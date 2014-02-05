HTC M8 olduğu iddia edilen bir cihaz görseli internete sızdırıldı





HTC'nin bu yıl ki amiral gemi akıllı telefonu One 2 veya One+ (M8) modelinin önümüzdeki kısa süre içerisinde tanıtılması beklenirken, model ile ilgili ilk görselin de internete sızdırıldığı iddia edildi.





Rus kaynaklar tarafından internete sızdırılan görsel, daha önce karşımıza çıkan arka kapak ve kılıf aksesuar sızıntıları ile birebir uyuşuyor. Bu bakımdan gerçek olma ihtimalinin yüksek olduğundan bahsediliyor.





Daha önce de dile getirildiği gibi görselde çift kamera yerleşimi dikkat çekiyor. Birbirinden biraz uzak olsa da kamera modülünün Toshiba tarafından üretildiği ve çift sensör ile düşük ışıkta daha kaliteli resim çekebildiği ve daha gelişmiş bir odaklama teknolojisi sunduğu belirtiliyor. Kamera modülü çift LED flaşla desteklenmiş. Alt kısımda silinmiş yazıların ise muhtemelen test prototipi olduğunu belirten tanımlamalar olduğu düşünülüyor.





HTC M8 modelinin arka tasarımı ise geçen yıl ki modelden farklı değil. HTC'nin alüminyum alaşımdan vazgeçmediği görülüyor. Ön kısımda ise daha önceki iddialara göre kapasitif menü butonları yerine ekran üzeri butonlara yer veriliyor. Bu sayede ekran boyutu artsa bile kasa büyüklüğünde önceki modelden fazla bir fark olmayabilir. Ön tarafta yine Boomsound çift hoparlör yerleşiminin aynen kaldığı tahmin ediliyor.





HTC'nin yeni amiral gemi modelinde yer vereceği iddia edilen özellikler ise Snapdragon 800 yongaseti, 5 inçlik Full HD Super LCD 3 ekran, Gorilla Glass 3 panel, 3GB RAM, Android 4.4 KitKat işletim sistemi ve Sense 6 arayüzü şeklinde sıralanıyor.





HTC tarafından amiral gemi modeli ile ilgili bir lansman davetiyesi gönderilmiş değil. Bu bakımdan modelin MWC 2014 sonrasında Mart ayı gibi tanıtılma ihtimali güçleniyor. Zira geçen yıl Şubat ayında tanıtılan HTC One, üretim sıkıntıları nedeniyle birkaç ay gecikmek zorunda kalmış bu da firmanın mali tablolarını alt üst etmişti. Firmanı bu yıl üretim ve lansman arasındaki zamanı fazla açmak istemediği konuşuluyor.

http://pocketnow.com/2014/02/05/htc-m8-leaked