HTC, M7'nin 468ppi piksel yoğunluğuna sahip ekranını Sharp'tan tedarik edecek





Küçük ölçekli panellerde piksel yoğunluğu değerlerinin hızla yükseldiği 2013 yılına mobil sektördeki iddiasını sürdürebileceği son teknoloji bir akıllı telefon hazırladığı ileri sürülen HTC, bazı güvenilir kaynaklar aracılığıyla internete yayılan M7 kod adlı cihazında Sharp üretimi LCD ekranlara yer verebilir. Digitimes'ın ileri sürdüğü bu bilgi, iş ortaklarıyla birlikte kendi üretim teknolojilerini geliştirerek yüksek çözünürlük değerlerine istenilen verimle kolayca ulaşabilen Japon elektronik devinin 468ppi yoğunluğunda bir görüntüleme çözümünü seri üretimle müşterisine tedarik edebilecek tek adres olduğunu bildiriyor. Çünkü geçen yıl AU Optronics'e yüklü bir AMOLED siparişi veren HTC, firmanın halen düşük verimlilik problemlerini aşamaması sebebiyle LCD'lere yönelmiş durumda.

Yüksek çözünürlükte üretimi mümkün kılmasının yanı sıra panellerin daha ince formda oluşturulabilmesi ve donanım üzerinde elektronların çok daha hızlı hareket edebilmesi sayesinde en iyi düşük sıcaklıklı poli-silikon üretim tekniklerinden biri olarak gösterilen CG-Silicon teknolojisiyle imal edileceği tahmin edilen HTC M7'nin Full HD ekranı, 4.7 inç büyüklüğünde olacak ve muhtemelen aygıtın ön panelinin büyük bir bölümünü işgal edecek. Cihazın diğer teknik detayları arasında; 1.7GHz hızında dört çekirdekli Qualcomm çipset, 2GB RAM, 32GB dahili hafıza, 13MP kamera, 2MP arka kamera, Beats Audio ses yükseltici, Wi-Fi b/g/n/ac, Android Jelly Bean işletim sistemi ve HTC Sense 5 kullanıcı arayüzü yer alıyor. Şubat ayı sonundaki MWC 2013 organizasyonunda tanıtılması beklenen M7, Mart-Nisan aylarında satışa sunulacak ve büyük ihtimalle çıkış yaptığı dönemde piksel yoğunluğu anlamında rakipsiz hale gelerek benzersiz bir görüntü kalitesi sunacak.

http://www.digitimes.com/news/a20130117PD220.html