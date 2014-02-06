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HTC M8 ile ilgili görseller sızmaya devam ediyor

5 yıl
7,2b
1
68
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC M8 ile ilgili görseller sızmaya devam ediyor
HTC'nin bu yl için hazırladığı amiral gemi modelinin ne zaman tanıtılacağı henüz netlik kazanmazken, modelle ilgili görsel sızıntısı da yoğunlaşmaya başladı.

Rus kaynaklar tarafından sızdırılan yeni görsellere bu kez modelin merak edilen ön paneline ışık tutuyor. HC One modelinden tasarım olarak bir farkının olmayacağı uzun süre dile getirilen cihazın görselleri de bunu teyit eder nitelikte. Ön kısımda yine Boomsound hoparlörler dikkat çekiyor. Daha önceki görsellerde de arka panel çift kamera taşıyan modül hariç yine önceki modelin tasarımına sahipti.

Ön panelde göze çarpan diğer bir ayrıntı ise ekran üzeri menü butonlarının yerini almış olması. İlk görselde ana ekranda sanal buton yokken, ikinci görselde ise alt kısma butonlar yerleşiyor. Ancak cihaz üzerinde HTC ibaresi yok. Bu da cihazın test prototipi olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor.

Sense 6 olduğu tahmin edilen arayüzde ise BlinkFeed ana ekran uygulaması yer almıyor. Sense 5.5 ile BlinkFeed uygulamasının devre dışı bırakılması özelliği sunulduğu akla getirildiğinde muhtemelen cihazda bu iptal edimiş durumda. Aksi takdirde HTC'nin BlinkFeed'den vazgeçtiği ihtimali ortaya çıkıyor ki bu da şimdilik bilinmiyor.

HTC One 2 veya One+ olarak adlandırılacağı sanılan modelde ise 5 inçlik Full HD ekran, Gorilla Glass 3 panel, 3GB/2GB RAM, Snapdragon 800 yongaseti, Android 4.4 KitKat işletim sistemi, 5MP çözünürlükte Ultra Piksel çift sensörlü kamera gibi özelliklerin olacağı iddia ediliyor. 
HTC M8 ile ilgili görseller sızmaya devam ediyor


http://www.phonearena.com/news/New-pictures-of-HTC-M8-appear_id52263 Yorum Yaz
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Cihat_, 5 yıl en beğenilen depeche35
ELİTE alanlar telefondan anlayan insanlar alır ama iphone öyle değil çevremde iphone olupda sadece konuşmak için kullanlar var adamlara ios kaç yüklü diye sorsan o ne diyor böyle bir ülkedeyiz adam sadece marka için alıyor ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup almıyor malesef.
ELİTE alanlar telefondan anlayan insanlar alır ama iphone öyle değil çevremde iphone olupda sadece konuşmak için kullanlar var adamlara ios kaç yüklü diye sors...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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splus 5 yıl Makaroncu
Samsung yada Lg de olupta HTC olmayan nedir?Ayrıca stabilite konusunda htc bana göre çok iyidir.Bunun yanında marka fanı olmamakla birlikte bana göre önemli olan bütçeme uygun ve işimi görecek en iyi cihazı almaktır.Şuan htc marka tel kullanıyorum ve bir telefona 2000 TL vermek istemiyorum.Bu nedenle bana en iyisini sunabilecek ve taleplerime cevap verebilecek bir telefon arayışındayım.Size tavsiyem marka meraklısı olmamanız.Sonuçta şirketlere ortak değiliz dolayısı ile verdiğiniz para karşılığında sizin ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayan firma hangisi ise onu alın...

Not:Merak ederseniz baktığım telefonalar LG G2, Nexus 5, HTC M8(Bu bütçemi aşacaktır) LG G3 ve General Mobile Elite
Samsung yada Lg de olupta HTC olmayan nedir?Ayrıca stabilite konusunda htc bana göre çok iyidir.Bunun yanında marka fanı olmamakla birlikte bana göre önemli ol...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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eeevrim 5 yıl
Yeni amirallerin Türkiye satış fiyatlarını çok merak ediyorum....Taksitlerde kalktı bence doğru fiyatlarla gelmeliler...
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LilTunechi 5 yıl
Blinkfeed bence güzel bir proje oldu başta şiddetle karşı çıkmama rağmen.Onun dışında kur sebebiyle fiyatlar uçmuş durumda zaten teelfon almak akıllıca değil.
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bugatti1907 5 yıl
sonunda çerçeve incelmiş inşallah budur one da hayvan gibi çerçeve vardı
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denizci535 5 yıl
htc one serisi saglam batarya olsun alınır 3000mah koy gözüm kapalı alayım....
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DH Misafiri 5 yıl
htc her sene tek üst model stratejisi izleyip de geçen senenin işlemcisini kullanacağını sanmıyorum.Hele hele rakipleri Snapdragon 805 ve emsali işlemci kullanacakları belliyken.
İşlemciden ziyade gpu benim için daha önemli andreno 420 kullansın cpu 800 olmuş 805 olmuş umurumda değil.
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ardarda45 5 yıl
yaa bu tasarım her şeyi açıklıyor.. ama asıl sorun da bu fiyat 650$ adamların tasarım ve stabilite on numara ama hep donanım olarak bi adım geriden gidiyorlar insan acaba diyor...
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halog 5 yıl
Yerinde sayıyor hala şaka gibi.
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Drakoid 5 yıl
Sizce de tasarımı çok seksi değil mi?
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E_Aydin35 5 yıl
HTC işini ölçüp, biçip, tartıp yapan ve firmanın dirliğine önem veren benim gözümde ender firmalardan biri..
Hem donanım olsun hem yazılım olsun hem de tasarım ve dizayn konusunda taviz vermiyor ama HTC One ile birlikte tasarım gerçekten çok başarılı ve özellikle hoparlörler telefona ayrı bir hava katıyor ön panelde..
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PeYLeR. 5 yıl
htc her sene tek üst model stratejisi izleyip de geçen senenin işlemcisini kullanacağını sanmıyorum.Hele hele rakipleri Snapdragon 805 ve emsali işlemci kullanacakları belliyken.
İşlemciden ziyade gpu benim için daha önemli andreno 420 kullansın cpu 800 olmuş 805 olmuş umurumda değil.
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3DMystic 5 yıl
sense yeni hali sızdı

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Akasha_Ether 5 yıl
kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen cep telefonu
elma dava açmasın sonra :)
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aspirin_00 5 yıl
şarj süresine bir türlü yenilik getiremediler herşey gelişti şarj arpa boyu kadar yol adı gerçi almış mıdır ?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
taksitler kalktı bide elite varken artık 2000 liraya bu telefonları almak çoğu insanı aşacaktır bakalım nolacak
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Schnitter 5 yıl
HTC One a zaten hayrandım, bu tasarımla birlikte hayranlığım 2 katına çıktı.
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