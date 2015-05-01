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HTC M9'a RAW çekim desteği geldi

4 yıl
3,4b
1
5
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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HTC M9'a RAW çekim desteği geldi
 
HTC'nin tüm detaylarına burada yer verdiğimiz yeni amiral gemisi M9, güncellenen "HTC Camera" uygulamasıyla beraber RAW fotoğraf desteğine kavuştu.
20MP arka, 4 Ultrapiksel ön kamerasıyla görüntüleme tarafında M8'e oranla çok daha iyi bir alternatif oluşturan M9, HTC Camera uygulaması için yayınlanan son güncellemesiyle ise artık RAW çekim desteği sunmaya başladı. Türkçeye "Ham" şeklinde çevirebileceğimiz RAW fotoğraflar, makinenin dahili görüntü birimi tarafından herhangi bir işleme tabi tutulmuyor ve jpeg gibi yüksek kayıp oluşturan formatlara sıkıştırılmıyor ya da dönüştürülmüyor. Bu sayede de RAW formatındaki içerikler farklı fotoğraf düzenleme uygulamaları içerisinde çok daha rahat bir şekilde düzenlenebiliyor, gölge ile parlak alanlardan yüksek detay alımı elde edilebiliyor.
HTC Camera'nın son sürümüne buradan ya da direkt olarak Google Play Store üzerinde ulaşabilirsiniz.

http://www.trustedreviews.com/news/htc-one-m9-gets-raw-photo-support Yorum Yaz
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mhç_78 4 yıl en beğenilen
Kullanıcıların %95 i kullanmaz Ama güzel düşünülmüş benim işime yarar
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DH Misafiri 4 yıl
kullanan kullanır artık eskisi gibi degil piyasada insanlar bilgi seviyede çok yükseldi oyuzden % 5 degilde %30 yada %40 ı kullanır ben sen belkide burdaki birçok kişi dahildir bunlara ;) güzel birşey böle şeyler şartdı artık 2binlerdeyken 3binlere geldi telefonlar okadar ince ayarlarda olsunda olmalıda ;)
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tadalar 4 yıl
g4 misilllememi onu ilk çıkartan nokia oldu lumia 1020 de g4 de nokia'dan gördü bunu unutmayın
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doctor_bey 4 yıl
G4'te olmasaydı böyle bir atılım yapmazlardı bence
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Glorfindel1907 4 yıl
Güzel bir seçenek ama bence^de kullanıcıların çoğu kullanmaz bu özelliği Raw formatı ile selfie çekinenler olabilir ama
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mhç_78 4 yıl en beğenilen
Kullanıcıların %95 i kullanmaz Ama güzel düşünülmüş benim işime yarar
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