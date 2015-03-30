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HTC One E9+ resmiyet kazandı

4 yıl
3,9b
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One E9+ resmiyet kazandı

HTC'nin One M9 amiral gemi akıllı telefon lansmanından sonra merakla beklediğimiz diğer bir model olan One E9 Plus modeli de firma tarafından resmiyete kavuşturuldu. İlk etapta model Çin pazarına sunulacak.

Dış görünüş olarak One M9 modeline benzeyen One E9 Plus bununla birlikte bazı farklılıklar barındırıyor. Örneğin kasa parlak plastik alaşımdan imal edilirken, arka kamera yuvası da daire şeklinde tasarlandı. Ayrıca ekran da daha büyük. Dış görünüş haricinde donanım tarafında da bazı değişiklikler mevcut. Bunlar ekran çözünürlüğü ve yongaseti olarak öne çıkıyor.

 5.5 inçlik ekranda 2560x1440 piksel çözünürlük sunan model firmanın da ilk 2K ekranlı akıllı telefonu olacak. Modele MediaTek imzalı 64-bitlik MT6795M yongaseti gücünü veriyor. 4 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini bir arada çalıştıran yongasetinde PowerVR G6200 grafik birimi bulunuyor. Bu açıdan One E9 Plus, One M9 modeline göre performans konusunda biraz daha geride kalıyor. 

Modelde bunun haricinde 3GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 20MP çözünürlükte arka kamera, 4MP Ultrapixel kamera, 2800mAh gücünde batarya şeklinde özellikler mevcut. Ayrıca Android 5.0 ve Sense 7 arayüzünün de olduğu tahmin ediliyor. Modelin kesin bir çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmadı. 

http://www.htc.com/cn/smartphones/htc-one-e9-plus/ Yorum Yaz
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inexo 4 yıl en beğenilen
alttaki bant yetmemiş gibi üste de mi yaptınız
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King Stannis 4 yıl
6795 işlem gücü açısından yeterli gelecektir ama o çözünürlükte o grafik işlemcisi nasıl bir performans sergileyecek merak ediyorum.
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1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
Herkes bataryayi söylemiş ama samsung s6 ve s6 edge bataryasini görmediniz herhalde
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DARBE 4 yıl
Yine baltayı taşa vurdun htc.
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aycibin 4 yıl
htc one max'in yenisi zannettim bir an.ama herşey bir yana o batarya ve o ekranla telefon çöp olmuş
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S.Soylu 4 yıl
M9 bu telefondan daha küçük fakat pil kapasitesi olarak aynılar. Apple bile 6 Plusa bu telefonunkinden daha büyük bir batarya koyabiliyorsa HTC'nin bu konuda oturup düşünmesi lazım.
Birde bu telefon olmamış.
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ender ahmet 4 yıl S.Soylu
S.Soylu

M9 bu telefondan daha küçük fakat pil kapasitesi olarak aynılar. Apple bile 6 Plusa bu telefonunkinden daha büyük bir batarya koyabiliyorsa HTC'nin bu konuda oturup düşünmesi lazım.

Birde bu telefon olmamış.

telefonu inceltmişler.

m9 : 9.6 mm

e9+ ise 7.5 mm

bide düşük fiyatlı çıkacağından ne kadar ekmek o kadar köfte hesabı yapmışlar.
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DH Misafiri 4 yıl
Bu ne kadar kötü bi telefondur böyle ya. Htc gibi Global bi markanın böyle bi telefon ürettiğine inanamıyorum.
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doctor_bey 4 yıl
Bu adamlar niye Samsung gibi çok fazla model çıkartmaya başladılar?

Ayrıca o kamera farklı olmuş
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dokuzcanlicanavar 4 yıl
HTC keşke butterfly serisi ile globale açılsa..
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ender ahmet 4 yıl
e serisi daha uygun fiyatlı çıkıyor. muhtemelen 1799 liradan giriş yapacaktır.

e8 ise1699 dan giriş yapıp hızla 1400 liralara düştü.

donanım olarak oldukça iddialı geliyor.

tabi 1440p de powerVR g6200 soru işareti.
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CemTnTn 4 yıl
hTc Türkiye merkezine gidip "aha şuna 50 lira verrim bro" diyesim geldi.
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mskblt 4 yıl
m8 eye türkiyede olsa keşke sadece çinde satışta galiba.
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hikmaster 4 yıl
üste quietly brilliant yazmaları gerekiyordu. Gittikçe saçmalıyorlar inşallah seneye adam akıllı bir şey yaparlar.
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Firaristt 4 yıl
Ekran/kasa oranı ne kadar acaba? Altta üstte kalın çerçeve, kırılmaya, çizilmeye ideal kamera konumu, Dev gibi IPS ekrana 2800mAh pil ve PowerVR6200 GPU. Muhtemelen fiyatı da 2300-2600 falan olur. HTC böyle devam etsin, gelen eleştirir, giden eleştirir, fanları bile almadan önce durur düşünür.
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