HTC One 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

HTC'nin gelecek yıl için hazırlıklarını sürdürdüğü yeni amiral gemi modeli için şimdilik ser verip sır vermezken, firma içerisinden veya tedarik zincirlerinden sızdırılan bilgilerle modelin neye benzediği konusunda fikir sahibi olabiliyoruz. Bu kez Asya kaynaklı bazı analiz uzmanları model ile ilgili yeni bilgiler paylaştı.





Yeni bilgilere göre HTC One 2 veya One Two adını alacağına inanılan amiral gemi modeli, bu yıl olduğu gibi üst seviye bir serinin ilk cihazı olacak. HTC yeni seri ile bir dönem yüzde 10 civarında olan global pazar payını geri almak istiyor. Firma şu anda yüzde 3-4 seviyelerinde seyrediyor.





HTC One 2 modelinin Şubat sonundaki MWC 2014 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Model düşük ve parlak ışıklarda daha iyi çekim yapabilecek yeni bir kamera lensi ile birlikte geliyor. Ayrıca HTC One Max ile karşımıza çıkan parmak izi tarayıcı HTC One 2 modelinde de yer alacak.





HTC One 2 modelinin 4.9 inçlik Full HD ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Üst seviye bir Snapdragon yongasetinin kullanılması beklenen model 600$ civarında fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.





HTC, satışlarının yüzde 35'ini Çin'e yapıyor. HTC'nin eski günlerine dönmek için Çin pazarı bu açıdan çok önemli. Çinli tüketicilerin artık üst seviye akıllı telefonlar için bütçe ayırmaya başlıyor oluşu HTC One 2 modeline de bir fırsat doğuruyor.





Bunun dışında HTC One 2 modelinin yine bu yıl ki alüminyum kasa anlayışını aynen devam ettireceği daha önce internete sızan görsellerde ortaya çıkmıştı. Yeni amiral gemi modeli ile ilgili daha çok bilginin yeni yıl ile birlikte elde edilmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/More-information-leaks-about-the-HTC-One-2_id50697