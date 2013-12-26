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HTC One 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

5 yıl
3,2b
1
90
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

HTC'nin gelecek yıl için hazırlıklarını sürdürdüğü yeni amiral gemi modeli için şimdilik ser verip sır vermezken, firma içerisinden veya tedarik zincirlerinden sızdırılan bilgilerle modelin neye benzediği konusunda fikir sahibi olabiliyoruz. Bu kez Asya kaynaklı bazı analiz uzmanları model ile ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Yeni bilgilere göre HTC One 2 veya One Two adını alacağına inanılan amiral gemi modeli, bu yıl olduğu gibi üst seviye bir serinin ilk cihazı olacak. HTC yeni seri ile bir dönem yüzde 10 civarında olan global pazar payını geri almak istiyor. Firma şu anda yüzde 3-4 seviyelerinde seyrediyor.

HTC One 2 modelinin Şubat sonundaki MWC 2014 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Model düşük ve parlak ışıklarda daha iyi çekim yapabilecek yeni bir kamera lensi ile birlikte geliyor. Ayrıca HTC One Max ile karşımıza çıkan parmak izi tarayıcı HTC One 2 modelinde de yer alacak.

HTC One 2 modelinin 4.9 inçlik Full HD ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Üst seviye bir Snapdragon yongasetinin kullanılması beklenen model 600$ civarında fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak. 

HTC, satışlarının yüzde 35'ini Çin'e yapıyor. HTC'nin eski günlerine dönmek için Çin pazarı bu açıdan çok önemli. Çinli tüketicilerin artık üst seviye akıllı telefonlar için bütçe ayırmaya başlıyor oluşu HTC One 2 modeline de bir fırsat doğuruyor. 

Bunun dışında HTC One 2 modelinin yine bu yıl ki alüminyum kasa anlayışını aynen devam ettireceği daha önce internete sızan görsellerde ortaya çıkmıştı. Yeni amiral gemi modeli ile ilgili daha çok bilginin yeni yıl ile birlikte elde edilmesi bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/More-information-leaks-about-the-HTC-One-2_id50697 Yorum Yaz
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EagleTibet 5 yıl en beğenilen
Htc bir iki. Böyle isimmi olur
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danGerfuLL 5 yıl
HTC fiyattan kaybediyor. Apple gibi fiyat politikası gütmeye uğraşıyor.

Özetle pahalı.
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Bradley Cooper 5 yıl
S600 ile gelmesin de
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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba ben htc one max Aldim arkadasima Nasil bir cihaz memlunmusunuz ve kamerasi nasil?
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Götterfunken 5 yıl
Parmak izi okuyucusunun yeri Apple'ın koyduğu yer kadar akıllıca harbiden.Ele alınca parmağı oraya koymak daha doğal bir gesture.
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DH Misafiri 5 yıl
Htc one kullanıyorum ve çok memnunum. Verdiğim parayada değdi. Herkeste samgung iphone baymisti ve değişiklik yaptım notu 10 üzerinden 10. 2 si çıktığı gibi alırım
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SuperSantorelli 5 yıl
Zandroıd olacaksa htc'den sasmamalı,sense arayuz ıle bu makına bır harıka dostum.

One kullanıyordum sattım Z1 alacaktım vazgectım,G2'ı ınceledım tam alıyordum kı Htc Butterfly S buldum ve anında aldım.MıcroSD,BoomSound,BeatsAudıo,3200Mah ıle
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Surfing with the Alien 5 yıl
Merhabalar,

Son durumlar nedir? Lütfen bilgi veriniz.
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Surfing with the Alien 5 yıl
Merhabalar,

Son durumlar nedir? Lütfen bilgi veriniz.
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redoano 5 yıl
Şaka mı herkesin ismine takılması? Yahu one demek bir demek değildir yalnızca. Robbie Williams "she is the one" derken one'ı bir olarak mı kullanıyor yani? İngilizce de ilkokul 4'ten öğrendiğiniz kadar değildir. Ukalaca oldu diye eksi yiyeceğim ama çok saçma geldi one'ı herkesin bir olarak anlaması
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DH Misafiri 5 yıl
HTC Bir iki bir iki HTC bir iki evvveettt kalkıyor :))
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DH Misafiri 5 yıl
HTC Bir iki bir iki HTC bir iki evvveettt kalkıyor :))
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DH Misafiri 5 yıl
HTC Bir iki bir iki HTC bir iki evvveettt kalkıyor :))
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meter90 5 yıl
Htc Tr pazarinda Apple dan sonra en kaliteli urun bana gore kutu icerigiyle dover digerlerini
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action4ever 5 yıl
Htc one two değil de direk Htc two olsa ve bu şekilde devam etse daha iyi olur gibi
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