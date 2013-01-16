HTC M7'ye ait yeni bir görüntü ortaya çıktı

HTC'nin yeni amiral gemi akıllı telefonuna ait bir üretici yazılımına erişerek cihaza ait çeşitli teknik detaylar paylaşan evleaks, aynı güvenilir kaynağından elde ettiği yeni bir görüntüyü gün yüzüne çıkardı. M7 kod adlı cihaz için hazırlanmış bir animasyon görüntüsü olduğu tahmin edilen görselde, tasarımın tamamlanmamış olduğu görülüyor. Buna rağmen merakla beklenen M7'nin ön yüzü kısmen ortaya çıkmış oldu.

Tüketiciden büyük ilgi göreceğini öngörerek tedarik zincirine bu yönde sipariş veren HTC, yeni üst düzey telefonunda henüz piyasaya sürülmemiş bazı yeni teknolojileri barındırmayı planlıyor. 4.7 inç büyüklüğünde 468ppi piksel yoğunluğuna sahip SoLux iyileştirmelerini içeren Full HD LCD ekran, 1.7GHz hızında dört çekirdekli Qualcomm çipset, 2GB RAM, 32GB dahili hafıza, 13MP f/2.0 diyafram aralığına sahip arka, 2MP 1080p video çekim desteğine sahip ön kamera, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE, DC-HSDPA ile 42Mbps hız desteği, Beats Audio ses yükseltici, çift hoparlör, Android Jelly Bean işletim sistemi, HTC Sense 5 kullanıcı arayüzü ve 2,300 mAh pilin mevcut olacağı ileri sürülen aygıtın üst kısmındaki güç düğmesinin yanında konumlandırılan kızılötesi verici sayesinde çok sayıda cihaza destek sunan uzaktan kumanda yetilerine de sahip olacağı bildiriliyor.

Şubat sonunda İspanya'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 2013 kapsamında resmen tanıtılacak olan Tayvanlı firmanın yeni mobil cihazı, ABD'nin en büyük operatörleriyle birlikte Mart-Nisan aylarında 600$ seviyesinden satışa çıkacak. Asya, Avrupa ve diğer bölgelere dağıtımının da aynı zaman diliminde gerçekleşmesi bekleniyor. Qualcomm'un Snapdragon 600 serisi bir çipsetten gücünü alabileceği konuşulsa da şuan için HTC'nin hangi yongada sistem çözümünü kullanmaya karar verdiği bilinmiyor.

http://www.unwiredview.com/2013/01/16/htc-m7-first-image-of-the-2013-flagship/