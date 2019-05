HTC One A9 firmayı ayakta tutuyor

Geçen yıl ortalarından itibaren One M8 ile akıllı telefon pazarında çıkış yakalayan HTC, bu yıl başlarına kadar başarılı satışlar ve küçük karlar elde etmeye başlamıştı. Bununla birlikte bu yıl One M9 firmaya pek şans getirmedi ve yeniden zarar tabloları çizilmeye başlandı. Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan One A9 ise firmanın belini doğrultmasına yardımcı oluyor.





Yapılan açıklamalara göre Kasım ayında 314 milyon dolar satış geliri elde edildi. Bu rakam Ekim ayına göre yüzde 15 artışa işaret ederken, son altı ayın da en yüksek seviyesine geldi. Yine de yıl bazında yüzde 40 düşüş söz konusu. İlk 11 ayda elde edilen toplam gelir ise 3.5 milyar dolar oldu. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 33 gerileme yaşandı.





HTC One A9 modelinin global satış rakamları elde edilen gelire büyük katkı sağladı. Yılın başından bu yana One M9, One M9 Plus, One M9s, One E9 Plus gibi pek çok model satışa sunan HTC, bu modellerde bir türlü beklediği tüketici ilgisini yakalayamadı ancak One A9 tek başına firmayı sırtlıyor.





HTC One A9 modeli tasarımı ve özellikle fiyatı ile çok konuşulmuştu ancak kendisini kalabalık amiral gemi versiyonlarından ayırmayı başardığı için daha fazla ön plana çıkıyor. 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 617 yonga seti, 2GB/3GB RAM, 16GB/32GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, 2150mAh gücünde batarya gibi özellikler barındıran model 2499TL fiyat etiketine sahip. Aralık ayında da One A9 modelinin önemli satışlar yapması bekleniyor.

