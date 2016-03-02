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HTC One M10 ile çekilmiş bir fotoğraf internete sızdırıldı

MWC 2016 fırtınasının ardından, artık sıra bağımsız lansmanlara geldi. Fuarda herhangi bir amiral gemi modeli tanıtmayan HTC, One M10 modeli için Nisan ayını bekliyor.
3 yıl
4,7b
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17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geride kalan MWC 2016 tüketici elektroniği fuarında, bu yılın merakla beklenen hemen tüm amiral gemi modelleri sahneye çıktı. Samsung, Sony, LG ve Xiaomi, fuarda boy gösteren firmalardı. Diğer bir rakip firma HTC ise, fırtınanın dinip ortalığın sakinleşmesini bekliyor. En erken gelecek ay tanıtılması beklenen modelle ilgili de sızıntılar devam ediyor.

İlk görsellerden sonra, cihazın kamerası ile çekildiği iddia edilen bir fotoğraf da internete sızdırıldı. Fotoğrafın EXIF verilerinden, HTC One M10 modelinin ne tür bir kameraya sahip olacağı anlaşılıyor. HTC One M10, kamera açısından bir ilke imza atacak zira 12MP çözünürlüğünde Ultrapixel bir sensör barındırıyor.

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HTC'nin imzasını taşıyan Ultrapixel teknolojisi, piksellerin daha fazla ışık almasını sağlayarak, karanlık ortamlarda en iyi performansı vermeyi amaçlıyordu. Ancak rakip amiral gemilerinde 13MP-16MP gibi çözünürlüklerin daha iyi performans göstermesi, 4MP Ultrapixel sensörler için hayal kırıklığı oldu. HTC de son dönemde arka kamerada Sony sensörleri tercih etmeye başlamıştı.

One M10 modelinde ise, firma yeniden kolları sıvadı ve şimdiye kadar ki en gelişmiş Ultrapixel kamerasını ortaya çıkardı. HTC yöneticileri, çok rekabetçi bir kamera sunacaklarını ısrarla belirtiyor. EXIF bilgilerinde, sensörün f/1.9 diyafram aralığına sahip olacağı görülürken, 2250 x 4000 piksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekiyor. Bu çözünürlük, 16:9 formatında 9MP seviyesine denk geliyor ancak 4:3 formatında, 12MP çözünürlüğün yakalanacağı ifade ediliyor.

Henüz gerçek hayat testleri mevcut olmadığı için, kamera performansı hakkında yorum yapmak güç. Zaten görselde de kirlenmiş bir klavye manzarası mevcut. Snapdragon 820 yonga seti, 5.2 inçlik 2K ekran, 4GB RAM, 3000mAh kapasiteli batarya, fiziksel Home tuşu gibi özelliklere sahip olması beklenen HTC One M10 modelinin, 11 Nisan 2016 günü lanse edileceği iddia ediliyor.
 
HTC One M10 ile çekilmiş bir fotoğraf internete sızdırıldı

http://www.phonearena.com/news/One-M10-leaks-on-HTC-website-sample-shot-hints-at-12-MP-camera-with-wider-aperture_id78903 Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Fotoğraf kalitesi ve o leş klavye..
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kadirirdem 3 yıl
hadi bakalım bekliyoruz ayrıca o klavye ne ya...
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teknokaptan 3 yıl
htc VR ile cikis yakalayip sonra birden dibe vurucak neden cunku bu yuzden :)
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Glorfindel1907 3 yıl
Olmamış, Olmayacak gibide duruyor
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huseyincarnege 3 yıl
çok kötü çıkmasa daha iyi
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volkan_kolay 3 yıl
Kamera konusunda iPhone ile yarışır ama bu konuda asla bir Samsung veya LG olmayacak..
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Columbia 3 yıl
Ne kadar sanatsal bir çalışma...
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Fotoğraf kalitesi ve o leş klavye..
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MrKemal17 3 yıl
mcebi001
Millet ne bu ultrapixel saçmalığı derken ben devam ederse, helede 1/2.3 inçe çıkarsa mükemmel olur diyordum inşallah da öyle olur ...

Daha büyük olması lazım sensörün, eğer 12MP olacaksa.
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VulonViing 3 yıl
HTC çok saçma adımlar atmaya başladı. Umarım eski HTC'yi tekrar görürüz.
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ERIKCI 3 yıl
Ortamın hijyen standartına uygun olarak kameranın camının da leş olması kuvvetle muhtemel.Fotoğrafta kumlanma yok bildiğin camdaki pisliken oluşan bulanıklık.
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OverClocK1ng 3 yıl
Ne kadar neeeettt, cam gibiiii...
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htc, htc one m10 ve
4 etiket daha 12mp ultrapixel Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
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