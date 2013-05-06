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HTC Nisan ayında 660 milyon dolar gelir elde etti

6 yıl
1,4b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Nisan ayında 660 milyon dolar gelir elde etti

Amiral gemi modeli One ile bu yıl çıkışa geçmek isteyen HTC, ilk başlarda stok sıkıntısı nedeniyle zor günler geçirse de tablolara göre bir toparlanma sürecine girdi.

Kötü bir ilk çeyrek mali rapor sonrasında firma yaptığı açıklama ile Nisan ayı için umut verici bir tablo ortaya koydu. Firmanın Nisan ayında elde ettiği gelir 660 milyon dolar oldu. 

Geçen yılın aynı döneminde 1.2 milyar dolar gelir edildiği düşünüldüğünde neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. Ancak bu yıl için göstergeler oldukça olumlu. Firmanın ikinci çeyrek için gelir hedefi 2.73 milyar dolar ve bu hedefi tutturacağına dair oldukça umutlu. Zira HTC One henüz ABD pazarına girdi ve ivmenin giderek yükselmesi bekleniyor. 

Geçen çeyrekte firma sadece 2 milyon dolar net gelir elde etmişti. Ancak yine de ikinci çeyrek için güçlü satışlar en büyük tetikleyici oldu. HTC One ülkemizde de 1999TL etiketiyle satışa sunuldu. 

http://androidheadlines.com/2013/05/htc-brings-in-660-million-worth-in-revenue-for-month-of-april-is-this-down-to-the-one.html Yorum Yaz
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Roark 6 yıl en beğenilen
Cihazı elime aldım ve "budur" dedim. Tek kelimeyle mükemmel bir cihaz olmuş.. Hakediyorlar.
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dokuzcanlicanavar 6 yıl
660 milyon doların ne kadarı net kar acaba?
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wolf silver 6 yıl
Bu htc one bir harika dostum.
Bu htc one vodafone tarifesi üzerine alacaktık ancak daha gelmemiş. Burda ise diyor Türkiye ye giriş yaptı. İlk önce operatörlere gelmesi gerekmiyor mu ?
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Y-ZiyA 6 yıl
Apple ve Samsung'un kullandığı her sene 1 adet en üst seviye telefon sistemini kullanırlarsa bir şansları olur. İnsan 2000 TL para verdikten 3-4 ay sonra aynı firmanın daha iyi bir modeli çıkarsa saçını başını yolar
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gently weeps 6 yıl
O kar ile 1 tane boğazda villa alırlar:)
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Roark 6 yıl en beğenilen
Cihazı elime aldım ve "budur" dedim. Tek kelimeyle mükemmel bir cihaz olmuş.. Hakediyorlar.
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Steve Paul Jobs 6 yıl
htc one durumu toparlayacaktır
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__Nikolaus__ 6 yıl
Hak ediyor , Htc yi samsung ve iphone ile benzer durumlarda gormek umuduyla.

Android e ilk adimimi htc desire s ile yapmistim ey gidi.
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invisible 6 yıl
one ile iyi çıkış olacak
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