HTC Nexus tasarımı belli olmaya başladı

HTC’nin efsane Nexus One döneminden bu yana uzak kaldığı Nexus akıllı telefon programına geri döneceği sıklıkla dile getiriliyor. Huawei ile aynı sahneyi paylaşacak olan HTC’nin Nexus akıllı telefonuna ait görseller de gelmeye başladı.

Kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan tasarım çalışması, bu yıl ki Nexus telefonlarının genel hatlarını ortaya koyuyor. Modelin arka kısmında kavisli bir kenar tasarımı göze çarparken, elde daha iyi tutuş sağlamak amaçlanıyor. Arka kameranın yan tarafında bir hoparlör ızgarası, hemen altında parmak izi okuyucu ve en altta da G logosu mevcut. Herhangi bir HTC logosunun yer almadığı telefon metal alaşımdan imal edilmiş.

HTC’nin bu yıl iki farklı Nexus telefonu geliştireceğini ısrarla belirten kaynaklar mevcut. HTC Marlin M1 kod adlı akıllı telefonda 5.5 inçlik 2K ekran, 4GB RAM, Snapdragon 821 yonga seti ve Android 7.0 işletim sistemi olması bekleniyor.

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HTC Sailfish S1 modelinde ise 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB RAM ve Android 7.0 işletim sistemi olacak. Donanıma bakarak Sailfish modelinin biraz daha iyi performans sunacağını söyleyebiliriz.

Huawei de bu yıl Nexus programında yer almaya devam edeceklerini açıklamıştı. Bu durumda ortaya 3 farklı Nexus telefonu çıkmış oluyor. Ya Google bu yıl yeni bir strateji ile 3 farklı Nexus telefonu piyasaya sürecek ya da Huawei tablet tarafında programa dahil olacak. Şimdilik sonbahar aylarını beklemekten başka çare görünmüyor.