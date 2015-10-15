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HTC One A9 basın görselleri sızdırıldı

3 yıl
3,7b
1
47
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One A9 basın görselleri sızdırıldı

HTC'nin 20 Ekim 2015 tarihindeki etkinliğine bir haftadan az bir süre kala, etkinlikte tanıtılması beklenen One A9 adındaki yeni kurtarıcı akıllı telefon ile ilgili daha detaylı görseller de gelmeye başladı. 

Daha önce sızan görsellerde de aynı tasarım olduğu için artık yeni akıllı telefonun karşımıza bu görünümde çıkacağı kesinleşmiş oluyor. iPhone tasarımına benzediği için eleştirilen One A9 modeli One serisinden farklı olarak bazı tasarım değişikliklerine uğramış.

Modelin alt orta kısmında yer alan buton parmak izi okuyucusu için ayrılırken, sistemin kontrolü yine sanal butonlarla sağlanacak. Ayrıca HTC'nin BoomSound hoparlörleri bırakarak klasik bir hoparlör tasarımını benimsediği görülüyor. 

5.2 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunması beklenen One A9 modelinin Helio X20 veya Snapdragon 617 yongasetinden gücünü alacağı belirtiliyor. 3GB RAM ve 13MP çözünürlüğünde yenilikçi bir arka kamera barındırdığı ifade edilen model için HTC'nin beklentileri oldukça yüksek. Öyle ki Fransız perakendecilerde 600 Avro civarında fiyat etiketi beklentisi mevcut. Firma yüksek satışlar ile iyi bir kar marjı elde etmeyi planlıyor.  

http://www.talkandroid.com/269267-htc-one-a9-gets-detailed-with-specs-and-clear-photos/ Yorum Yaz
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No Way Out 3 yıl en beğenilen
Berbat tasarım.
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Patren 3 yıl
şişman iphone gibi olmuş :D
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BluePage 3 yıl
Allah aşkına siz telefon çıkarmayın. m7'yi biraz inceltip batarya + işlemci güçlendir bunca gereksize para harcayacağına.
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volkan_kolay 3 yıl
Samsung ve Apple çiftleşmiş ortaya bu çıkmış..
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system electronıc 3 yıl
Kendine has tasarım anlayışını, özgün yapısını ve kimliğini kaybetmiş, üzerinde hiç çalışılmamış, basitlikten öte gidemiyen bir tasarım... HTC one x in kasası bile çok daha şık ve özgün, one M7 den bahsetmiyorum bile. Bende şuan htc kullanıyorum. 3 sene oldu ve sürekli yeni htc yi beklemekten ve sonuçda hep hüsrana ugramaktan bıktım. Artık htc den vazgeçiyorum. Bir insanın sabrı bu kadar zorlanmaz. Sanki başka telefon üreticisi yok. Bu nedir arkadaş,bu nasıl bir kafa ile yapıldı anlamak zor. Nokia gibi sizin içinize de ajan mı sızdı anlamıyorum ki. HTC one x, HTC one M7 yi tasarlayan ekip in böyle birşey yaptıgına inanmıyorum ben.Allah yolunu açık etsin HTC ,ben artık yokum demeye geldim...
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Xtrud 3 yıl
"adamlar sadece kamerayı yanlamışlar"

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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gizza 3 yıl
Doğan görünümlü Şahin - Iphone görünümlü HTC..!!
Yazık artık panikten ne yapacağını şaşırdılar...:( Üstelik Boom sound lar da Yok..batmak için uğraşıyorlar..
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ounomaus 3 yıl
çakma samsung ve iphone gibi olmuş mondofon tasarımları ben olsam hepsini işten atarım bu neya iğrenç olmuş zaten kendi tasarımları gayet iyi iken bunu görünce siz ne işe yarıyorsunuz demeden edemiyecem üstelik o donanım nedir ya üstelik o paraya yüksek kar demeleri yanlış uçuk kar demeleri lazımdı
htc umarım batarda bir beceriksiz şirketten kurtulmuş oluruz (ürettiği ürünü uçuk fiyatlara satmaya çalışan)
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cosica 3 yıl
Android üreticileri çok fazla üst model üretmesinler bence, en fazla yılda bir tane üretsinler. diğer modelleri uygun fiyatlı modeller olsun, kullanışlı ve ucuz modeller olsun.
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erdem3113 3 yıl
HTC BSG YA !
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Qonrul 3 yıl
o özellikler ve tasarıma göre fiyat abartı
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S.Soylu 3 yıl
Tasarım olarak geriye doğru giden ender firmalardan birisi HTC.Onuda geçtim 600 Euro nedir abi bu fiyatla nasıl çok satmayı bekliyorlar akıl sır ermiyor. Kamera desen muhtemelen en iyisi olmayacak,tasarım desen kişisel zevktir ama çok daha iyileri var. Batarya desen günü ucu ucuna ancak çıkarır klasik HTC. E abi geriye ne kaldı neye güvenerek bu fiyata piyasaya sürüyorlar anlamış değilim
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awolfinsky 3 yıl
Bu firmaları kim yönetiyor nasıl bir zihniyete sahipler gerçekten çok ilginç.Bir telefon ancak bu kadar iğrenç bir tasarım ve donanıma sahip olabilir.Üstüne birde uçuk fiyatları var bu telefona 600 euro değer mi biçilir ! Kısa zamanda toparlanıp adam akıllı işler yapılması dileğiyle...
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