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HTC One Google Edition 599$ fiyat etiketiyle 26 Haziran'da satışa sunulacak

5 yıl
1,8b
1
59
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC One Google Edition 599$ fiyat etiketiyle 26 Haziran'da satışa sunulacak

Google I/O 2013 konferansında duyurulan Samsung Galaxy S4'ün saf Android işletim sistemli, Nexus deneyimi sunacak Google versiyonunun ardından mobil piyasadaki bir diğer meşhur akıllı telefon da internet devinin Google Edition programına dahil oluyor. AllThingsD'nin D11 konferansına katılan Google Apps, Android ve Chrome takımlarının lideri Sundar Pichai, HTC One Google Edition'u resmen ilan etti. Tayvanlı üreticinin anlamsız yalanlamalarına rağmen nihayet ortaya çıkan alüminyum kasalı akıllı telefon, Nexus markalı modellere benzer şekilde yazılımsal desteğe sahip olacak ve Google'nin çevrimiçi mağazası Play Store'den tüketicilerin beğenisine sunulacak.
599$ fiyat etiketine sahip olacak HTC One Google Edition, Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemi, kilitsiz Bootloader, 32GB dahili hafıza, T-Mobile ve AT&T operatörleriyle uyumlu HSPA+ ile 4G LTE iletişim teknoloji desteğiyle birlikte 26 Haziran'da Play Store aracılığıyla ABD'de satılmaya başlayacak. Aynı tarihte Galaxy S4'ün GT-I9505G model numaralı benzer yazılıma sahip Snapdragon 600 çipsetli sürümü 649$'dan yine Play Store'de listelenecek. Google'nin geçen yıl hayata geçirmesi beklenen çoklu Nexus programının farklı bir versiyonu olarak nitelendirilebilecek Google Edition uygulamasının yaz aylarında ABD dışına da yayılması bekleniyor. Programa yeni dahil olan One ile ilgili HTC'nin yayınlamış olduğu resmi açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.
HTC One Google Edition 599$ fiyat etiketiyle 26 Haziran'da satışa sunulacak

HTC One Google Edition'un resmi basın görseli
 
HTC One Google Edition 599$ fiyat etiketiyle 26 Haziran'da satışa sunulacak

http://allthingsd.com/20130530/live-with-google-multiplatform-chief-sundar-pichai-at-d11/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Jacobıan 5 yıl en beğenilen
Sony üvey evlat mı?
2 Yanıt Yanıtla +10
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cannesz61 5 yıl
arkadaşlar sizce bunumu alayım yoksa normal htc one mı hemen alayım ikisi arasında nasıl farklılıklar var
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Guest-C6BBFF977 5 yıl
Talk2MyHand
Sony üvey evlat mı?

Düşündüm de, evet üvey evlat.
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DH Misafiri 5 yıl
Htc :tasarımım daha ıyı alemınyum govdem var
Samsung : ben daha hızlıyım ,
Htc : daha yenılıkcı kameram var ve gelısmıs vıdeo cekım ozellıklerım var
Samsung : ben daha hızlıyım
Htc : daha stabıl ve kullanıslı arayuzum var
Samsung : ben daha hızlıyım
Htc :daha keskın ve canlı ekranım var , yuksek ses deneyımım var
Samsung : ben daha hzılıyım
bu boyle gıder abı hersey hız deıl 1, 2 sanıyelkık hız farkı var dıye bu kandırmacaya dusmeyın....
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enemies 5 yıl
Güzel bir açıklama olmuş eline sağlık
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enemies 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Htc :tasarımım daha ıyı alemınyum govdem var

Samsung : ben daha hızlıyım ,

Htc : daha yenılıkcı kameram var ve gelısmıs vıdeo cekım ozellıklerım var

Samsung : ben daha hızlıyım

Htc : daha stabıl ve kullanıslı arayuzum var

Samsung : ben daha hızlıyım

Htc :daha keskın ve canlı ekranım var , yuksek ses deneyımım var

Samsung : ben daha hzılıyım

bu boyle gıder abı hersey hız deıl 1, 2 sanıyelkık hız farkı var dıye bu kandırmacaya dusmeyın....

Hocam Bu yazı benm çok hoşuma gitti emin ol şimdiye kadar kimse bu kadar net açıklamamış dı arada ki farkı Helal OLSUN
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savinelli 5 yıl
S4 den daha kaliteli bir kasası olmasına rağmen aynı donanımla daha ucuza satılmasındaki mantığı anlayamadım. Aslında neden S4ün daha pahalı satıldığını anlayamadım..
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Ciddi Kedii 5 yıl
ekstra sensörler

kamera kalitesi

1.6 ghz yerine 1.9 ghz işlemci

ram bellek teknolojisi 1 nesil ilerde

gorilla glass 2 yerine gorilla glass 3

4.7 inç yerine 5 inç ekran

2300 mah yerine 2600 mah batarya
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I want to play a game 5 yıl
Android arayüzü pek de görsel olarak iyi degil bu cihazı alanlar sense ıu yüklemek için cok ugrasacaklar

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St Batuhan 5 yıl
Knife Party
Talk2MyHand Sony üvey evlat mı?
xperia z ve s aosp tarafından destekleniyor zaten reklamı yapılmıyor sadeceaosp olarak derlenip kullanılabilir (Fonksiyonları şimdilik eksik olabilir)

Aynen, bu olaylar çıkmadan önce zaten Sony çoktan developer world'unde bunu duyurmuştu. Tablet Z'yi de dahil ettiler ve geliştiricilere direk yardım eli de uzatıyorlar ama dediğin gibi reklamı yok, burada bu haberlerin çıkması zor. Engadget falan bahsediyor oysaki bundan.
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Black Sky 5 yıl
HTC One Android telefonlar dünyasındaki en kaliteli kasa yapısına, en iyi estetik tasarıma(bana göre) , en iyi dahili hoparlör sistemine(BoomSound), en iyi ses işleme yazılımına(Beats Audio) ve en iyi donanımlardan birine sahipken buna bir de saf Android eklenince tadından yenmeyecek bir cihaz olacağı kesin.
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saltooo 5 yıl
güzel gelişme olmuş heralde ileride artık her modelin birde saf androidli versiyonu olacak
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eozaltin 5 yıl
Bu versiyona 599.99 dolar dediler, htc'nin amerika satış sayfasında da fiyatı hemen 25 dolar artırdılar. Düşeceğine daha da artıyor. Talep meselesi işte
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Erhan! 5 yıl
pahalı biraz daha uygun olabilirdi fiyatı.
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khaos 5 yıl
Aslında bu google edition cihazlar tam bizim memlekete göre nede olsa gerek s4 te gerekse one'da Türkiye'de işlevi olmayan bir sürü yazılımsal özellik var!
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