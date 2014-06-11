HTC M9 ve M9 Prime gelecek yılın başlarında piyasaya çıkabilir

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HTC'nin One M8 ve One E8 amiral gemi modelleri sonrasında bu yıl seriyi nasıl tamamlayacağı merak konusu olurken, gelecek yıl için de şimdiden sızıntılar gelmeye başladı.
Evleaks tarafından verilen bilgilere göre gelecek yıl Mart ayı sonuna kadar HTC iki üst seviye akıllı telefonunu satışa sunmuş olacak. Bunlar M9 ve M9 Prime şeklinde sıralanıyor. M9 modelinin standart amiral gemisi olması beklenirken, M9 Prime ise firmanın Phablet segmentindeki yeni temsilcisi olacak.
Ancak gelecek yıl HTC'nin strateji değişikliğine gideceği belirtiliyor. Firma ilk olarak M9 Prime modelini piyasaya sürmek isterken, akabinde de M9 modeli piyasaya sürülecek.
Bu iki modelin donanım açısından neler sunacağına dair bir bilgi yok. Ancak strateji gereği olarak M9 Prime modelinin Snapdragon 805 yongaseti ile, M9 modelinin ise 64-bitlik Snapdragon 808/810 yongaseti ile geleceği ihtimali ortaya çıkıyor.
Genelde HTC amiral gemi modellerinde beklentileri pek karşılamıyor. Ancak bu dönemde 64-bit evrenine doğru bir geçiş beklendiği için HTC'nin de buna ayak uyduracağı tahmin ediliyor. Ayrıca 2K trendinden de HTC'nin uzak kalmayacağı ifade ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/HTC-M9-and-M9-Prime-to-be-launched-in-the-first-quarter-of-2015_id57037 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
RAM'i 3gb yapmayı nihayet akıl edebilmişler
Bende şaşırdım açıkçası. Apple Iphone 6 için 1 GB RAM düşünürken HTCnin Apple firmasının düşüncede 3 yıl önünde olmasını saygıyla karşılıyorum.
Şaka bir yana telefonda işlemci ve ram değerlerinin yüksek olmasının size ne gibi katkı yaptığını belirtebilir misiniz?
LG 3Gb ram var aktif 2gb kusur kullanıyor. HTC 2gb ram var aktif 1GB kusur kullanıyor. Keza piyasada benim bildiğim 1GB ramı aktif kullanacak bir program veya oyun yok keza işlemciyi de bu kadar zorlayacak bir şey yok. İkiside android bu arada.
Gerçekten merak ediyorum istesenizde kullanamayacağınız daha fazla ram ve daha fazla işlemci gücünü ne amaçla istiyorsunuz? Amerikalılar gibi en büyük olsun benim olsun ya da Ortadoğu ülkelerinin halkları gibi en pahalı, en gösterişli, en büyük olsun benim olsun ama bir işime yaramasın şeklinde mi düşünüyorsunuz?
Bahsettiğim kategorilere girmiyorsanız lütfen sebeplerinizi açıklayın da bunca bilgili insana rağmen neden bu ülkeden bir bilişim projesi, şirketi çıkmıyor diye sorgulamaya başlayalım.
Bende de Nexus cihazlara karşı bir zaaf var tabletlerini kullandıktan sonra. Şuan elimdeki Nexus 7 her ihtiyacımı karşılıyor fakat çıkması muhtemel nexus 8, gelse de alsam diye hevesle bekliyorum.
Allahtan Nexus'ların çıkış periyotları bu kadar sık değil. Güzel bir tablet edindikten sonra elimdeki galaxy s3'ün hiçbir eksiğini hissetmiyorum. Bozulmadığı sürece daha yıllarca giderim.
Arayüz ve rehber sıkıntısı var, yoksa Galaxy S3 hâlâ geçerli olan bir cihaz.
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