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HTC One, 7 Mayıs tarihinde satışa sunuluyor

6 yıl
2,6b
1
55
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One, 7 Mayıs tarihinde satışa sunuluyor

HTC'nin bu yıl ki iddialı amiral gemi modeli olan One, görkemli bir lansman yapmasına rağmen, aynı başarıyı satışlarda gösterememişti. Bazı üretim sıkıntıları nedeniyle satışı ertelenen model, ancak Nisan sonlarına doğru yaygın olarak pazarlara girmeye başlayabildi.

Ülkemizde de ön taleplere başlayan HTC One'ın hangi tarihte piyasaya sunulacağı kesin olarak belli oldu. Model için mağazasında ön siparişe başlayan Turkcell, sevkiyata ise 7 Mayıs tarihinde başlayacak. 

Turkcell model ile birlikte 125TL değerindeki orijinal HTC araç aksesuarı Speaker Phone hediye ediyor. Ön siparişe özel 1 ay boyunca 1GB internet paketi hediye edilecek.

Modelde 4.7 inçlik Full HD SLCD3 SoLux ekran, 4 çekirdekli Snapdragon 600 işlemci, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, 32GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 2300 mAh batarya, Android 4.1.2 işletim sistemi, HTC Sense 5, Ultrapixel kamera, Boomsound ses sistemi şeklinde özellikler bulunuyor. Cihazın fiyatı 1999TL iken, WorldCard sahiplerine 12 taksit uygulanıyor. 

http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/HTC-HTC-One/1006465/.html#!prettyPhoto Yorum Yaz
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Zogguko 6 yıl en beğenilen
çok geç kalmışsınız biz bu konuyu konuşup bitirdik bile


turkcell 7 sinde dağıtıma başlayacağını söylüyor diğer firmaların hiç birinden haber yok yine %100 bir bilgi yok aslında beklerken hevesimiz kaçtı daha fazla geciktirmezler umarım
çok geç kalmışsınız biz bu konuyu konuşup bitirdik bileturkcell 7 sinde dağıtıma başlayacağını söylüyor diğer firmaların hiç birinden ha...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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ayhan_eee 6 yıl
İlk sızdırılan adı M7 olan htcone Mayıs7(M7) itibari ile satışta.Bir rastlantı mı yoksa bir karar mı? Garip gerçekten :)
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zakirbey 6 yıl
digimon52
HTC ONE duruken neden samsung alayim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
hem tasarim hem donanim olarak kullaniciya cok hitap eden yani var.

Sanki zorla aldırıyorlar kardeş! almak istemiyorsan almazsın htc konusuna samsung s4 ü ne diye koymussun alan mılyonlarca ınsan var, neden alasın veya almayuasın bızı alakadar etmez işine bak
digimon52HTC ONE duruken neden samsung alayim.hem tasarim hem donanim olarak kullaniciya cok hitap ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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kucukyenici 6 yıl
Vatan yine yaptı yapacağını... 2.665 TL. gibi Kainatta olmayan bir fiyat verip, %25 indirimle ancak piyasa rakamlarına düşebiliyor! Tebrikler Vatan... Ta ta ta tannnn...
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EstrEmO 6 yıl
Senden sonra telefon duyuranlar telefonu çıkardı satıyor sen daha çıkaracaksın da satıcaksın! Batarsın inş. beceriksiz yalancı samimiyetsiz htc
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jijotyus 6 yıl
Htc one Sıfır kutusunda 1600 TL'den satıyorum almak isteyenler özele mesaaj göndersin..
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Behaviour 6 yıl
yine kavga çıkmış
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DH Misafiri 6 yıl
Htc one Sıfır kutusunda 1600 TL'den satıyorum almak isteyenler özele mesaaj göndersin..
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12 Angry Men 6 yıl
şakirdayı
12 Angry Men
şakirdayı
12 Angry Men
web101
12 Angry Men Bu sene ki 1080p olan telefonların hiçbiri o kadarda alınası değil, yeni telefonları beklemek akıllıca olur ama bekle bekle nereye akdar diyeceksiniz, bende 5 senedir yeni telefon alıcam diye bekliyorum. Bu sene herşeyim tam para cebimde alacaktım ki, s4 beklediğim gibi çıkmadı ( mesut çeviğin ön incelemesine dayanarak konuşuyorum ). Artık Note 3ü beklemeye karar verdim, umarım beklememe değer.Olmadı seneye yeni amiral gemilerini bekleyeceğim, şimdi 2000 tl verip ileride çıkacak oyunlarda daha büyük sorun yaşamak istemiyorum. edit: ekleme
5 sene sende ne sabır varmış sen 5 sene daha beklersin bu kafayla
ben 5 sene yenı telefonlar cıkacak mantıgıyla beklemedım ki, bütcem müsait değildi, bu sene nakıt param var, okul bitti çalışıyorum para konusunda allaha şükür sıkıntım yok. Geçen sene alacaktım vazgectım, bu sene alacaktım malum grafık bırımı yuzunden vazgectım yenı note yi beklıyorum o kadar,
sen 3310 al dostum grafikleride güzel bol bol resimli mesaj atarsın
Çok komiksin hehe, grafık birimi diyorum 1080p için yetersız dıyorum. sen liseli ergen kafan almaz gerçi sen uyu pazartesi derse git.
senden ala ergen mi var artist grafik birimiymişmiş 1080p yetersizmişmiş sanki hayatı hd kalite yaşıyor paran varsa al yoksa da kafa ütüleme..

Bana bak, artis sensin bılıp bılmedne konusuyprsun aldıgın eksılerden bellı ne mal oldugun.
1080p de oyun performansı pıyasadakı tum ceplerde kotu. aksını ıdda edıyorsan kanıtla papates puresi
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yildiray35 6 yıl
By Trex
EmreFB1907 1 ay önce çıksaydı . Şimdiye piyasayı süpürmüştü. Fakat s4ten sonra piyasaya sürülmesi ve hala tedarik sorunlarının yaşanması birçok kişiyi maalesef soğuttu cihazdan ...
aynen katılıyorum mart ayının ortasında çıkacak dendiğinden beri bekliyorum mayıs geldi

Ben de aynı sebepten S4 e yöneleceğim.
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Meaning Of Life 6 yıl
Hangi habere baksam "amiral gemi' muhabbeti dönüyor.
Baydı artık
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12 Angry Men 6 yıl
şakirdayı
12 Angry Men
web101
12 Angry Men Bu sene ki 1080p olan telefonların hiçbiri o kadarda alınası değil, yeni telefonları beklemek akıllıca olur ama bekle bekle nereye akdar diyeceksiniz, bende 5 senedir yeni telefon alıcam diye bekliyorum. Bu sene herşeyim tam para cebimde alacaktım ki, s4 beklediğim gibi çıkmadı ( mesut çeviğin ön incelemesine dayanarak konuşuyorum ). Artık Note 3ü beklemeye karar verdim, umarım beklememe değer.Olmadı seneye yeni amiral gemilerini bekleyeceğim, şimdi 2000 tl verip ileride çıkacak oyunlarda daha büyük sorun yaşamak istemiyorum. edit: ekleme
5 sene sende ne sabır varmış sen 5 sene daha beklersin bu kafayla
ben 5 sene yenı telefonlar cıkacak mantıgıyla beklemedım ki, bütcem müsait değildi, bu sene nakıt param var, okul bitti çalışıyorum para konusunda allaha şükür sıkıntım yok. Geçen sene alacaktım vazgectım, bu sene alacaktım malum grafık bırımı yuzunden vazgectım yenı note yi beklıyorum o kadar,
sen 3310 al dostum grafikleride güzel bol bol resimli mesaj atarsın

Çok komiksin hehe, grafık birimi diyorum 1080p için yetersız dıyorum. sen liseli ergen kafan almaz gerçi sen uyu pazartesi derse git.
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katamuk 6 yıl
1 ay boyunca 1gb internet süpermiş.
bu arada üst segmentte çıkan tanıtılanlar arasında çok performans farkı yok
tercihleri
ses çıkış ve tasarım mı
su geçirmezlik mi
güncelleme garantisi ve batarya performansı mı
gibi sorular sonrası cevap bulacaktır.
kazananda s4ione , z olacaktır tahminim ama bence htc one
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Golden Gate 6 yıl
1 ay önce çıksaydı . Şimdiye piyasayı süpürmüştü. Fakat s4'ten sonra piyasaya sürülmesi ve hala tedarik sorunlarının yaşanması birçok kişiyi maalesef soğuttu cihazdan ...
1 Yanıt Yanıtla +1
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zakirbey 6 yıl
digimon52
HTC ONE duruken neden samsung alayim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
hem tasarim hem donanim olarak kullaniciya cok hitap eden yani var.

Sanki zorla aldırıyorlar kardeş! almak istemiyorsan almazsın htc konusuna samsung s4 ü ne diye koymussun alan mılyonlarca ınsan var, neden alasın veya almayuasın bızı alakadar etmez işine bak
1 Yanıt Yanıtla +9
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digimon52 6 yıl zakirbey
zakirbey

digimon52

HTC ONE duruken neden samsung alayim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
hem tasarim hem donanim olarak kullaniciya cok hitap eden yani var.


Sanki zorla aldırıyorlar kardeş! almak istemiyorsan almazsın htc konusuna samsung s4 ü ne diye koymussun alan mılyonlarca ınsan var, neden alasın veya almayuasın bızı alakadar etmez işine bak

Haberin Basligina bak Kardes yapilan yorumlara bak sonra.
istedigim yorumuda yaparim Kardes böyle bir kaide yok
kimsenin esit olmadigi bir forumdayik sonucda kardes.
bir an önce ciksada alsam diyorum diye yazacaken samsungcular dolmus neyine
özeniyorlar bilmekde istemiyorum.
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