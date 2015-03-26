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HTC One E9 görselleri internete sızdırıldı

4 yıl
3,2b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One E9 görselleri internete sızdırıldı
Bu aralar teknoloji dünyası HTC'nin yeni akıllı telefonları ile bir hayli meşgul durumda. One M9 amiral gemi modelinin piyasaya çıkışı için gün sayılırken, 8 Nisan tarihinde de One M9 Plus etkinliği için geri sayım başladı. Ancak bir de E serisi mevcut. 

Geçen yıl plastik kasalı versiyon olarak öne çıkan E serisi bu yıl da devam edecek gibi görünüyor. İnternete sızan çalışır haldeki görseller One E9 modelinin neye benzeyeceği konusunda bazı bilgiler veriyor. Yeni model tasarım ile bu yılın modellerinden ayrılacak.

One E9 modelinin tasarımı daha çok geçen yıl ki modellerin tasarımına benziyor. Modelin plastik kasası net bir şekilde görülebiliyor. Ancak arka kısımda tek bir kamera yuvası var ve yuvarlak. Bu yıl ki modellerde dörtgen kamera yuvası veya Duo Camera olacak. Geçen yıl ki modelde de Duo Camera mevcuttu. Bu bakımdan One E9 modelinin standart 20MP çözünürlüğünde bir kamera taşıyacağı sanılıyor.

İddialara göre One E9 modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 805 yongaseti, Android 5.0 işletim sistemi ve Sense 7 arayüzü şeklinde özellikler olacak. İddialara bakarak One E9 modelinin One E8 ve One M9 arasına konumlanacağını söyleyebiliriz. 

One E9 modelinin ne zaman ve hangi fiyattan tanıtılacağına dair bir bilgi yok. Ancak en iyi ihtimalle 8 Nisan'daki etkinlikte görücüye çıkabilir ve sonrasında Asya pazarına satışa sunulabilir.  
HTC One E9 görselleri internete sızdırıldı


http://www.phonearena.com/news/HTC-One-E9-leaks-revealing-a-5-inch-screen-centered-rear-camera-and-BoomSound_id67597 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yokbeolumbe 4 yıl en beğenilen
Samsungun tasarımcılsrı Htc'ye geçmiş herhalde
1 Yanıt Yanıtla +9
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EmuMaster 4 yıl
"Geçen yıl ki modelde de Duo Camera mevcuttu." Derken e8'i kastediyorsanız e8'de duo kamera yoktur 13 mp tek kamera var.
E8 kullanıcısıyım.
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Master_Evil 4 yıl
bunda fiziksel home tuşu olmaması iyi olmuş
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Roark 4 yıl
plastik kasalı versiyonu ucuz olarak satıyor htc. kimseye en pahalı modelini plastik olarak dayatmıyor. samsung ve lg'den farkı budur. bunu anlamayacak ölçüde düşünce yapısı var teknoloji gurmesi kesilmiş paşam.
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prydzsnare 4 yıl
Arkasi S4 olmus. E8 in fp oranini sunabilecek mi onemli olan o.
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turyunus 4 yıl
Eğer HTC One E8 gibi 1200-1500? civarı gelirse başarılı olur tabii HTC One M9 ile aynı donanımlı olmalı MTK6795 ve 2K ekran olmamalı
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Circassian81 4 yıl
Arka taraf discovery elit
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Recharged 4 yıl
Arka taraf ve ön taraf o kadar alakasız çizgiler taşıyor ki.
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aktivist-X 4 yıl
Htc ne yapma peşinde bilmem ama böyle devam etmesin.
Not: Bir dost.
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yokbeolumbe 4 yıl en beğenilen
Samsungun tasarımcılsrı Htc'ye geçmiş herhalde
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stalker(1979) 4 yıl yokbeolumbe
-Pilavjob-

Samsungun tasarımcılsrı Htc'ye geçmiş herhalde

Güzel espiri

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walmon27 4 yıl
Abi m7 nin kopyası.
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mu5tafa 4 yıl
Sözde htc nin başında kadınlar var ama yeni telleri hiç estetik değil. O siyah çerçeve ve sanal tuşlardan vazgeçseler çok iyi olacak.
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