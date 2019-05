HTC One E9+ resmiyet kazandı

HTC'nin One M9 amiral gemi akıllı telefon lansmanından sonra merakla beklediğimiz diğer bir model olan One E9 Plus modeli de firma tarafından resmiyete kavuşturuldu. İlk etapta model Çin pazarına sunulacak.





Dış görünüş olarak One M9 modeline benzeyen One E9 Plus bununla birlikte bazı farklılıklar barındırıyor. Örneğin kasa parlak plastik alaşımdan imal edilirken, arka kamera yuvası da daire şeklinde tasarlandı. Ayrıca ekran da daha büyük. Dış görünüş haricinde donanım tarafında da bazı değişiklikler mevcut. Bunlar ekran çözünürlüğü ve yongaseti olarak öne çıkıyor.





5.5 inçlik ekranda 2560x1440 piksel çözünürlük sunan model firmanın da ilk 2K ekranlı akıllı telefonu olacak. Modele MediaTek imzalı 64-bitlik MT6795M yongaseti gücünü veriyor. 4 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini bir arada çalıştıran yongasetinde PowerVR G6200 grafik birimi bulunuyor. Bu açıdan One E9 Plus, One M9 modeline göre performans konusunda biraz daha geride kalıyor.





Modelde bunun haricinde 3GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 20MP çözünürlükte arka kamera, 4MP Ultrapixel kamera, 2800mAh gücünde batarya şeklinde özellikler mevcut. Ayrıca Android 5.0 ve Sense 7 arayüzünün de olduğu tahmin ediliyor. Modelin kesin bir çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmadı.

http://www.htc.com/cn/smartphones/htc-one-e9-plus/