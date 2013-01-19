Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, M7'nin 468ppi piksel yoğunluğuna sahip ekranını Sharp'tan tedarik edecek

6 yıl
1,2b
1
39
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Küçük ölçekli panellerde piksel yoğunluğu değerlerinin hızla yükseldiği 2013 yılına mobil sektördeki iddiasını sürdürebileceği son teknoloji bir akıllı telefon hazırladığı ileri sürülen HTC, bazı güvenilir kaynaklar aracılığıyla internete yayılan M7 kod adlı cihazında Sharp üretimi LCD ekranlara yer verebilir. Digitimes'ın ileri sürdüğü bu bilgi, iş ortaklarıyla birlikte kendi üretim teknolojilerini geliştirerek yüksek çözünürlük değerlerine istenilen verimle kolayca ulaşabilen Japon elektronik devinin 468ppi yoğunluğunda bir görüntüleme çözümünü seri üretimle müşterisine tedarik edebilecek tek adres olduğunu bildiriyor. Çünkü geçen yıl AU Optronics'e yüklü bir AMOLED siparişi veren HTC, firmanın halen düşük verimlilik problemlerini aşamaması sebebiyle LCD'lere yönelmiş durumda.
Yüksek çözünürlükte üretimi mümkün kılmasının yanı sıra panellerin daha ince formda oluşturulabilmesi ve donanım üzerinde elektronların çok daha hızlı hareket edebilmesi sayesinde en iyi düşük sıcaklıklı poli-silikon üretim tekniklerinden biri olarak gösterilen CG-Silicon teknolojisiyle imal edileceği tahmin edilen HTC M7'nin Full HD ekranı, 4.7 inç büyüklüğünde olacak ve muhtemelen aygıtın ön panelinin büyük bir bölümünü işgal edecek. Cihazın diğer teknik detayları arasında; 1.7GHz hızında dört çekirdekli Qualcomm çipset, 2GB RAM, 32GB dahili hafıza, 13MP kamera, 2MP arka kamera, Beats Audio ses yükseltici, Wi-Fi b/g/n/ac, Android Jelly Bean işletim sistemi ve HTC Sense 5 kullanıcı arayüzü yer alıyor. Şubat ayı sonundaki MWC 2013 organizasyonunda tanıtılması beklenen M7, Mart-Nisan aylarında satışa sunulacak ve büyük ihtimalle çıkış yaptığı dönemde piksel yoğunluğu anlamında rakipsiz hale gelerek benzersiz bir görüntü kalitesi sunacak.

http://www.digitimes.com/news/a20130117PD220.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
snmkty 6 yıl en beğenilen UnInvited_Guest
assasin44

Ekran halâ lcd mi cidden yuh artık zaten amoled de üretemiyorlarmış o yüzden yine Samsung alır götürür.

ne mal adamsın. ekran hala lcd mi? hee 3 sene evvelin lcd'si kullanılıyor. samsung bile green lcd üretmeye başladı sen amoled bik bik edip dur.
assasin44Ekran halâ lcd mi cidden yuh artık zaten amoled de üretemiyorlarmış o yüzden yine Samsung alır götürür.ne mal ...
Devamını Gör
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ColDasHeLL 6 yıl
sharp iyidir
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fbkaya 6 yıl
O kadar yoğun pixelleri görecek göz ben daha görmedim.
Satış teknileri hep bunlar, işlemciyi-pili zorlamaktan başka bi işe yaramıyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PwaGG 6 yıl
5 ay sonrada 5 inç 200-300 mhz oc edilmis m8 veya m7+ cikar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetfahriguven 6 yıl
Retina'yı öğrendiler ya. PPI'ın anasını ağlatacaklar, illa. Nedir bu gerizekalılık? Nedir 468 PPI?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 6 yıl
bu telefon ileriki zamanlarda çıkacak olan lenovo nun amiral gemisine benziyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 6 yıl
biliyorum eski muhabbet diyeceksiniz ama enpedi diye bir site var orada şöyle diyor
" Bu cihazlarda kullanılan ekran çözünürlükleri bu kullanım mesafesine uygun olmalıdır. Yine yapılan araştırmalara göre insanın normal görüşünü kaybetmeden bir objeye bakabileceği maksimum yakınlık 20 cm. civarı. 20 cm. yakınlıktaki bir ekranda insanın pikselleri ayırt edememesi için 220 PPI civarı bir değer yeterli oluyor. (Kimi araştırmalarda bu değer 300 PPI olarak geçiyor.) Sonuçta hiçbir insan 20 cm. den cep telefonu yada notebook kullanmayacağına, TV seyretmeyeceğine göre ve en yakından kullanılan cihaz olan cep telefonları için ideal mesafenin de 35-40 cm. olduğu düşünüldüğünde (300 PPI değerini kabul etsek bile) bir panel ekranın sahip olması gereken en yüksek değer 200 PPI civarı . (O da cep telefonu için)"
Şimdi bu cihaz 468ppi yoğunluğunda ekrana sahip diyor. 468-300=168 ppi gereksiz mi? oluyor?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elektroterm 6 yıl
balcis
herşey öyle ürün tanıtımlarında olduğu gibi olmuyor ne yazık ki. amoled ekranlar renk gamını DOĞRU yansıtmada, renk sıcaklığında kaliteli lcd ekranlara göre daha gerçekten uzak görüntü sunuyorlar. renk gamutunu verme kimi lcdlerde %98 civarı iken samsung amoledlerde bu yaklaşık %125. isteyen ayrıntılı ekran testlerine bakabilir. bütün filmleri çizgi film gibi izliyorsunuz resmen. samsung enerji tüketimini düşürsün diye amoledlerde pentile deniyor bu da görüntü kalitesini yerle yeksan ediyor.parlaklık değeri olarak da samsungun note 2si 253cd/m^2 iken iphone 5te bu değer 500cd/m^2. iç mekanda farkını hissetmeseniz de dış ortamda yüksek paralaklık gerektiren durumlarda iphone avantajlı.amoledin gerçek hayatta tek avantajı siyahının daha iyi olması. onun dışında kıvrılanı büküleni hariç enerji tüketimi dahil lcdlere göre büyük bir üsüntlükten falan söz edilemez.

Ne ürün tanıtımı kardeşim Galaxy S2 elimde ve gerçek bir ürün. Hem AmoLED renk gamutunun %125ini veriyor diyorsun hemde yırtınıyorsun. Sen RGB renk gamutunun %98 i ile yetinmek istiyorsan sen bilirsin. Sizin o beğenmediğiniz canlı renkleri elde edebilmek için LCD üreticileri bak nasıl kendini yırtıyor. Örnek Sony Xperia Z youtube.com/...
Sen illahaki cansız soluk renkler istiyorsan AmoLED ekranı yazılımla kalibre eder LCD gibi kullanırsın. LCD ye bakar gibi herşeyi bembeyaz gösteren bir ekrana bakarsın. LCD nin tek avantajı parlaklık olabilir. O kadar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
netstat 6 yıl
sharp ha yılların markası.. 20 yıllık sharp ses sistemi var bilgisayarımda :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MuKeVa 6 yıl
Asus padfone 2 de Sharpın IGZO panelini kullanıyor Bu da LCD ekran..Parlaklıgı ve guc tuketimi az oldugunu soyleybilirim..Aynı paneli mi kullanacak acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
goro1982 6 yıl
sharp telefon üretiyormudur acaba _?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 6 yıl
Elektroterm
snmkty
assasin44 Ekran halâ lcd mi cidden yuh artık zaten amoled de üretemiyorlarmış o yüzden yine Samsung alır götürür.
ne mal adamsın. ekran hala lcd mi? hee 3 sene evvelin lcdsi kullanılıyor. samsung bile green lcd üretmeye başladı sen amoled bik bik edip dur.
Ne anlatıyorsun sen kardeşim.AmoLED şu anda mevcut en ileri ekran teknolojisi.LCD üreticilerinin yanına bile yaklaşamadıkları; renk keskinliği , gerçek siyah renk, yüksek kontrast, düşük güç tüketimi, ekrana hangi açıdan bakılırsa bakılsın renklerde ve görüntüde değişiklik olmaması gibi özelliklerle LCD ile karşılaştırmaya bile gerek yok.Tek sorun üretim maliyetinin yüksek olması. Bunun nedenide üretim sırasında fazla fire verilmesi.Samsung LG veya HTC de AmoLED ekran konusunda stok sorunu yaşadıklarında sorunu LCD ile geçiştirmeye çalışıyorlar sadece. Yoksa Samsung LCD de üretiyor zaten ucuz modellerine koymak için.

herşey öyle ürün tanıtımlarında olduğu gibi olmuyor ne yazık ki. amoled ekranlar renk gamını DOĞRU yansıtmada, renk sıcaklığında kaliteli lcd ekranlara göre daha gerçekten uzak görüntü sunuyorlar. renk gamutunu verme kimi lcd'lerde %98 civarı iken samsung amoledlerde bu yaklaşık %125. isteyen ayrıntılı ekran testlerine bakabilir. bütün filmleri çizgi film gibi izliyorsunuz resmen. samsung enerji tüketimini düşürsün diye amoled'lerde pentile deniyor bu da görüntü kalitesini yerle yeksan ediyor.
parlaklık değeri olarak da samsung'un note 2'si 253cd/m^2 iken iphone 5'te bu değer 500cd/m^2. iç mekanda farkını hissetmeseniz de dış ortamda yüksek paralaklık gerektiren durumlarda iphone avantajlı.
amoled'in gerçek hayatta tek avantajı siyahının daha iyi olması. onun dışında kıvrılanı büküleni hariç enerji tüketimi dahil lcd'lere göre büyük bir üsüntlükten falan söz edilemez.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vamp 6 yıl balcis
balcis

Elektroterm

snmkty
assasin44 Ekran halâ lcd mi cidden yuh artık zaten amoled de üretemiyorlarmış o yüzden yine Samsung alır götürür.
ne mal adamsın. ekran hala lcd mi? hee 3 sene evvelin lcdsi kullanılıyor. samsung bile green lcd üretmeye başladı sen amoled bik bik edip dur.
Ne anlatıyorsun sen kardeşim.AmoLED şu anda mevcut en ileri ekran teknolojisi.LCD üreticilerinin yanına bile yaklaşamadıkları; renk keskinliği , gerçek siyah renk, yüksek kontrast, düşük güç tüketimi, ekrana hangi açıdan bakılırsa bakılsın renklerde ve görüntüde değişiklik olmaması gibi özelliklerle LCD ile karşılaştırmaya bile gerek yok.Tek sorun üretim maliyetinin yüksek olması. Bunun nedenide üretim sırasında fazla fire verilmesi.Samsung LG veya HTC de AmoLED ekran konusunda stok sorunu yaşadıklarında sorunu LCD ile geçiştirmeye çalışıyorlar sadece. Yoksa Samsung LCD de üretiyor zaten ucuz modellerine koymak için.


herşey öyle ürün tanıtımlarında olduğu gibi olmuyor ne yazık ki. amoled ekranlar renk gamını DOĞRU yansıtmada, renk sıcaklığında kaliteli lcd ekranlara göre daha gerçekten uzak görüntü sunuyorlar. renk gamutunu verme kimi lcd'lerde %98 civarı iken samsung amoledlerde bu yaklaşık %125. isteyen ayrıntılı ekran testlerine bakabilir. bütün filmleri çizgi film gibi izliyorsunuz resmen. samsung enerji tüketimini düşürsün diye amoled'lerde pentile deniyor bu da görüntü kalitesini yerle yeksan ediyor.

parlaklık değeri olarak da samsung'un note 2'si 253cd/m^2 iken iphone 5'te bu değer 500cd/m^2. iç mekanda farkını hissetmeseniz de dış ortamda yüksek paralaklık gerektiren durumlarda iphone avantajlı.

amoled'in gerçek hayatta tek avantajı siyahının daha iyi olması. onun dışında kıvrılanı büküleni hariç enerji tüketimi dahil lcd'lere göre büyük bir üsüntlükten falan söz edilemez.

Bende yorum yazayım bir iki tane :)))). O zaman bu videoyu izleyin. Bakalım enerji tüketimi hakkında ve verimlilik bazında neler söyleyebileceksiniz? Ayrıca kim telefonunda profosyonel tasarım ve renk değerleriyle ilgileniyorki. Çektiğiniz her fotoyu baskıya mı gönderiyosunuz? Baskıya giren her foto en kral LCD panelde dahi olsa mutlaka profosyonel baskılarda bile renk olarak sıkıntı yaşatabiliyor. Telefonda küçücük ekranda bari mutlu olalım ;) Ayrıca filmler çicgifil gibi oluyor demişsinizde bilmiyorum s3 te ya da note 2 de kaç tane film izlediniz. Video performansında LCD ler amoledin eline bir damla su dökemez. Fotoğraf ve detay seviyesinde de aynı durum söz konusu. Tek göreceli durum renklerin abartılması durumu. Bunu beğenen olur beğenmeyen olur ama dediğim gibi kim takar 4" ekrandaki gerçek rengi allah aşkına.

Edit: Video yu HD izleyin

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgatelli 6 yıl
benim anlamadığım amoled LCD'den %40 daha tasarruflu,ama siyah renklerde,beyaz renkte ise lcd'nin 3 katı enerji harcar ve parlaklığı çok düşüktür,amoled'i savunanlar sadece siyah için savunuyorlarsa haklılar veya karanlık ortamda kullanacaklarsa,ama LCD yeni teknoloji çıkana kadar günlük kullanım için en iyisi,samsung destek veriyor diyen arkadaşlara soruyorum S2 hala niye android 4 desteği alamadı amiral gemisi bi telefon apple hala 3gs'ye bile destek verirken,hatta bendeki htc bile Windows phone 7 olmasına rağmen 4 güncellem ile WP7.5 oldu,bi tel 7.8 alamadı onu da Microsoft'un iki yıl destek sözü verdiği gibi yakında tüm telefonlar alacak,
ama samsung destek konusunda eleştirmek istemiyorum gerçekten sadece soruyorum,S2 veya diğer alt modellerde veya S3 en son android desteğini aldı mı Türkiye'de ya da diğer alt modellerde durum nedir,HTC gibi değildir umarım,kullanan arkadaşlar varsa yazabilir mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psyshock 6 yıl tolgatelli
tbt
benim anlamadığım amoled LCD'den %40 daha tasarruflu,ama siyah renklerde,beyaz renkte ise lcd'nin 3 katı enerji harcar ve parlaklığı çok düşüktür,amoled'i savunanlar sadece siyah için savunuyorlarsa haklılar veya karanlık ortamda kullanacaklarsa,ama LCD yeni teknoloji çıkana kadar günlük kullanım için en iyisi,samsung destek veriyor diyen arkadaşlara soruyorum S2 hala niye android 4 desteği alamadı amiral gemisi bi telefon apple hala 3gs'ye bile destek verirken,hatta bendeki htc bile Windows phone 7 olmasına rağmen 4 güncellem ile WP7.5 oldu,bi tel 7.8 alamadı onu da Microsoft'un iki yıl destek sözü verdiği gibi yakında tüm telefonlar alacak,
ama samsung destek konusunda eleştirmek istemiyorum gerçekten sadece soruyorum,S2 veya diğer alt modellerde veya S3 en son android desteğini aldı mı Türkiye'de ya da diğer alt modellerde durum nedir,HTC gibi değildir umarım,kullanan arkadaşlar varsa yazabilir mi?

Androidde durum genel olarak iyi degil zaten ama nexuslar haric androidde guncelleme konusunda en iyi samsung s2 4.1.2 alicak ama diger firmalarin s2 zamanindan kalma telefonlarinin hicbiri guncelleme almiyor s3 te 4.1.2 2 aydir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1221 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sharp ve
2 etiket daha akıllı telefon htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 36. Bölüm ile mobil cihazlarınızı gıdası olmaya devam ediyor 6 yıl 2si1: "Yeni Nesil Teknoloji Programı" Nexus 4 Türkiye'de, Crytek Türkiye ofisi açıldı ve fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim