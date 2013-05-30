HTC One Google Edition 599$ fiyat etiketiyle 26 Haziran'da satışa sunulacak





Google I/O 2013 konferansında duyurulan Samsung Galaxy S4'ün saf Android işletim sistemli, Nexus deneyimi sunacak Google versiyonunun ardından mobil piyasadaki bir diğer meşhur akıllı telefon da internet devinin Google Edition programına dahil oluyor. AllThingsD'nin D11 konferansına katılan Google Apps, Android ve Chrome takımlarının lideri Sundar Pichai, HTC One Google Edition'u resmen ilan etti. Tayvanlı üreticinin anlamsız yalanlamalarına rağmen nihayet ortaya çıkan alüminyum kasalı akıllı telefon, Nexus markalı modellere benzer şekilde yazılımsal desteğe sahip olacak ve Google'nin çevrimiçi mağazası Play Store'den tüketicilerin beğenisine sunulacak.

599$ fiyat etiketine sahip olacak HTC One Google Edition, Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemi, kilitsiz Bootloader, 32GB dahili hafıza, T-Mobile ve AT&T operatörleriyle uyumlu HSPA+ ile 4G LTE iletişim teknoloji desteğiyle birlikte 26 Haziran'da Play Store aracılığıyla ABD'de satılmaya başlayacak. Aynı tarihte Galaxy S4'ün GT-I9505G model numaralı benzer yazılıma sahip Snapdragon 600 çipsetli sürümü 649$'dan yine Play Store'de listelenecek. Google'nin geçen yıl hayata geçirmesi beklenen çoklu Nexus programının farklı bir versiyonu olarak nitelendirilebilecek Google Edition uygulamasının yaz aylarında ABD dışına da yayılması bekleniyor. Programa yeni dahil olan One ile ilgili HTC'nin yayınlamış olduğu resmi açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.





HTC One Google Edition'un resmi basın görseli

http://allthingsd.com/20130530/live-with-google-multiplatform-chief-sundar-pichai-at-d11/