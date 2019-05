HTC One E9 görselleri internete sızdırıldı

Bu aralar teknoloji dünyası HTC'nin yeni akıllı telefonları ile bir hayli meşgul durumda. One M9 amiral gemi modelinin piyasaya çıkışı için gün sayılırken, 8 Nisan tarihinde de One M9 Plus etkinliği için geri sayım başladı. Ancak bir de E serisi mevcut.





Geçen yıl plastik kasalı versiyon olarak öne çıkan E serisi bu yıl da devam edecek gibi görünüyor. İnternete sızan çalışır haldeki görseller One E9 modelinin neye benzeyeceği konusunda bazı bilgiler veriyor. Yeni model tasarım ile bu yılın modellerinden ayrılacak.





One E9 modelinin tasarımı daha çok geçen yıl ki modellerin tasarımına benziyor. Modelin plastik kasası net bir şekilde görülebiliyor. Ancak arka kısımda tek bir kamera yuvası var ve yuvarlak. Bu yıl ki modellerde dörtgen kamera yuvası veya Duo Camera olacak. Geçen yıl ki modelde de Duo Camera mevcuttu. Bu bakımdan One E9 modelinin standart 20MP çözünürlüğünde bir kamera taşıyacağı sanılıyor.





İddialara göre One E9 modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 805 yongaseti, Android 5.0 işletim sistemi ve Sense 7 arayüzü şeklinde özellikler olacak. İddialara bakarak One E9 modelinin One E8 ve One M9 arasına konumlanacağını söyleyebiliriz.





One E9 modelinin ne zaman ve hangi fiyattan tanıtılacağına dair bir bilgi yok. Ancak en iyi ihtimalle 8 Nisan'daki etkinlikte görücüye çıkabilir ve sonrasında Asya pazarına satışa sunulabilir.

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-E9-leaks-revealing-a-5-inch-screen-centered-rear-camera-and-BoomSound_id67597