HTC M8 ile ilgili görseller sızmaya devam ediyor

HTC'nin bu yl için hazırladığı amiral gemi modelinin ne zaman tanıtılacağı henüz netlik kazanmazken, modelle ilgili görsel sızıntısı da yoğunlaşmaya başladı.





Rus kaynaklar tarafından sızdırılan yeni görsellere bu kez modelin merak edilen ön paneline ışık tutuyor. HC One modelinden tasarım olarak bir farkının olmayacağı uzun süre dile getirilen cihazın görselleri de bunu teyit eder nitelikte. Ön kısımda yine Boomsound hoparlörler dikkat çekiyor. Daha önceki görsellerde de arka panel çift kamera taşıyan modül hariç yine önceki modelin tasarımına sahipti.





Ön panelde göze çarpan diğer bir ayrıntı ise ekran üzeri menü butonlarının yerini almış olması. İlk görselde ana ekranda sanal buton yokken, ikinci görselde ise alt kısma butonlar yerleşiyor. Ancak cihaz üzerinde HTC ibaresi yok. Bu da cihazın test prototipi olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor.





Sense 6 olduğu tahmin edilen arayüzde ise BlinkFeed ana ekran uygulaması yer almıyor. Sense 5.5 ile BlinkFeed uygulamasının devre dışı bırakılması özelliği sunulduğu akla getirildiğinde muhtemelen cihazda bu iptal edimiş durumda. Aksi takdirde HTC'nin BlinkFeed'den vazgeçtiği ihtimali ortaya çıkıyor ki bu da şimdilik bilinmiyor.





HTC One 2 veya One+ olarak adlandırılacağı sanılan modelde ise 5 inçlik Full HD ekran, Gorilla Glass 3 panel, 3GB/2GB RAM, Snapdragon 800 yongaseti, Android 4.4 KitKat işletim sistemi, 5MP çözünürlükte Ultra Piksel çift sensörlü kamera gibi özelliklerin olacağı iddia ediliyor.





http://www.phonearena.com/news/New-pictures-of-HTC-M8-appear_id52263