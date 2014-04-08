HTC M8 Ace ile ilgili bir görsel internette paylaşıldı





HTC'nin amiral gemi modeli One M8 lansmanının ardından, bu yıl seriye hangi cihazların ekleneceği merak edilmeye başlanmıştı. Seri ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.





Genelde isabetli sızıntılar yapan Evleaks, One M8 lansmanı sonrasında M8 Ace ve M8 mini modellerinin seriye dahil olacağını iddia etmişti. Bugün ise M8 Ace modeline ait bir görsel paylaştı.





Bulanık görüntüsü dışında M8 Ace ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmamış. Ancak görselde ön panelde ızgaralı yeni bir çerçeve tasarımı dikkat çekiyor. Burada BoomSound hoparlörlerin olduğu tahmin edilirken, ekranda da Sense 6 arayüzünün çalıştığı sanılıyor.





İlk izlenimler M8 Ace modelinin M8 serisindeki büyük ekranlı üye olacağı yönünde. Ancak HTC'nin M8 Ace ile ilgili nasıl bir strateji izleyeceği şimdilik bilinmiyor.

https://twitter.com/evleaks/status/453482897299603457