HTC One M10 için 11 Nisan tarihi işaret ediliyor

MWC 2016 fuarında Samsung ve LG, yeni amiral gemi modelleri ile gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Pazarın diğer bir önemli oyuncusu HTC ise, rakiplerinden farklı bir günde boy göstermeyi tercih ediyor. Yeni amiral gemi modeli epey geç bir tarihte tanıtılacak.





Gelen bilgilere göre HTC, lansmanını 11 Nisan 2016 tarihinde Londra'da gerçekleştirecek. Yani Samsung Galaxy S7 ve LG G5 amiral gemi modellerinden yaklaşık bir buçuk ay sonra, HTC One M10 sahneye çıkmış olacak. Firma, anlaşılan dikkat çekmek için ortalığın tamamen sakinleşmesini bekliyor.









HTC, önceki eleştirileri dikkate alarak bu yıl amiral gemi modelinde önemli değişikliklere imza atacak. Yeni amiral gemi modeli, geçen yılın One A9 tasarımını miras alacak. One A9, tasarım anlamında oldukça beğenilmiş ve başarılı satışlara imza atmıştı. Ön kısımda HTC logosunun kaldırılması, parmak izi entegreli Home tuşunun eklenmesi gibi yenilikler, One M10 modelinin görünüşünü epey değiştirecek. Yeni ortaya çıkan konsept çalışmaları da, bu çizgileri temel alıyor.





HTC One M10 modelinde 5.1 inçlik 2K AMOLED ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 32GB artırılabilir dahili kapasite, 12MP çözünürlüğünde UltraPixel arka kamera, lazer tabanlı otomatik odaklama desteği şeklinde özellikler olacağı ifade ediliyor. Ayrıca cihazın bu yıl yeni bir isimlendirme ile piyasaya çıkacağı da dile getiriliyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-rumoured-to-unveil-the-M10-under-a-new-name-at-an-April-11-event-in-London_id78177