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HTC M8 Ace ile ilgili bir görsel internette paylaşıldı

5 yıl
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18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC M8 Ace ile ilgili bir görsel internette paylaşıldı

HTC'nin amiral gemi modeli One M8 lansmanının ardından, bu yıl seriye hangi cihazların ekleneceği merak edilmeye başlanmıştı. Seri ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Genelde isabetli sızıntılar yapan Evleaks, One M8 lansmanı sonrasında M8 Ace ve M8 mini modellerinin seriye dahil olacağını iddia etmişti. Bugün ise M8 Ace modeline ait bir görsel paylaştı.

Bulanık görüntüsü dışında M8 Ace ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmamış. Ancak görselde ön panelde ızgaralı yeni bir çerçeve tasarımı dikkat çekiyor. Burada BoomSound hoparlörlerin olduğu tahmin edilirken, ekranda da Sense 6 arayüzünün çalıştığı sanılıyor.

İlk izlenimler M8 Ace modelinin M8 serisindeki büyük ekranlı üye olacağı yönünde. Ancak HTC'nin M8 Ace ile ilgili nasıl bir strateji izleyeceği şimdilik bilinmiyor. 

https://twitter.com/evleaks/status/453482897299603457 Yorum Yaz
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Lepanto 5 yıl en beğenilen
Üst ve alt kısım halıfleks kaplanmış gibi duruyor
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thinkwithbrain 5 yıl
Şu abidik gubidik resimden bile bir şey çıkartmaya çalışıyolar. Beklesen ölürsün yani çıkınca görürüz.
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La Divina Commedia 5 yıl
Samsung sağolsun.Ace-i ile öyle bir kazık attı ki bize ace adını görünce kaçıyorum artık
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ouzqan 5 yıl
Ace in kötü bir ünü var eğer bu şekilde gelirse iyi bile olsa insan tereddüt eder.
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aziz77 5 yıl
Bunada 2000 tl isterler...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ace ismi bile soğumaya yeter
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MoRTaLSouL 5 yıl
Sonu Samsung'un Ace serisine dönmesinde aman diyim
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iplenmeyenadam 5 yıl
Ace ? Neden özentilik piyasada isim mi kallamdı
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mehmedaltair 5 yıl
Başka isim mi bulamadınız
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kucukyenici 5 yıl
Bekleyin, başka cihaz almayın vs. gibi abartılı sloganlarla piyasa oluşturdular. Çıkan telefon teknik özellik ve fiyat olarak beklentilerin altında kaldı. Attıkları taş, ürküttükleri kurbağaya değmedi! Sonra neden zarar ediyoruz diye kara kara düşünürler...
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hsanlukk 5 yıl
Butterfly tasarımı olması temennisiyle...
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La Divina Commedia 5 yıl
Samsung sağolsun.Ace-i ile öyle bir kazık attı ki bize ace adını görünce kaçıyorum artık
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doctor5945 5 yıl
Şu desire 816 yı merak edyorum ben çok güzel cihaz gibi duruyor.
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Lepanto 5 yıl en beğenilen
Üst ve alt kısım halıfleks kaplanmış gibi duruyor
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