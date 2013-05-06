HTC Nisan ayında 660 milyon dolar gelir elde etti





Amiral gemi modeli One ile bu yıl çıkışa geçmek isteyen HTC, ilk başlarda stok sıkıntısı nedeniyle zor günler geçirse de tablolara göre bir toparlanma sürecine girdi.





Kötü bir ilk çeyrek mali rapor sonrasında firma yaptığı açıklama ile Nisan ayı için umut verici bir tablo ortaya koydu. Firmanın Nisan ayında elde ettiği gelir 660 milyon dolar oldu.





Geçen yılın aynı döneminde 1.2 milyar dolar gelir edildiği düşünüldüğünde neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. Ancak bu yıl için göstergeler oldukça olumlu. Firmanın ikinci çeyrek için gelir hedefi 2.73 milyar dolar ve bu hedefi tutturacağına dair oldukça umutlu. Zira HTC One henüz ABD pazarına girdi ve ivmenin giderek yükselmesi bekleniyor.





Geçen çeyrekte firma sadece 2 milyon dolar net gelir elde etmişti. Ancak yine de ikinci çeyrek için güçlü satışlar en büyük tetikleyici oldu. HTC One ülkemizde de 1999TL etiketiyle satışa sunuldu.

http://androidheadlines.com/2013/05/htc-brings-in-660-million-worth-in-revenue-for-month-of-april-is-this-down-to-the-one.html