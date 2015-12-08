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HTC One A9 firmayı ayakta tutuyor

Geçtiğimiz ay ülkemizde de satışa sunulan HTC'nin üst seviye yeni akıllı telefonu One A9 yüzleri güldürüyor. Kasım ayındaki gelirlere önemli katkı sağlayan modelden beklenti büyük.
3 yıl
5,8b
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28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One A9 firmayı ayakta tutuyor


Geçen yıl ortalarından itibaren One M8 ile akıllı telefon pazarında çıkış yakalayan HTC, bu yıl başlarına kadar başarılı satışlar ve küçük karlar elde etmeye başlamıştı. Bununla birlikte bu yıl One M9 firmaya pek şans getirmedi ve yeniden zarar tabloları çizilmeye başlandı. Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan One A9 ise firmanın belini doğrultmasına yardımcı oluyor. 

Yapılan açıklamalara göre Kasım ayında 314 milyon dolar satış geliri elde edildi. Bu rakam Ekim ayına göre yüzde 15 artışa işaret ederken, son altı ayın da en yüksek seviyesine geldi. Yine de yıl bazında yüzde 40 düşüş söz konusu. İlk 11 ayda elde edilen toplam gelir ise 3.5 milyar dolar oldu. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 33 gerileme yaşandı. 

HTC One A9 modelinin global satış rakamları elde edilen gelire büyük katkı sağladı. Yılın başından bu yana One M9, One M9 Plus, One M9s, One E9 Plus gibi pek çok model satışa sunan HTC, bu modellerde bir türlü beklediği tüketici ilgisini yakalayamadı ancak One A9 tek başına firmayı sırtlıyor. 

HTC One A9 modeli tasarımı ve özellikle fiyatı ile çok konuşulmuştu ancak kendisini kalabalık amiral gemi versiyonlarından ayırmayı başardığı için daha fazla ön plana çıkıyor. 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 617 yonga seti, 2GB/3GB RAM, 16GB/32GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, 2150mAh gücünde batarya gibi özellikler barındıran model 2499TL fiyat etiketine sahip. Aralık ayında da One A9 modelinin önemli satışlar yapması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-revenue-hits-a-six-month-peak-in-November-thanks-to-the-HTC-One-A9_id76460 Yorum Yaz
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General. 3 yıl en beğenilen
Tr'de fiyatıyla gerçekten fark yaratmış.
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No Way Out 3 yıl
O telefonu o fiyatlara alanlara allah akıl fikir versin.
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jedi39 3 yıl
Amerikada 400$ (1200?) dan sattılar. Bizde 2400? anca buluyor. Fiyat nasıl 2 katı olabiliyor çözebilmiş değilim.
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HEKTOR-NG 2 yıl
Şuan HTC a9u gold kullanıyorum. Tasarım ve kalite olarak on numara. Özellik olarak da ziyadesiyle yeterli. Bildirim ışığının olması ayrıca önemli ve çok güzel. Parmak izi okuyucu çok iyi çalışıyor. Özgün bir tasarımı var. Çok sitabil. Deli gibi tema ve özelleştirme desteği mevcut. Ha 2500 lira verilirdi hayır. Ama 1500 hakkıdır. Hatta en baba telefona 1500 - 2000 den fazla verilmez. Ben bu telefonu ikinci el sıfır ayarında 1000 liraya aldım harika bir telefon süper fiyat olayım budur.
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mcx 3 yıl
Gördüğüm 100 kişiden 1 inde bile htc yok, Resmen öldü bu firma 1000/1 e düştü oranları.
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colaker 3 yıl
yamuk, kabuğu falan soyulan g4 kullanmak istemediğim için a9u almayı düşünüyorum. elde duruşu hoş, ortalama kullanıcıya göre güzel özellikleri var. parmak izi okuyucusu da efsane.

tek kötü tarafı bnm adıma bataryası, o da çok çok kritik birşey değil bütün gün ofisteyim zaten


ama şunu da söylemeden edemeyeceğim tr'den almak enayilik resmen. almanyada 400euro (1300 civarı) 150-160 da kayıt parası 1500ü görmüyor. 2 ay daha bekleyip fiyatı düştükten sonra getirtmeyi düşünüyorum

firma öldü falan diyorsunuz ama gene de güncelleme bakımından iyi firma.


bu fiyata daha iyileri vardır muhakkak ama biri desin kasası bu tarz ince şık, parmak izi sensörü önde olan telefon kaç tane var. s6 falan demeyin, cidden bu tarz telefon varsa daha ucuza önerilerinizi bekliyorum
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BekirTemel 3 yıl
Madem öyle hep bu cihazın yolundan gidip ayakta kalsınlar.
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Pi 3 yıl
Yanlis mi gordum diye tekrar tekrar okudum. Yanilmamisim. 617 islemci 2000kusur batarya 5 inc fiyat 2500tl. Htcnin sakasi sanirim.
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JoeyBane 3 yıl
geribildirimleri dinlemezsen daha da kotuye gidecek
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tachyon 3 yıl
Amerika - Avrupa fiyatı ne olursa olsun piyasada daha iyi donanım ve daha iyi tasarımlı ve çok daha ucuza bir çok telefon var. Bunu alan adam ya bu işlerden anlamıyor yada parası çok savuracak yer arıyor.
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Kefelon 3 yıl
Ülkemizde Note 5 2300-2400 seviyelerindeyken bu telefona 2500 TL verip alan insan varsa cidden çok şaşırım. Türkiye'de ki satış rakamları 100 adetin üzerine bile çıksa HTC dua etsin.
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ankasr13e 3 yıl
FIrmalara mi satti, nasil oluyor??
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lido 3 yıl
htc nin geleceğini iyi görmüyorum
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OverClocK1ng 3 yıl
Sen telefonu 2500 liraya sat. Tabi yüz güldürür..
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Patren 3 yıl
yurt dışında ucuza satılıyor demekki
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