HTC One M10 ile çekilmiş bir fotoğraf internete sızdırıldı

Geride kalan MWC 2016 tüketici elektroniği fuarında, bu yılın merakla beklenen hemen tüm amiral gemi modelleri sahneye çıktı. Samsung, Sony, LG ve Xiaomi, fuarda boy gösteren firmalardı. Diğer bir rakip firma HTC ise, fırtınanın dinip ortalığın sakinleşmesini bekliyor. En erken gelecek ay tanıtılması beklenen modelle ilgili de sızıntılar devam ediyor.İlk görsellerden sonra, cihazın kamerası ile çekildiği iddia edilen bir fotoğraf da internete sızdırıldı. Fotoğrafın EXIF verilerinden, HTC One M10 modelinin ne tür bir kameraya sahip olacağı anlaşılıyor. HTC One M10, kamera açısından bir ilke imza atacak zira 12MP çözünürlüğünde Ultrapixel bir sensör barındırıyor.HTC'nin imzasını taşıyan Ultrapixel teknolojisi, piksellerin daha fazla ışık almasını sağlayarak, karanlık ortamlarda en iyi performansı vermeyi amaçlıyordu. Ancak rakip amiral gemilerinde 13MP-16MP gibi çözünürlüklerin daha iyi performans göstermesi, 4MP Ultrapixel sensörler için hayal kırıklığı oldu. HTC de son dönemde arka kamerada Sony sensörleri tercih etmeye başlamıştı.One M10 modelinde ise, firma yeniden kolları sıvadı ve şimdiye kadar ki en gelişmiş Ultrapixel kamerasını ortaya çıkardı. HTC yöneticileri, çok rekabetçi bir kamera sunacaklarını ısrarla belirtiyor. EXIF bilgilerinde, sensörün f/1.9 diyafram aralığına sahip olacağı görülürken, 2250 x 4000 piksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekiyor. Bu çözünürlük, 16:9 formatında 9MP seviyesine denk geliyor ancak 4:3 formatında, 12MP çözünürlüğün yakalanacağı ifade ediliyor.Henüz gerçek hayat testleri mevcut olmadığı için, kamera performansı hakkında yorum yapmak güç. Zaten görselde de kirlenmiş bir klavye manzarası mevcut. Snapdragon 820 yonga seti, 5.2 inçlik 2K ekran, 4GB RAM, 3000mAh kapasiteli batarya, fiziksel Home tuşu gibi özelliklere sahip olması beklenen HTC One M10 modelinin, 11 Nisan 2016 günü lanse edileceği iddia ediliyor.