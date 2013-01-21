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HTC M7 modeline ait yeni görseller internete sızdırıldı

6 yıl
1,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC M7 modeline ait yeni görseller internete sızdırıldı

HTC'nin 4.7 inçlik Full HD ekrana ve 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisine sahip olacağı belirtilen ve uzun süredir internette bilgileri paylaşılan M7 modeli ile ilgili dün yeni görseller yayınlandı.

Görseller bir çalışmadan çok, modelin gerçek halinin fotoğraflanması ile elde edilmiş ve final sürüme en yakın prototip olduğu ifade ediliyor. Görseldeki cihaz bugüne kadar tarifi yapılan model ile örtüşüyor.

Arka kısımda kamera flaşı diğer tarafa alınmışken, HTC yazısı daha koyu bir tonda ve Beats logosu herhangi bir yazı içermiyor. Ön kısımda ise görüntülü görüşme kamerası sağ üst köşede ve ses tuşları da sağ kısımda yer alıyor. Ancak modelde ABD'nin elektronik cihazlara onay veren FCC simgesinin olmaması cihazın final sürümünden biraz daha uzak olabileceği ihtimalini uyandırıyor.

Modelin dış görünümü yanında HTC Sense 5.0 arayüzüne ait de bazı görseller eklenmiş. Telefonu elinde tutan kişiye ait olduğu sanılan bazı bilgilerin silik olarak gösterildiği ekran görüntülerinde, saat widget'ının farklı bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Widget vektör tabanlı bir görünüm kazanmış. Ayrıca bilgilere kolay erişim için dikdörtgen widget'lar göze çarpıyor. 

Cihaz resmi olarak tanıtılana kadar sızdırılan bu görsellerin gerçeğe yakın olabileceğini söylemek oldukça zor. Şimdiye kadar farklı kasa tipleri internete sızdırıldı. Bunlar büyük ihtimal farklı prototiplerden yansıyan görüntüler. Halen geliştirme aşamasında olduğu görülen arayüz ve donanım satışa sunulduğunda tamamen farklı bir şekil de alabilir.
 
HTC M7 modeline ait yeni görseller internete sızdırıldı

http://www.androidpolice.com/2013/01/20/exclusive-this-may-actually-be-the-htc-m7-with-sense-5-0/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
foz54
önceki görsel daha güzeldi keşke öyle olsaydı :/
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aynen katılıyorum. htc şekil olarak hep aynı gamda telefonlar üretiyor. bu beyaz olanı güzeldi bayağı.
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ssschutzstaffel_ss 6 yıl

4.7 değilde 5" olsa vede uzun ömürlü batarya (hiç sanmıyorum) olsa değerlendirilebilir.
tabi yine sonraki ay m8 diye haberler çıkar.
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regaibyigit. 6 yıl
sizcede tuşlar çok yukarda değil mi? sanal tuş mu yoksa onlar?
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DH Misafiri 6 yıl
bu resilerin hangisi dogru anlamadim burdaki farkli twitter.com/...
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Normsoner 6 yıl
tasarımı begenmedim 600 serisi ile gelmezse pek şansı olmaz gibi .
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Krone 6 yıl
Güzel olmuş neresi kötü anlamadım . Sense 5.0 çok merak uyandırıyor.
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classf2re 6 yıl
foz54
önceki görsel daha güzeldi keşke öyle olsaydı :/
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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DH Misafiri 6 yıl
Hiç akıllı telefonum olmadı:( 1 senedir telefon almak için bekliyorum. Bir telefon üreticisi çıkıp güzel özellikleri olan ve şarjı 1 günden fazla giden bir modelini piyasaya sürecek ve bende o telefonu alacağım. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içinde bu hayalime kavuşurum. Daha erkeni için umudum kalmadı. :(
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Lepanto 6 yıl
Windows Phone 8 modellerindeki tasarım anlayışını devam ettirmiş sanırım. Ben pek beğenmedim açıkçası, One X daha güzeldi. Gerçi isterse tasarımı on numara olsun, yine de HTC almam orası ayrı. Çünkü bu cihazdan 6 ay sonra HTC M7+ veya M7 blablabla Edition şeklinde aynısının eksikleri giderilmiş olarak yeni amiral gemisi piyasaya sürülecek. HTC bu kafayı değiştirmedikçe eski günlerini mumla arar, HD2 ile, Desire ile, Desire HD ile elde ettiği başarıları tekrar elde etmesi çok zor bu kafayla.
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s_demirci_53 6 yıl
tasarımı beğenmedim daha ince çerçeve olması gerektiğini düşünüyorum...
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Schevko 6 yıl
Hayırlısı olsun.
Artık teknolojiyi yakından takip etmek çok daha derin bir cüzdan gerektirecek, görünen o. 6 ayda bir herşey değişiyor maşallah...
İlk resimden anladığım kadarıyla da Sense'in kilit ekranı nihayet o halkadan kurtulmuş...
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shallipushthebutton? 6 yıl
seven44
yeni amiralin bir altmodeli.

doğru söze ne hacet
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