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HTC One E9pt adlı bir modelin görselleri sızdırıldı

4 yıl
3b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One E9pt adlı bir modelin görselleri sızdırıldı

Kısa süre önce HTC'nin One E9 adında yeni bir model hazırladığına dair iddiaları bu haberimizde gündeme getirmiştik. Şimdi bu modele ait görseller de gelmeye başladı.
Geçen yıl One M8 modelinden sonra aynı donanımı taşıyan plastik kasalı One E8 modeli piyasaya sürülmüştü. Bu yıl ise One M9 Plus modelinin plastik kasalı versiyonu olarak One E9 modelinin piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Zira sızan görsellerde Plus ismine işaret eden One E9pt etiketi mevcut.
HTC One E9 modelinde 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, 8 çekirdekli 64-bitlik MT6795 yongaseti, PowerVR G6200 grafik birimi, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 5.0 işletim sistemi, Sense 7 şeklinde özellikler yer alacağı ifade ediliyor.
Görselde genel tasarımın yine korunduğu ancak arka kısımdaki kamera yuvasının yuvarlatıldığı görülüyor. Yine geçen yıl olduğu gibi One E9 modelinin Çin başta olmak üzere Asya pazarına sunulması bekleniyor. Fiyatı ise 480$ civarında olacak.



http://www.phonearena.com/news/Images-of-HTC-One-E9pt-A55-leak_id66941 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
acer_sahibi77 4 yıl
E9+ HTC'nin Çin sayfasında görücüye çıkmış...
Gayet güzel bir telefon inşaallah Türkiye'ye de gelir.
htc.com/...
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acer_sahibi77 4 yıl
Telefonun E9 ve E9+ diye iki modeli olacakmış...
E9+ modelinin fotoğraflarına ve donanımına alttaki linkten bakabilirsiniz.
androidpolice.com/...
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DH Misafiri 4 yıl
o gpu ile çok zor adreno 420 den de düşük bir gpu mali t604 serisinden bile düşük performans veren gpu ayrıca 2k ekran vede media tek işlemciler pekde iyi sayılmaz bence hem plastik hem kötü performanslı bir telefon olur umarım yalnış çıkar bilgiler böyle çıkıpda 1800 felan derlerse fiyata gülerim bu sene htc berbat işler yapıyor ne oldu bu htc ye anlamış değilim bu sene samsungun senesi
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doctor_bey 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
o gpu ile çok zor adreno 420 den de düşük bir gpu mali t604 serisinden bile düşük performans veren gpu ayrıca 2k ekran vede media tek işlemciler pekde iyi sayılmaz bence hem plastik hem kötü performanslı bir telefon olur umarım yalnış çıkar bilgiler böyle çıkıpda 1800 felan derlerse fiyata gülerim bu sene htc berbat işler yapıyor ne oldu bu htc ye anlamış değilim bu sene samsungun senesi

Katılıyorum, bozuldular birden, noldu acaba?
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OverClocK1ng 4 yıl
İsim güzel olmuş. Kelime oyunu falan.
Mısır.
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MrKemal17 4 yıl
Htc telefonların arka tasarımı konsunda başarılıydı, şimdi kamera çıkıntısıyla onu da kaybetti.
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Şeker Hapı 4 yıl
Fiyatı bilmem de güncelleme sıkıntısı çekme riski var malum mediatek kaynak kod paylaşma konusunda sıkıntılı
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casperfriendly 4 yıl
2k gpu sıkıntı yaratacaktır.
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acer_sahibi77 4 yıl
Mtk6795 işlemci kullanacak olan bir modelden bahsediliyordu, hatta ismi HTC A55'ti yanlış hatırlamıyorsam.
Bayağı güçlü bir telefon olabilir ve mediatek işlemci kullanırsa fiyatı da uygun olacaktır.
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UNF0RGIVEN 4 yıl
O değilde ortalık mobil telefon çöplügüne döndü. Biraz az ve öz üretseler daha iyi olur
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crazy585858 4 yıl acer_sahibi77
acer_sahibi77
Mtk6795 işlemci kullanacak olan bir modelden bahsediliyordu, hatta ismi HTC A55'ti yanlış hatırlamıyorsam.
Bayağı güçlü bir telefon olabilir ve mediatek işlemci kullanırsa fiyatı da uygun olacaktır.

söz konusu marka htc öyle birsey imkansız.. olsa dahi 100 lira yansir ancak..
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viper17 4 yıl
htc kameraya çalışıyor
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