HTC One, 7 Mayıs tarihinde satışa sunuluyor





HTC'nin bu yıl ki iddialı amiral gemi modeli olan One, görkemli bir lansman yapmasına rağmen, aynı başarıyı satışlarda gösterememişti. Bazı üretim sıkıntıları nedeniyle satışı ertelenen model, ancak Nisan sonlarına doğru yaygın olarak pazarlara girmeye başlayabildi.





Ülkemizde de ön taleplere başlayan HTC One'ın hangi tarihte piyasaya sunulacağı kesin olarak belli oldu. Model için mağazasında ön siparişe başlayan Turkcell, sevkiyata ise 7 Mayıs tarihinde başlayacak.





Turkcell model ile birlikte 125TL değerindeki orijinal HTC araç aksesuarı Speaker Phone hediye ediyor. Ön siparişe özel 1 ay boyunca 1GB internet paketi hediye edilecek.





Modelde 4.7 inçlik Full HD SLCD3 SoLux ekran, 4 çekirdekli Snapdragon 600 işlemci, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, 32GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 2300 mAh batarya, Android 4.1.2 işletim sistemi, HTC Sense 5, Ultrapixel kamera, Boomsound ses sistemi şeklinde özellikler bulunuyor. Cihazın fiyatı 1999TL iken, WorldCard sahiplerine 12 taksit uygulanıyor.

http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/HTC-HTC-One/1006465/.html#!prettyPhoto