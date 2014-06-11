HTC M9 ve M9 Prime gelecek yılın başlarında piyasaya çıkabilir





HTC'nin One M8 ve One E8 amiral gemi modelleri sonrasında bu yıl seriyi nasıl tamamlayacağı merak konusu olurken, gelecek yıl için de şimdiden sızıntılar gelmeye başladı.





Evleaks tarafından verilen bilgilere göre gelecek yıl Mart ayı sonuna kadar HTC iki üst seviye akıllı telefonunu satışa sunmuş olacak. Bunlar M9 ve M9 Prime şeklinde sıralanıyor. M9 modelinin standart amiral gemisi olması beklenirken, M9 Prime ise firmanın Phablet segmentindeki yeni temsilcisi olacak.





Ancak gelecek yıl HTC'nin strateji değişikliğine gideceği belirtiliyor. Firma ilk olarak M9 Prime modelini piyasaya sürmek isterken, akabinde de M9 modeli piyasaya sürülecek.





Bu iki modelin donanım açısından neler sunacağına dair bir bilgi yok. Ancak strateji gereği olarak M9 Prime modelinin Snapdragon 805 yongaseti ile, M9 modelinin ise 64-bitlik Snapdragon 808/810 yongaseti ile geleceği ihtimali ortaya çıkıyor.





Genelde HTC amiral gemi modellerinde beklentileri pek karşılamıyor. Ancak bu dönemde 64-bit evrenine doğru bir geçiş beklendiği için HTC'nin de buna ayak uyduracağı tahmin ediliyor. Ayrıca 2K trendinden de HTC'nin uzak kalmayacağı ifade ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-M9-and-M9-Prime-to-be-launched-in-the-first-quarter-of-2015_id57037