HTC One E9pt adlı bir modelin görselleri sızdırıldı

Kısa süre önce HTC'nin One E9 adında yeni bir model hazırladığına dair iddiaları bu haberimizde gündeme getirmiştik. Şimdi bu modele ait görseller de gelmeye başladı.

Geçen yıl One M8 modelinden sonra aynı donanımı taşıyan plastik kasalı One E8 modeli piyasaya sürülmüştü. Bu yıl ise One M9 Plus modelinin plastik kasalı versiyonu olarak One E9 modelinin piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Zira sızan görsellerde Plus ismine işaret eden One E9pt etiketi mevcut.

HTC One E9 modelinde 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, 8 çekirdekli 64-bitlik MT6795 yongaseti, PowerVR G6200 grafik birimi, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 5.0 işletim sistemi, Sense 7 şeklinde özellikler yer alacağı ifade ediliyor.

Görselde genel tasarımın yine korunduğu ancak arka kısımdaki kamera yuvasının yuvarlatıldığı görülüyor. Yine geçen yıl olduğu gibi One E9 modelinin Çin başta olmak üzere Asya pazarına sunulması bekleniyor. Fiyatı ise 480$ civarında olacak.









http://www.phonearena.com/news/Images-of-HTC-One-E9pt-A55-leak_id66941