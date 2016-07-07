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HTC Nexus tasarımı belli olmaya başladı

Kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan tasarım çalışması, bu yıl ki HTC imzalı Nexus telefonlarının genel hatlarını net bir şekilde ortaya koyuyor.
2 yıl
7,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC’nin efsane Nexus One döneminden bu yana uzak kaldığı Nexus akıllı telefon programına geri döneceği sıklıkla dile getiriliyor. Huawei ile aynı sahneyi paylaşacak olan HTC’nin Nexus akıllı telefonuna ait görseller de gelmeye başladı.

Kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan tasarım çalışması, bu yıl ki Nexus telefonlarının genel hatlarını ortaya koyuyor. Modelin arka kısmında kavisli bir kenar tasarımı göze çarparken, elde daha iyi tutuş sağlamak amaçlanıyor. Arka kameranın yan tarafında bir hoparlör ızgarası, hemen altında parmak izi okuyucu ve en altta da G logosu mevcut. Herhangi bir HTC logosunun yer almadığı telefon metal alaşımdan imal edilmiş.

HTC’nin bu yıl iki farklı Nexus telefonu geliştireceğini ısrarla belirten kaynaklar mevcut. HTC Marlin M1 kod adlı akıllı telefonda 5.5 inçlik 2K ekran, 4GB RAM, Snapdragon 821 yonga seti ve Android 7.0 işletim sistemi olması bekleniyor.

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HTC Sailfish S1 modelinde ise 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB RAM ve Android 7.0 işletim sistemi olacak. Donanıma bakarak Sailfish modelinin biraz daha iyi performans sunacağını söyleyebiliriz.

Huawei de bu yıl Nexus programında yer almaya devam edeceklerini açıklamıştı. Bu durumda ortaya 3 farklı Nexus telefonu çıkmış oluyor. Ya Google bu yıl yeni bir strateji ile 3 farklı Nexus telefonu piyasaya sürecek ya da Huawei tablet tarafında programa dahil olacak. Şimdilik sonbahar aylarını beklemekten başka çare görünmüyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/HTC-made-2016-Nexus-phones-Sailfish-and-Marlin-design-apparently-unveiled_id82921 Yorum Yaz
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rorschach_ 2 yıl en beğenilen
Nexusların hepsi takoz gibi oldu.
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K_Spartakus 2 yıl
Bu millete birşey beğendirmek zor , tek bildiğiniz tasarım . inişiniz gücünüz hep taklitçi Samsung' u övmek. Daha düne kadar berbat arayüzü vardı , üstelik htc nin arayüzünü de taklit etti ama hep kral Samsung oldu . Apple ile giriştiği tazminat davalarını saymıyorum . Bir defa Samsung alarak hata yaptım ve pişman oldum , Nasıl bir telefondur ki ilk başlarda hızlı çalışıp sonra kaplumbağa hızına düşer hemde ram i boşalttığım halde . Ablama ve yeğenime 2 yıl önce aldığım Huawei bile aynı performansla çalışıyor. Ben htc desire 820 kullanıyorum ve fazlasıyla da memnunum . Gerisi hikaye
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DH Misafiri 2 yıl
Bok
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GenkaNuank 2 yıl
Yahu Nexus 5in malzemesini yenileyeceksin suracaksin piyasaya neye uğraşıyorsunuz bu kadar anlamıyorum yaptıkları telefona bak. Hele huaweinin takoz otesi telefonundan bahsetmiyorum bile
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pranis 2 yıl
HTC ye nexusmu verilir ? kendi amiral gemilerinin dizaynı bile tartışılır..
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Master_Evil 2 yıl
hani tasarım nerde?
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lapatid 2 yıl
flaş flaş flaş konsept tasarima çerçeve eleştirisi şoku
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BekirTemel 2 yıl
tasarım fena değil bence.
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Guest-5E274E432 2 yıl
İphone 3gs çakması.
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Xplodemre 2 yıl
Nexus bence en iyi dönemini LG Nexus 5 ile yaşadı yaklaşık olarak 2 senedir kullanmaktayım daha yeni iPhone 6s Plus'a geçtim telefonuda anneme verdim hala canavar gibi çalışıyor tasarımıda bence bu zamana kadar çıkmış en iyisi olan LG Nexus 5'dir.
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kadirirdem 2 yıl
takoz olmuş resmen...
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___Lawyer___ 2 yıl
Türkiye'ye gelmeyeceği için çokta bir anlam ifade etmiyor. Google neden böyle yapıyor anlamak zor oysa ülkemiz telefon piyasalarında en hareketli geçen piyasalardan biri.

Telefona gelirsek artık arayüzü hızlı reklamı dışında hiçbir özelliği kalmadı Nexus'ların çağ dışı bir kamera uygulaması , sürekli internet bağlantısı isteyen bir galeri anlayışı gibi anlamsız inatlaşmaları mevcut. Bunların dışında da premium bir tasarım ortaya koyamıyorlar Touchwiz'in bile artık canavar gibi çalıştığı bu dönemde arayüz hızlı argümanıyla ne kadar iş yapılır bilemiyorum. Hoş hala bir iyi noktası varsa sanırım aksamadan gelen güncellemelerdir.

Ülkemize gelmesini isterim açıkçası incelemek ve fiziksel temas kurarak bir yargıya ulaşmak her zaman en rasyonel olanıdır. Ama bir Note 5 kullanıcısı olarak bu kadar inovasyon içinde barından bir telefon kullanırken benim gibi birçok kullanıcıyı nasıl ikna ederler bilemiyorum.
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Mr. Jingles 2 yıl ___Lawyer___
Galerinin internet bağlantısını kesince bir aksaklık oluyor mu işlevlerde? Nexus cihazlarda böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Bağlantıyı kesme özelliği var mı bu arada?
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