı, yapılması mümkün olan, hayalden uzak, gayet olası tasarım ve donanım özellikleridir.
Bu maili anlam ve vurgusunu hemen hiç değiştirmeyecek, virgülüne kadar mükemmelen çevirebilecek kadar iyi derecede İngilizce'si olan bir arkadaşımız çevirebilecek olursa,
anlayabilecekleri dilde İngilizce mesajları mümkün olduğunca çok gönderme imkanımız olacaktır.
Tabii burada ne kadar çok mail gideceği önem kazanıyor.
Mail metni burada. İlgilenen, hayata geçirmek için forum başlığı ya da blog sayfası açmak isteyen bir arkadaş olursa seviniriz.
Bu da konu ile ilgili yazdığım AndroidPIT linkidir;
Takip etmek, incelemek isteyenler, en alttan yukarıya doğru yazışmaları okuyabilirler...
androidpit.com.tr/...
Selamlar Arkadaşlar...
Serkan ÖZEL
bi görselde önde bi görselde arkada.
bi görselde de yanda hatta diğerinde sağ çaprazında daha cihaz resmi olarak tanıtılmadı sızan fotolar ne kadar doğru tartışılır bu ara ismi güzeldi emyedi
şu bataryası yetersiz diyenler boşa yorum yapmasa piyasaya çıkmamış kimsenin görmediği cihazın piline laf etmek ne kadar tutarlı bir hareket önce kullanırsınız yetersizse konuşursunuz veya almazsınız
yorum yapıyorsanız donanıma yazılımına vs. eksikliklirine laf edin
4.7" bile fazla aslında.