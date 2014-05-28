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HTC M8 Ace basın görselleri internete sızdırıldı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC M8 Ace basın görselleri internete sızdırıldı
HTC'nin One M8 modelinin M8 Ace adıyla plastik kasalı bir versiyonunu Asya pazarına yönelik hazırladığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Cihaz ile ilgili yeni görseller gelmeye devam ediyor. 

4 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacağı görülen M8 Ace modelinin Asya pazarında Galaxy S5 ile doğrudan rekabete gireceği tahmin ediliyor. Ancak şu ana kadar ortaya çıkan görsellerde bir nokta var ki o da M8 Ace modelinin One M8 Avrupa versiyonundan daha hızlı olduğu.

Bilindiği gibi HTC One M8 modeli Avrupa ve ABD pazarına 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 MSM8974AB yongaseti ile girerken, Asya pazarına ise 2.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 MSM8974AC yongaseti ile giriyor. Ancak M8 Ace modelinde 2.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 MSM8974AC yongaseti kullanılıyor. 

M8 Ace modelinin Avrupa için farklı bir versiyonunun olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor. Eğer olmazsa model her halukarda One M8 Avrupa sürümünden daha hızlı bir işlemciye sahip olacak.

İşlemciyi bir kenara koyarsak M8 Ace amiral gemi modelinden önemli farklar içeriyor. Bunlardan bir tanesi 4.7 inçlik Full HD ekran. Çin haberleşme kurumu başvurusunda da ortaya çıktığı gibi M8 Ace 4.7 inçlik bir ekrana sahip olacak. Ayrıca arka kamerası 13MP çözünürlükte ve derinlik algısı yapan Duo Camera bu modelde kullanılmamış.

Bu farklılıklarla M8 Ace modelinin daha düşük bir fiyat çizgisine çekilebileceği sanılıyor. Modelin beklenen fiyat aralığı ise 450-500 Avro arasında. M8 Ace modelinin 3 Haziran tarihinde tanıtılacağı iddia ediliyor. 
HTC M8 Ace basın görselleri internete sızdırıldı


http://www.phonearena.com/news/New-HTC-One-M8-Ace-pictured-in-red-blue-white-and-grey_id56588 Yorum Yaz
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BilgiFakiri 4 yıl en beğenilen
Htc ne diye Samsung çalışanını aldı ki

2 Yanıt Yanıtla +28
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onsos1100 4 yıl
htc nin burada hata değil bence çok akıllı bir iş yapıyor. Eğer diyor samsung galaxy s5 yada lg g3 gibi telefon istiyorsanız htc one M8 size göre değil. Size one m8 in düşük versiyonunu yapalım sizde bir galaxy s5 değerinde telefona sahip olun diyor.
Mesaj çok açık biz premium markayız ancak sizin için düşük modeller de çıkarabiliriz.
htc nin burada hata değil bence çok akıllı bir iş yapıyor. Eğer diyor samsung galaxy s5 yada lg g3 gibi telefon istiyorsanız htc one M8 size göre değil. Size o...
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3 Yanıt Yanıtla +9
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General. 4 yıl
M8 şuan 2500tl üstüne biraz para koy araba al böyle fiyatmı olur. Htc ülkemizde M8'i toplayıp bunu getirsin fiyatıda 1500tl yap o zaman satış görsün. Yoksa Htc yakın zamanda bizim ülkemizden çıkmak zorunda kalır.
M8 şuan 2500tl üstüne biraz para koy araba al böyle fiyatmı olur. Htc ülkemizde M8'i toplayıp bunu getirsin fiyatıda 1500tl yap o zaman satış görsün. Yoksa Htc ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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FarCryTek 4 yıl
Dört dörtlük telefon. İnşallah fiyatı 1500 TL civarı olur.
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orhanyıldız 4 yıl
Su cercevelere bak ya lg'den sonra cöp
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ICromwelleI 4 yıl
Aslında M8 oneda sevdiğim noktaçarfan bri aluminyum kasa ve o ince kıvrımları,hatlarıdır şimdi birde plastik olanı çıkıyor bu nasıl olcak acaba. Bence fiyat bakımından biraz daha duşuk girmesi lazım
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Guaire 4 yıl
Ekranı 4.7 değil 5 inçmiş.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


http://news.mydrivers.com/1/306/306598.htm
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BabekDesign 4 yıl
arkadas, bu bildigin M7'nin guncellenmis hali. Kasaya ve ekrana baksaniza
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0088FF 4 yıl
Ucuz gibi yav.
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Gece772 4 yıl
Bu yaz ürün patlaması olur :D
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damn2u 4 yıl
M7 modeline benziyor sanki, hands on ve review videoları izleyince bakarız alınırlığı ne derece olacak. M8'in tasarımından hoşlanmayan nadir insanlardan biriyim herhalde.
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matmuhendisi 4 yıl
çöp demekte yasak oldu ...
bu ne abi bırak m8 alan arkadaş rahat etsin ..
1 tepe model adam gibi güncelleme ver tamamdır
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WB 4 yıl
Olmuyor olmuyoor..
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Şeker Hapı 4 yıl
bence satar bu telefon, iyi renkleri de tuttururlarsa kasada tamamdır, plastik de kalite kalite. Samsung'ta pazarlama ile ilgili bölümünde çalışan birini işe almıştı sanırım, Samsung'un o plastik ürünleri nasıl yok sattığını biliyoruz. Erken konuşacağımıza bekleyip görelim
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The Times 4 yıl
Abi samsung politikası izliyorsun da bari model isimlerini değiştir. Samsung da seviniyordur zaten ilk defa taklit ediliyor kurulduğundan beri.
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QuickPlay 4 yıl
daha iyi parçaları daha ucuza veriyor htc aklı olan kullanıcılar için alternatif oluşturuyorlar heralde
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