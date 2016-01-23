HTC One M10 farklı çipsete sahip iki versiyonla gelebilir

One A9 serisi ile yeni bir tasarım anlayışına geçen HTC, sonrasında One X9 ile birlikte bu tasarımı devam ettireceğinin sinyallerini vermişti. Durum böyle olunca bir çok kullanıcı şirketin yeni amiral gemisi modelini de merak etmeye başladı.

One M9 modeli çıktığı dönemde Snapdragon 810'un ısınma probleminden büyük darbe yemiş, tasarım konusunda da kullanıcılardan geçer not alamamıştı. Şirket ise başarısız satış rakamlarının sonrasında kalın çerçevelerden ve kamera performansından yakınan kullanıcıları dinledi ve A9 ile başlayan süreçte bu konularda önemli yenilikler yaptı.

HTC'nin yeni amiral gemisi modelinde yine Qualcomm ile birlikte çalışması beklenirken bugün ortaya çıkan bir iddia M10'un iki farklı versiyonunun hazırlanacağını söylüyor. İddiaya göre akıllı telefonun ABD ve Avrupa pazarlarında boy gösterecek versiyonu Snapdragon 820 çipsetini kullanırken, Orta Doğu ve Asya'da satılacak modelin ise MediaTek'e ait bir çipset kullanacak. Henüz hangi MediaTek çipsetinin kullanılacağı ise net bir şekilde söylenmiyor. Daha önce büyük markaların benzer stratejiler ile satış yaptığını hatırlayacak olursak, iddialar da daha mantıklı gelmeye başlıyor.

http://www.gsmarena.com/new_rumor_claims_htc_one_m10_will_have_snapdragon_820_and_mediatek_versions-news-16218.php