HTC M7 ile ilgili yeni bir isim iddiası ortaya atıldı

HTC'nin önümüzdeki hafta tanıtması beklenen 4.7 inçlik Full HD ekranlı ve 4 çekirdekli Snapdragon S4 işlemcili HTC M7 kod adlı modelin HTC Alive şeklinde isimlendirilebileceği bir afişteki görsele bakarak ortaya atılmıştı.





Ancak bugüne kadar önemli sızıntılar paylaşan evleaks adlı Twitter kullanıcısı, yeni modelin HTC One şeklinde isimlendirileceğini iddia etti. HTC'nin bu yıl için amiral gemi olarak M7 dışında bir modelinin gündeme gelmemiş olması, firmanın her yıl için bir üst seviye stratejisi güdebileceği ihtimalini akla getirmişti. HTC One ismi de bu ihtimali yansıtması açısından anlamlı.





Ayrıca firmanın yıl sonu partisinde M7 ve One şeklinde tezahürat yapılmıştı. Bu açıdan da firmanın artık her yıl bir One serisi amiral gemi modeli pazara sunması da muhtemel. Gündeme gelen diğer iki modelin de One serisi içerisinde yer alması da ihtimal dahilinde.





HTC'nin yeni modelinden beklentileri bir hayli yüksek ve mühendislerin model için günde 12 saat mesai harcadıkları biliniyor.

