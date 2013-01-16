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HTC M7'ye ait yeni bir görüntü ortaya çıktı

6 yıl
1,5b
1
72
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC'nin yeni amiral gemi akıllı telefonuna ait bir üretici yazılımına erişerek cihaza ait çeşitli teknik detaylar paylaşan evleaks, aynı güvenilir kaynağından elde ettiği yeni bir görüntüyü gün yüzüne çıkardı. M7 kod adlı cihaz için hazırlanmış bir animasyon görüntüsü olduğu tahmin edilen görselde, tasarımın tamamlanmamış olduğu görülüyor. Buna rağmen merakla beklenen M7'nin ön yüzü kısmen ortaya çıkmış oldu.
Tüketiciden büyük ilgi göreceğini öngörerek tedarik zincirine bu yönde sipariş veren HTC, yeni üst düzey telefonunda henüz piyasaya sürülmemiş bazı yeni teknolojileri barındırmayı planlıyor. 4.7 inç büyüklüğünde 468ppi piksel yoğunluğuna sahip SoLux iyileştirmelerini içeren Full HD LCD ekran, 1.7GHz hızında dört çekirdekli Qualcomm çipset, 2GB RAM, 32GB dahili hafıza, 13MP f/2.0 diyafram aralığına sahip arka, 2MP 1080p video çekim desteğine sahip ön kamera, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE, DC-HSDPA ile 42Mbps hız desteği, Beats Audio ses yükseltici, çift hoparlör, Android Jelly Bean işletim sistemi, HTC Sense 5 kullanıcı arayüzü ve 2,300 mAh pilin mevcut olacağı ileri sürülen aygıtın üst kısmındaki güç düğmesinin yanında konumlandırılan kızılötesi verici sayesinde çok sayıda cihaza destek sunan uzaktan kumanda yetilerine de sahip olacağı bildiriliyor.
Şubat sonunda İspanya'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 2013 kapsamında resmen tanıtılacak olan Tayvanlı firmanın yeni mobil cihazı, ABD'nin en büyük operatörleriyle birlikte Mart-Nisan aylarında 600$ seviyesinden satışa çıkacak. Asya, Avrupa ve diğer bölgelere dağıtımının da aynı zaman diliminde gerçekleşmesi bekleniyor. Qualcomm'un Snapdragon 600 serisi bir çipsetten gücünü alabileceği konuşulsa da şuan için HTC'nin hangi yongada sistem çözümünü kullanmaya karar verdiği bilinmiyor.

http://www.unwiredview.com/2013/01/16/htc-m7-first-image-of-the-2013-flagship/ Yorum Yaz
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vahocan 6 yıl en beğenilen
Iyiki HTC Marka telefon almaktan son anda vazgeçtim 2 Ayda bir Yeni bir Üst sürümmü Çıkar Bırak 6 Ay geçsin Insanlar telefonlarından zevk alsın ya..
Bir Firma bu kadarmı Güncelleme konusunda Ilgisiz olur.. Sırf 2-3 Cihaz fazla satıp Para kaldırmaya bakıyorlar. Şu Sense arayüzünü kullanamadılar ya ona yanarım ben.. Değerlendiremediler Reklamını yapamadılar Uğraşmadılar Sadece yeni cihaz üretmeye çalıştılar..
Apple ile mutluyum. Android telefon alacak arkadaşlar Nexus serisine bakın direk en olmadı Galaxy serisine. Beğenmesemde Yinede iyi bir Performans sunuyor.
HTC Kendini düzenleyince Ilk seçimim olacaktır.
1 Yılda 5-6 Telefon çıkarmak değil amaç Bir tane çıkarıp adam gibi şekilde onu Piyasada tutabilmek Reklamını yapabilmek Daha sonra Çıkabilecek telefonların seviyesine Güncelleme ile getirebilmektir.
HTC'de Hiç birini bulamadım. Samsung bunu yaptığı için S3 Satıyor. Apple bunu yaptığı için iPhone 5 satıyor. Düzgün şekilde Reklam yaptıkları içinde.
Iyiki HTC Marka telefon almaktan son anda vazgeçtim 2 Ayda bir Yeni bir Üst sürümmü Çıkar Bırak 6 Ay geçsin Insanlar telefonlarından zevk alsın ya..Bir F...
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bartman 6 yıl
3 farklı HTC kullanmış biri olmama ve HTC'yi çok sevmeme rağmen, son iki telefonum Samsung Galaxy Note 1 ve 2. Peki neden ?
1- HTC son zamanlarda yıl içerisinde 3 farklı amiral gemisi çıkartmaya başladı. Sizin yüksek meblağlar ödeyerek aldığınız amiral gemisi 3 ay sonra Sensation XE veya OneX+ gibi güncellenmiş anmiral gemileri yüzünden demode oluyor.
2- Pil tüketimi konusunda başarısız, neye göre peki ? Samsung Galaxy S3 Note1 veya Note 2 modelleri çok daha başarılı pil sürelerine sahip.
3- Çıkarttığı modellerde kabul edilemez üretim hataları yapıyor, zaten bu yüzden 3 ay sora güncellenmiş yeni model çıkartmak zorunda kalıyor. Sensation ekranın içine toz giriyordu, OneX ekranında pembe lekeler, wifi çekim sorunu, ekran kenarında dokunulduğunda harelenme, kasanın tam oturmaması. Evet diğer modellerde de hatalar olabiliyor. Ama her modelinde bu kadar majör hatalar değil.
4- Pil kullanımı yüksek olmasına karşın çıkarılamaz pil koyması.
HTC çok güzel kasa dizaynları yapıyor, ve Sensation arayüzü gerçekten çok başarılı. Ama geri kalanlardaki sorun insanları soğutuyor. Tanıdıklarıma sürekli HTC önderirdim, artık Samsung öneriyorum. Zaten bir çoğu benim lafıma gerek kalmadan HTC'den kurtulmak istiyorlar. Ne zaman yukarıdaki majör sorunlara çzöüm bulurlar, o zaman eski günlerine geri dönerler. Aksi halde bu şekilde müşteri ve pazar payı kaybetmeye devam edeceklerini düşünüyorum.
3 farklı HTC kullanmış biri olmama ve HTC'yi çok sevmeme rağmen, son iki telefonum Samsung Galaxy Note 1 ve 2. Peki neden ?1- HTC son zamanlarda yıl içeri...
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traks 6 yıl
lütfü696
traksşu 2300 lük bataryaya offfff puffffff diyen yeni yetme ergenlerden kurtulamadı gitti şu forumsanki diğer rakip tellerde 5000 lik batarya varmış gibi!!
Dostum bunun ergenlikle falan ilgisi yok.2300 batarya HTC nin önceki telefonlarına göre fazla gözükebilir fakat telefonun özellikleriyle kıyaslarsan yine düşük.Kimse kusura bakmasın da şarzı olmadıkça yanımda taşıyacağım bir akılsız telefon istemiyorum.He rakiplerde 5000 yok fakat Motorola Razr MAXX HD modelini incelersen 3300 lük batarya var.Bide adam gitmiş daha küçük telefon isteyen olur diye sadece Razr Maxx modelini çıkarmış , var mı şimdi itirazın ???

dinle bak şimdi, arabanın yakıt deposunun ne kadar büyük olduğu değil arabanın ne kadar yakıt tükettiği önemlidir. htc droid dna da daha düşük pil kapasitesi olmasına rağmen gsmarena testinde 49 saat gibi bi sonuç alıyo blog.gsmarena.com/...
2300 mah tepe tepe yeticektir bigün kullanmana teli. benim anlamadığım bu pil muhabbeti geyiği yapan '' yeni yetme ergenler '' dağdamı yaşıyoki 3 gün pil ömrü istiyo! ha tabii bu ergen açıcak dead trigger 3 saat oyun oynıcak sonra da vay anam pil gitmiyo dicek :)
bu pil konusunda htc ye yapılan yorumların haksız oldugunu düşünüyorum.
not: iphone5 kullanıcısıyım
lütfü696traksşu 2300 lük bataryaya offfff puffffff diyen yeni yetme ergenlerden kurtulamadı gitti şu forumsanki diğer rakip tellerde 5...
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DH Misafiri 6 yıl
Bune ya insan en az bi 3000 batarya atar 4 cekirdegi nasil besleyecek bi de full hd ekran varken sacma olmus ... neyse alan alir sonrada guncelleme gelsin diye bekler durur.d
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DH Misafiri 6 yıl
Htc one x mi verip nexus 4 kullanicisi oldum lakin bi cok ozelligini ozlemis durumdayim ve HTC siki takipcisiyim bundan sonrada gayet basarili ve guzel bir goruntu sabirsizlikla bekliyorum
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Besiktask34 6 yıl
nokiada böyle dakika başı model çıkarmaktan batma noktasına geldi
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12 Angry Men 6 yıl
mipa90
NS_85 4.7 inç ekran ve üst kısma konumlandırılmış güç düğmesi

bide sol tarafta yanlış gormuyorsam :D neyse ben bu teli beklıodum tasarım buysa ben xperia z alırım samsungun kasa kalıtesı belli zaten onu beklememe gerek yok

samsungun kasa kalıtesi belli demişsiniz.
Nasıl belli oldu? elinde kaynak varsa koyun lütfen.
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bellair 6 yıl
pazarlama kurbanı olacak bu htc
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12 Angry Men 6 yıl
pile bak ya. Bırakın bu işleri
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bartman 6 yıl
3 farklı HTC kullanmış biri olmama ve HTC'yi çok sevmeme rağmen, son iki telefonum Samsung Galaxy Note 1 ve 2. Peki neden ?
1- HTC son zamanlarda yıl içerisinde 3 farklı amiral gemisi çıkartmaya başladı. Sizin yüksek meblağlar ödeyerek aldığınız amiral gemisi 3 ay sonra Sensation XE veya OneX+ gibi güncellenmiş anmiral gemileri yüzünden demode oluyor.
2- Pil tüketimi konusunda başarısız, neye göre peki ? Samsung Galaxy S3 Note1 veya Note 2 modelleri çok daha başarılı pil sürelerine sahip.
3- Çıkarttığı modellerde kabul edilemez üretim hataları yapıyor, zaten bu yüzden 3 ay sora güncellenmiş yeni model çıkartmak zorunda kalıyor. Sensation ekranın içine toz giriyordu, OneX ekranında pembe lekeler, wifi çekim sorunu, ekran kenarında dokunulduğunda harelenme, kasanın tam oturmaması. Evet diğer modellerde de hatalar olabiliyor. Ama her modelinde bu kadar majör hatalar değil.
4- Pil kullanımı yüksek olmasına karşın çıkarılamaz pil koyması.
HTC çok güzel kasa dizaynları yapıyor, ve Sensation arayüzü gerçekten çok başarılı. Ama geri kalanlardaki sorun insanları soğutuyor. Tanıdıklarıma sürekli HTC önderirdim, artık Samsung öneriyorum. Zaten bir çoğu benim lafıma gerek kalmadan HTC'den kurtulmak istiyorlar. Ne zaman yukarıdaki majör sorunlara çzöüm bulurlar, o zaman eski günlerine geri dönerler. Aksi halde bu şekilde müşteri ve pazar payı kaybetmeye devam edeceklerini düşünüyorum.
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StarkJulian 6 yıl
Hangi ergenin, hangi oyunu kaç saat oynadığını sorgulamaya kimsenin hakkı yoktur. Hatta o oyunların saatlerce oynanması bazı telefonların satma sebebidir, firmalarda reklamlarında bunu özendirir.
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RaptorFX 6 yıl
Telefonlar görünüş olarak neredeyse bir birinin aynısı artık. Tipe değil, neleri ne fiyata verebildiğine bakmak lazım.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Tasariminda ne var arkadaslar gayet guzel telefon
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