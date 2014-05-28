HTC M8 Ace basın görselleri internete sızdırıldı

HTC'nin One M8 modelinin M8 Ace adıyla plastik kasalı bir versiyonunu Asya pazarına yönelik hazırladığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Cihaz ile ilgili yeni görseller gelmeye devam ediyor.





4 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacağı görülen M8 Ace modelinin Asya pazarında Galaxy S5 ile doğrudan rekabete gireceği tahmin ediliyor. Ancak şu ana kadar ortaya çıkan görsellerde bir nokta var ki o da M8 Ace modelinin One M8 Avrupa versiyonundan daha hızlı olduğu.





Bilindiği gibi HTC One M8 modeli Avrupa ve ABD pazarına 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 MSM8974AB yongaseti ile girerken, Asya pazarına ise 2.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 MSM8974AC yongaseti ile giriyor. Ancak M8 Ace modelinde 2.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 MSM8974AC yongaseti kullanılıyor.





M8 Ace modelinin Avrupa için farklı bir versiyonunun olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor. Eğer olmazsa model her halukarda One M8 Avrupa sürümünden daha hızlı bir işlemciye sahip olacak.





İşlemciyi bir kenara koyarsak M8 Ace amiral gemi modelinden önemli farklar içeriyor. Bunlardan bir tanesi 4.7 inçlik Full HD ekran. Çin haberleşme kurumu başvurusunda da ortaya çıktığı gibi M8 Ace 4.7 inçlik bir ekrana sahip olacak. Ayrıca arka kamerası 13MP çözünürlükte ve derinlik algısı yapan Duo Camera bu modelde kullanılmamış.





Bu farklılıklarla M8 Ace modelinin daha düşük bir fiyat çizgisine çekilebileceği sanılıyor. Modelin beklenen fiyat aralığı ise 450-500 Avro arasında. M8 Ace modelinin 3 Haziran tarihinde tanıtılacağı iddia ediliyor.





http://www.phonearena.com/news/New-HTC-One-M8-Ace-pictured-in-red-blue-white-and-grey_id56588