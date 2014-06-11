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HTC M9 ve M9 Prime gelecek yılın başlarında piyasaya çıkabilir

4 yıl
1,1b
1
44
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC M9 ve M9 Prime gelecek yılın başlarında piyasaya çıkabilir

HTC'nin One M8 ve One E8 amiral gemi modelleri sonrasında bu yıl seriyi nasıl tamamlayacağı merak konusu olurken, gelecek yıl için de şimdiden sızıntılar gelmeye başladı.

Evleaks tarafından verilen bilgilere göre gelecek yıl Mart ayı sonuna kadar HTC iki üst seviye akıllı telefonunu satışa sunmuş olacak. Bunlar M9 ve M9 Prime şeklinde sıralanıyor. M9 modelinin standart amiral gemisi olması beklenirken, M9 Prime ise firmanın Phablet segmentindeki yeni temsilcisi olacak. 

Ancak gelecek yıl HTC'nin strateji değişikliğine gideceği belirtiliyor. Firma ilk olarak M9 Prime modelini piyasaya sürmek isterken, akabinde de M9 modeli piyasaya sürülecek. 

Bu iki modelin donanım açısından neler sunacağına dair bir bilgi yok. Ancak strateji gereği olarak M9 Prime modelinin Snapdragon 805 yongaseti ile, M9 modelinin ise 64-bitlik Snapdragon 808/810 yongaseti ile geleceği ihtimali ortaya çıkıyor. 

Genelde HTC amiral gemi modellerinde beklentileri pek karşılamıyor. Ancak bu dönemde 64-bit evrenine doğru bir geçiş beklendiği için HTC'nin de buna ayak uyduracağı tahmin ediliyor. Ayrıca 2K trendinden de HTC'nin uzak kalmayacağı ifade ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-M9-and-M9-Prime-to-be-launched-in-the-first-quarter-of-2015_id57037 Yorum Yaz
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werewollf 4 yıl en beğenilen
M9 türkiye fiyatı 3000 lira M9 prime da bi 3.500 lira olur heralde.
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11THdoctorr 4 yıl
htc fiyat konusunda laf atıysunuz ama yurtdısında s5 le aynı fiyatı satılıyhtc turkiye fiyatı bu kadar cekiyo
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ardarda45 4 yıl
Durun bi 40'ı dolsaydı telin
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kloveangel 4 yıl
Genelde HTC amiral gemi modellerinde beklentileri pek karşılamıyor. çok gereksiz ve saçma bir yorum. neye göre karşılamıyor. 2 yıldır one kullanıyorum bütün android telefonlardan önce güncellemeyi alıyor ötekiler 1 2 aya alıyor. artı kasa kalitesi artı müzik kalitesi kamera kimine göre değişsede şu an hiç bir akıllı telde iyi bir kameradan söz edemeyiz. lumia ailesi ve z2 dışında.
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gorkem2626 4 yıl
Bu haberler yuzunden sirf iphone alasim geliyor abi ya s5 cikiyor aliyorsun 1 ay gecmiyor s6 iddalari falan yok s5 810 bu nedir ya
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AppleFans 4 yıl
Note serisi varken ne apple tutunur phablet piyasasında, ne lg, ne de htc...
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Mocle 4 yıl
Hayrettt
RAM'i 3gb yapmayı nihayet akıl edebilmişler
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relais 4 yıl Mocle
Mocle

Hayrettt
RAM'i 3gb yapmayı nihayet akıl edebilmişler

Bende şaşırdım açıkçası. Apple Iphone 6 için 1 GB RAM düşünürken HTCnin Apple firmasının düşüncede 3 yıl önünde olmasını saygıyla karşılıyorum.

Şaka bir yana telefonda işlemci ve ram değerlerinin yüksek olmasının size ne gibi katkı yaptığını belirtebilir misiniz?

LG 3Gb ram var aktif 2gb kusur kullanıyor. HTC 2gb ram var aktif 1GB kusur kullanıyor. Keza piyasada benim bildiğim 1GB ramı aktif kullanacak bir program veya oyun yok keza işlemciyi de bu kadar zorlayacak bir şey yok. İkiside android bu arada.

Gerçekten merak ediyorum istesenizde kullanamayacağınız daha fazla ram ve daha fazla işlemci gücünü ne amaçla istiyorsunuz? Amerikalılar gibi en büyük olsun benim olsun ya da Ortadoğu ülkelerinin halkları gibi en pahalı, en gösterişli, en büyük olsun benim olsun ama bir işime yaramasın şeklinde mi düşünüyorsunuz?

Bahsettiğim kategorilere girmiyorsanız lütfen sebeplerinizi açıklayın da bunca bilgili insana rağmen neden bu ülkeden bir bilişim projesi, şirketi çıkmıyor diye sorgulamaya başlayalım.
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BekirTemel 4 yıl
UP kamerayi gözden geçirmeliler
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Master_Evil 4 yıl
htc yılda bir mi amiral gemisi çıkarıyor 6 ayda bir mi? 1 yılsa iyi
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UnemployedMan 4 yıl
Kimse yazıyı okumuyor mu? 10 ay sonra çıkcak diyor herkes sanki yarın satışa sunulcak gibi mesaj yazmış
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gorkem2626 4 yıl
Gerçekten artık bu konular can sıkmaya başladı bi durunda millet bi m8 i eskitsin ondan sonra M9 çıksında alsın çok saçma oldu bu telefon işleri artık
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ero_52 4 yıl
3000 liradan aşagı olmaz gibi.
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_botturgec_ 4 yıl
Yeni telefon gelmesi tüketiciyi neden sinirlendiriyor anlamıyorum. İlla ki en son modele mi sahip olmak gerekiyor yahu? Elindeki senin ihtiyacını karşıladığı sürece isterse 750 tane model çıksın üzerine. Tüketim çılgınlığı böyle birşey maalesef.

Bende de Nexus cihazlara karşı bir zaaf var tabletlerini kullandıktan sonra. Şuan elimdeki Nexus 7 her ihtiyacımı karşılıyor fakat çıkması muhtemel nexus 8, gelse de alsam diye hevesle bekliyorum.

Allahtan Nexus'ların çıkış periyotları bu kadar sık değil. Güzel bir tablet edindikten sonra elimdeki galaxy s3'ün hiçbir eksiğini hissetmiyorum. Bozulmadığı sürece daha yıllarca giderim.
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Stand Alone 4 yıl _botturgec_
_botturgec_

Yeni telefon gelmesi tüketiciyi neden sinirlendiriyor anlamıyorum. İlla ki en son modele mi sahip olmak gerekiyor yahu? Elindeki senin ihtiyacını karşıladığı sürece isterse 750 tane model çıksın üzerine. Tüketim çılgınlığı böyle birşey maalesef.

Bende de Nexus cihazlara karşı bir zaaf var tabletlerini kullandıktan sonra. Şuan elimdeki Nexus 7 her ihtiyacımı karşılıyor fakat çıkması muhtemel nexus 8, gelse de alsam diye hevesle bekliyorum.

Allahtan Nexus'ların çıkış periyotları bu kadar sık değil. Güzel bir tablet edindikten sonra elimdeki galaxy s3'ün hiçbir eksiğini hissetmiyorum. Bozulmadığı sürece daha yıllarca giderim.

Arayüz ve rehber sıkıntısı var, yoksa Galaxy S3 hâlâ geçerli olan bir cihaz.
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Canapari 4 yıl
Facebook, Htc one m8 Destek Grubudur. Katılımlarınızı bekliyoruz. facebook.com/...
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ahmypc 4 yıl
Gelecek yılın mart ayı çıkacak deniliyor. Sanki hemen çıkacak gibi yorum yapmışsınız. 9 ay var daha. Kaldı ki büyük ihtimal sallama haber. O zamana kadar kim bilir hangi işlemci çıkacak.
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