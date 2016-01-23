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HTC One M10 farklı çipsete sahip iki versiyonla gelebilir

Kötü günler geçiren HTC üzerindeki ölü toprağı atabilmek için çalışmalara devam ediyor. Yeni amiral gemisi ile birlikte seride önemli değişiklikler yapacak şirketten ilk sızıntılar gelmeye başladı.
3 yıl
4b
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21
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC One M10 farklı çipsete sahip iki versiyonla gelebilir
One A9 serisi ile yeni bir tasarım anlayışına geçen HTC, sonrasında One X9 ile birlikte bu tasarımı devam ettireceğinin sinyallerini vermişti. Durum böyle olunca bir çok kullanıcı şirketin yeni amiral gemisi modelini de merak etmeye başladı.
One M9 modeli çıktığı dönemde Snapdragon 810'un ısınma probleminden büyük darbe yemiş, tasarım konusunda da kullanıcılardan geçer not alamamıştı. Şirket ise başarısız satış rakamlarının sonrasında kalın çerçevelerden ve kamera performansından yakınan kullanıcıları dinledi ve A9 ile başlayan süreçte bu konularda önemli yenilikler yaptı.
HTC'nin yeni amiral gemisi modelinde yine Qualcomm ile birlikte çalışması beklenirken bugün ortaya çıkan bir iddia M10'un iki farklı versiyonunun hazırlanacağını söylüyor. İddiaya göre akıllı telefonun ABD ve Avrupa pazarlarında boy gösterecek versiyonu Snapdragon 820 çipsetini kullanırken, Orta Doğu ve Asya'da satılacak modelin ise MediaTek'e ait bir çipset kullanacak. Henüz hangi MediaTek çipsetinin kullanılacağı ise net bir şekilde söylenmiyor. Daha önce büyük markaların benzer stratejiler ile satış yaptığını hatırlayacak olursak, iddialar da daha mantıklı gelmeye başlıyor.

http://www.gsmarena.com/new_rumor_claims_htc_one_m10_will_have_snapdragon_820_and_mediatek_versions-news-16218.php Yorum Yaz
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King Stannis 3 yıl en beğenilen
Kalın çerçevelerden yakınan kullanıcıları dinledi ve A9 ile yenilikler mi yaptı? Neresiyle dinlemiş?
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Heartseeker 3 yıl
ÇÖP
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DH Misafiri 3 yıl
Tıpkı samsung gibi Türkiye için özel telefon üretecekler. İyi teknoloji batıya elde kalmış döküntü teknolojileri Türkiye ve ortadoğuya.. Maalesef bir çok kullanıcı bunun farkında değil.. Neden bir Apple yada Sony bunu yapmıyor??..Kalite yakalanana kadar Çin ve kore kökenli hiç bir firmayı bu topraklara sokmayacaksın görün o zaman ne oluyor..
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abdyek 3 yıl
Belki alakasız olacak ama fotoğraftaki gibi bir tasarım gelirse "yıl 2016 olmuş hala simetrik konumlandıramamışlar kulaklık ve usb girişini" derim. O nasıl bir görüntü kasa arkasındaki girişler gibi!! [>:]

Çerçeve, usb/kulaklık girişi şeysi ve fiyatı bir düzeltsen şeker gibi çocuksun aslında htc.
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Master_Evil 3 yıl
kimi dinliyor bu htc bi anlasam
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Patren 3 yıl
m10 da yine başarısız olurlarsa zaten htc batar
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Roque_Jn 3 yıl
Haberlerde hep bu render i kullanmayin, sonra insanlarin agzinin suyu akiyor telefon bu olacak zannediyor :)

Vallaha ben parmak izi okuyucu olayina taktim ! Bu tasarim samsung un tasarimi vazgecin bundan, yakismiyor ! Acikcasi nasil bir sey cikacak merak konusu.. Bu aralar cok sik m10 haberi aristirip okuyurum; en son cikan dedikodularda ellerinde ki son final tasariminin begenilmedigi, tekrar tasarim guncellemelerinin yapildigi ve tanitiminin mart ayina sarktigi yonundeydi..
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kadirirdem 3 yıl
kalın çerçeveyi dinleyip mi a9 u yapmış anlaşılan başka yerleriyle dinlemiş....
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Tosun911 3 yıl
tasarım vs. den önce fiyat politikasını düzeltsin htc
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audioslave 3 yıl
bi batıramadınız lan şu firmayı, donanımcılar.
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Fenomenon 3 yıl
Tasarım böyle olursa 10 numara olur. One x ve m7'den sonra ilk defa bi HTC telefonu (tasarım olarak) beğendiğimi söyleyebilirim. A9 tam bir fiyasko bana kalırsa. M8 M9 da güzeldi ama ekran/kasa oranları düşüktü. Bu sefer harbiden olmuş gibi. Ancak Türkiye'ye s820 gelmezse o zaman çok büyük ayıp etmiş olurlar.
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system electronıc 3 yıl
kalın çerçevelerden ve kamera performansından yakınan kullanıcıları dinledi ve A9 ile başlayan süreçte bu konularda önemli yenilikler yaptı.
Usta allah dan kullanıcıları dinlemişde A9 u yapmışlar, birde dinlemeseydi sen o zaman gör çerçeveyi :) :) :) :)
benim tv de yok bu kadar kalın çerçeve ,siz neden bahsediyorsunuz. Kim kimi dinlemiş, yaptığınız haberi bii okuyun kendinizde...
yeni htc den de bir cacık olmayacak , forumda aynı A9 gibi ana konu başlıgı bile olmayacak...
birkere yeni htc de telefon kusursuz olsa bile fiyat konusunda yine iphone u taklit edeceği için müşteri bulması zor.
eee maymun gözünü açtı, millet uyandı.
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casperfriendly 3 yıl
Helio x20 kullanılabilir. Düşük ihtimal olsa da x30'da olabilir.
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Seyesla 3 yıl
HTC nin işi zor.
MediaTek HTC ye zarar verir.
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