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HTC M8 olduğu iddia edilen bir cihaz görseli internete sızdırıldı

5 yıl
11,4b
1
60
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC M8 olduğu iddia edilen bir cihaz görseli internete sızdırıldı
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HTC'nin bu yıl ki amiral gemi akıllı telefonu One 2 veya One+ (M8) modelinin önümüzdeki kısa süre içerisinde tanıtılması beklenirken, model ile ilgili ilk görselin de internete sızdırıldığı iddia edildi.

Rus kaynaklar tarafından internete sızdırılan görsel, daha önce karşımıza çıkan arka kapak ve kılıf aksesuar sızıntıları ile birebir uyuşuyor. Bu bakımdan gerçek olma ihtimalinin yüksek olduğundan bahsediliyor.

Daha önce de dile getirildiği gibi görselde çift kamera yerleşimi dikkat çekiyor. Birbirinden biraz uzak olsa da kamera modülünün Toshiba tarafından üretildiği ve çift sensör ile düşük ışıkta daha kaliteli resim çekebildiği ve daha gelişmiş bir odaklama teknolojisi sunduğu belirtiliyor. Kamera modülü çift LED flaşla desteklenmiş. Alt kısımda silinmiş yazıların ise muhtemelen test prototipi olduğunu belirten tanımlamalar olduğu düşünülüyor.

HTC M8 modelinin arka tasarımı ise geçen yıl ki modelden farklı değil. HTC'nin alüminyum alaşımdan vazgeçmediği görülüyor. Ön kısımda ise daha önceki iddialara göre kapasitif menü butonları yerine ekran üzeri butonlara yer veriliyor. Bu sayede ekran boyutu artsa bile kasa büyüklüğünde önceki modelden fazla bir fark olmayabilir. Ön tarafta yine Boomsound çift hoparlör yerleşiminin aynen kaldığı tahmin ediliyor. 

HTC'nin yeni amiral gemi modelinde yer vereceği iddia edilen özellikler ise Snapdragon 800 yongaseti, 5 inçlik Full HD Super LCD 3 ekran, Gorilla Glass 3 panel, 3GB RAM, Android 4.4 KitKat işletim sistemi ve Sense 6 arayüzü şeklinde sıralanıyor. 

HTC tarafından amiral gemi modeli ile ilgili bir lansman davetiyesi gönderilmiş değil. Bu bakımdan modelin MWC 2014 sonrasında Mart ayı gibi tanıtılma ihtimali güçleniyor. Zira geçen yıl Şubat ayında tanıtılan HTC One, üretim sıkıntıları nedeniyle birkaç ay gecikmek zorunda kalmış bu da firmanın mali tablolarını alt üst etmişti. Firmanı bu yıl üretim ve lansman arasındaki zamanı fazla açmak istemediği konuşuluyor. 

http://pocketnow.com/2014/02/05/htc-m8-leaked Yorum Yaz
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mstfckmk 5 yıl en beğenilen
Bu haberi görünce geçen yıl bu zamanlar aklıma geldi ve erinmedim aradım buldum konuyu
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:D
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ProsesMuhendisi 5 yıl
htcfamily_ru : ''Photo, which we shared was a fake. We and other resources are smart, but the Chinese photoshoper is smarter.''
Bundan sonra bir fotoğraf paylaştılar bu da bizimi konseptimiz dediler.
Ayrım gsmarena sitesinden yayınlandığı iddia edilen siyah HTC One 2 de sahte.Daha sonra gsmarena yalanladı zaten.
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inexo 5 yıl
çirkin
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Mr. Blacktree 5 yıl
Yalanladılar galiba bunu.
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DH Misafiri 5 yıl
o üstteki kamera dediğiniz one maxtaki gibi parmak izi sensörü olamaz mı
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Limon- 5 yıl
İki kamera birbirine biraz fazla uzak olmuş gibi.
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Witcher3 5 yıl
Htc biraksin artik smartphone isini zaten buda satmayacak
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darkhair 5 yıl
sırf şu 4 ultrapixel kameradan dolayı htc one gibi stabil olan nadir bir telefondan uzak duran 1000 kişi bulabilirim. umarım pixellerin boyutu kadar biraz sayısında da artış yapar htc. Görünüşe göre htc one daki başarılı tasarımı da devam ettiriyorlar. Kamerasından da ders almışlardır diye umuyorum. Fakat Beats Audio olmadan ses kalitesi nasıl olacak? Nasıl bir teknoloji kullanacaklar orası muamma...
Umarım başarılı bir ses performansı olur...
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compasserror 5 yıl
Bir kişi de çıkıp sorsa ya arkadan çekilmiş fotoğrafa bakarak ön kapasitif tuşları nasıl görüyorsun diye
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alemburda34 5 yıl
bu kadar özellik koyarlar ama tutarlar microSD hafıza kısmı koymazlar. Sonra tutarlar 16 GB telefon çıkartırlar bunun 10 GB kullanılabilir olur 32 GB alayım dersin hoop aynı telefon 200-300 TL fark eder. Zaten yüksek olan gereksiz yere dahada yükseliyor.
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mstfckmk 5 yıl en beğenilen
Bu haberi görünce geçen yıl bu zamanlar aklıma geldi ve erinmedim aradım buldum konuyu
donanimhaber.com/...
:D
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teknoforum-bs 5 yıl
parmak izi okuyucu nerde peki?
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