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HTC One M10 için 11 Nisan tarihi işaret ediliyor

HTC'nin yeni amiral gemi modeli için net bir lansman tarihi mevcut değil ve MWC 2016 fuarını es geçecek. Kaynaklar, en erken Nisan ayının ortalarını işaret ediyor.
3 yıl
3,2b
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28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M10 için 11 Nisan tarihi işaret ediliyor

MWC 2016 fuarında Samsung ve LG, yeni amiral gemi modelleri ile gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Pazarın diğer bir önemli oyuncusu HTC ise, rakiplerinden farklı bir günde boy göstermeyi tercih ediyor. Yeni amiral gemi modeli epey geç bir tarihte tanıtılacak. 

Gelen bilgilere göre HTC, lansmanını 11 Nisan 2016 tarihinde Londra'da gerçekleştirecek. Yani Samsung Galaxy S7 ve LG G5 amiral gemi modellerinden yaklaşık bir buçuk ay sonra, HTC One M10 sahneye çıkmış olacak. Firma, anlaşılan dikkat çekmek için ortalığın tamamen sakinleşmesini bekliyor. 


HTC, önceki eleştirileri dikkate alarak bu yıl amiral gemi modelinde önemli değişikliklere imza atacak. Yeni amiral gemi modeli, geçen yılın One A9 tasarımını miras alacak. One A9, tasarım anlamında oldukça beğenilmiş ve başarılı satışlara imza atmıştı. Ön kısımda HTC logosunun kaldırılması, parmak izi entegreli Home tuşunun eklenmesi gibi yenilikler, One M10 modelinin görünüşünü epey değiştirecek. Yeni ortaya çıkan konsept çalışmaları da, bu çizgileri temel alıyor. 

HTC One M10 modelinde 5.1 inçlik 2K AMOLED ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 32GB artırılabilir dahili kapasite, 12MP çözünürlüğünde UltraPixel arka kamera, lazer tabanlı otomatik odaklama desteği şeklinde özellikler olacağı ifade ediliyor. Ayrıca cihazın bu yıl yeni bir isimlendirme ile piyasaya çıkacağı da dile getiriliyor. 

http://www.phonearena.com/news/HTC-rumoured-to-unveil-the-M10-under-a-new-name-at-an-April-11-event-in-London_id78177 Yorum Yaz
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batuhanb85 3 yıl en beğenilen
Bi home tuşu ne kadar farklı olabilir.estetik uzmanı mısınız arkadaş?
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john mclane 3 yıl
Eğer Adam gibi bir telefon çıkartmazlarsa htc bu sene nal toplar
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dbaggio 3 yıl
Azonce okudugum bir habere gore " htc m10 un mayıs ayının ikinci haftasında raflardaki yerini alacağı söyleniyor " mus .

Htc nin her adimi kendini batırmaya yönelik
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cherkesomer 3 yıl
damn2u
batuhanb85 Bi home tuşu ne kadar farklı olabilir.estetik uzmanı mısınız arkadaş?
Hmm..
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o home tuşlarında parmak izi okuyucumu var_?
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cherkesomer 3 yıl
kasayı a9 daki gibi ince yapacaksa arkaya parmak izi okuyucuyu sığdıramaz oyüzden önde olması şart! fakat boomsound olmaması çok kötü olur.. htc nin enbüyük kozlarından biri sterio boomsound. megapikseli arttırılmış ultra piksen için zaten önceden açıklama yapmışlardı yani 12ultra pixel olma ihtimali yüksek kameranın. ama hertürlü bu ekteki tasarım gelse daha iyi.. ve htc logosu altına parmak izi sağına solunada diğer tuşları yerleştirdinmi kral olurdu.. store.donanimhaber.com/...
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Guest-5E274E432 3 yıl
Logo tamamda bu sefer özgünlüğü gitmiş.
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Guhong01 3 yıl
umarım buna benzer bir şey gelir, alttaki çerçevenin kalınlığından artık gına gelmişti 3 nesildir, yeter be kaç yılında yaşıyoruz, umarım akılları başlarına gelmiştir de böyle bir alt çerçeve çıkartırlar. HTC 3 yıl batacam diye çırpındı adeta
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LİVERPOOLYWNA 3 yıl
m7 çok güzeldi tasarım olarak hatta bana göre samsung galaxy s6 edge plustan sonraki en şık telefon hala, o çizgide devam etseydi keşke htc
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kadirirdem 3 yıl
home tuşu ve dengesi olmamış....
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bozok_53_45 3 yıl
şu laftan kusacam artık htc one a9 tasarım olarak kim tarafından beğenilmiş o ucubeyi beğenen olmuş mu hiç çeviri haberciliği anca bu kadar tabi.
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0MG90 3 yıl
Tasarımı beğendim ama umarım sanal tuşlar yoktur
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