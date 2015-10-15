HTC One A9 basın görselleri sızdırıldı

HTC'nin 20 Ekim 2015 tarihindeki etkinliğine bir haftadan az bir süre kala, etkinlikte tanıtılması beklenen One A9 adındaki yeni kurtarıcı akıllı telefon ile ilgili daha detaylı görseller de gelmeye başladı.





Daha önce sızan görsellerde de aynı tasarım olduğu için artık yeni akıllı telefonun karşımıza bu görünümde çıkacağı kesinleşmiş oluyor. iPhone tasarımına benzediği için eleştirilen One A9 modeli One serisinden farklı olarak bazı tasarım değişikliklerine uğramış.





Modelin alt orta kısmında yer alan buton parmak izi okuyucusu için ayrılırken, sistemin kontrolü yine sanal butonlarla sağlanacak. Ayrıca HTC'nin BoomSound hoparlörleri bırakarak klasik bir hoparlör tasarımını benimsediği görülüyor.





5.2 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunması beklenen One A9 modelinin Helio X20 veya Snapdragon 617 yongasetinden gücünü alacağı belirtiliyor. 3GB RAM ve 13MP çözünürlüğünde yenilikçi bir arka kamera barındırdığı ifade edilen model için HTC'nin beklentileri oldukça yüksek. Öyle ki Fransız perakendecilerde 600 Avro civarında fiyat etiketi beklentisi mevcut. Firma yüksek satışlar ile iyi bir kar marjı elde etmeyi planlıyor.

http://www.talkandroid.com/269267-htc-one-a9-gets-detailed-with-specs-and-clear-photos/