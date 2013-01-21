HTC M7 modeline ait yeni görseller internete sızdırıldı









HTC'nin 4.7 inçlik Full HD ekrana ve 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisine sahip olacağı belirtilen ve uzun süredir internette bilgileri paylaşılan M7 modeli ile ilgili dün yeni görseller yayınlandı.





Görseller bir çalışmadan çok, modelin gerçek halinin fotoğraflanması ile elde edilmiş ve final sürüme en yakın prototip olduğu ifade ediliyor. Görseldeki cihaz bugüne kadar tarifi yapılan model ile örtüşüyor.





Arka kısımda kamera flaşı diğer tarafa alınmışken, HTC yazısı daha koyu bir tonda ve Beats logosu herhangi bir yazı içermiyor. Ön kısımda ise görüntülü görüşme kamerası sağ üst köşede ve ses tuşları da sağ kısımda yer alıyor. Ancak modelde ABD'nin elektronik cihazlara onay veren FCC simgesinin olmaması cihazın final sürümünden biraz daha uzak olabileceği ihtimalini uyandırıyor.





Modelin dış görünümü yanında HTC Sense 5.0 arayüzüne ait de bazı görseller eklenmiş. Telefonu elinde tutan kişiye ait olduğu sanılan bazı bilgilerin silik olarak gösterildiği ekran görüntülerinde, saat widget'ının farklı bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Widget vektör tabanlı bir görünüm kazanmış. Ayrıca bilgilere kolay erişim için dikdörtgen widget'lar göze çarpıyor.





Cihaz resmi olarak tanıtılana kadar sızdırılan bu görsellerin gerçeğe yakın olabileceğini söylemek oldukça zor. Şimdiye kadar farklı kasa tipleri internete sızdırıldı. Bunlar büyük ihtimal farklı prototiplerden yansıyan görüntüler. Halen geliştirme aşamasında olduğu görülen arayüz ve donanım satışa sunulduğunda tamamen farklı bir şekil de alabilir.

http://www.androidpolice.com/2013/01/20/exclusive-this-may-actually-be-the-htc-m7-with-sense-5-0/