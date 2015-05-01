HTC M9'a RAW çekim desteği geldi

HTC'nin tüm detaylarına burada yer verdiğimiz yeni amiral gemisi M9, güncellenen "HTC Camera" uygulamasıyla beraber RAW fotoğraf desteğine kavuştu.

20MP arka, 4 Ultrapiksel ön kamerasıyla görüntüleme tarafında M8'e oranla çok daha iyi bir alternatif oluşturan M9, HTC Camera uygulaması için yayınlanan son güncellemesiyle ise artık RAW çekim desteği sunmaya başladı. Türkçeye "Ham" şeklinde çevirebileceğimiz RAW fotoğraflar, makinenin dahili görüntü birimi tarafından herhangi bir işleme tabi tutulmuyor ve jpeg gibi yüksek kayıp oluşturan formatlara sıkıştırılmıyor ya da dönüştürülmüyor. Bu sayede de RAW formatındaki içerikler farklı fotoğraf düzenleme uygulamaları içerisinde çok daha rahat bir şekilde düzenlenebiliyor, gölge ile parlak alanlardan yüksek detay alımı elde edilebiliyor.

HTC Camera'nın son sürümüne buradan ya da direkt olarak Google Play Store üzerinde ulaşabilirsiniz.

http://www.trustedreviews.com/news/htc-one-m9-gets-raw-photo-support