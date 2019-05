HTC One M10'un kamera özellikleri sızdırıldı

HTC'nin yeni amiral gemisi merakla bekleniyor, One A9 modeliyle değişimin ilk adımlarını atan şirket daha sonrasında One X9 ile süreci devam ettirmişti. Bu kez ise One M10 modeliyle birlikte artık değişim tamamlanmış olacak. Kısa bir süre önce görüntüleri ortaya çıkan model One M8 ile One A9'dan esintiler taşıyarak harmanlanmış gibi görünüyor.

Akıllı telefonun beklenen diğer özelliklerine baktığımızda ise 5.1 veya 5.2 inçlik 2K AMOLED ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 32GB artırılabilir dahili kapasiteyi görüyoruz. HTC One M10 ve Perfume gibi farklı kod isimleriyle anılan modelin bu yıl yeni bir isimlendirmeye sahip olabileceği de iddialar arasında.

http://www.gsmarena.com/htc_one_m10_camera_setup_leaks-news-16577.php

@LlabTooFeR isimli sızıntı kaynağı bu kez akıllı telefonun kamera özelliklerini paylaştı. Dedikoduya göre One M10'un ana kamerasında 12 MP Sony IMX377 sensörü kullanılacak. Son nesil Nexus telefonlarda gördüğümüz bu sensörü One M10'da özel yapan ise piksel boyutununu 1.55µm (mikrometre) olması. Bu değer HTC'nin yine UltraPiksel teknolojisine benzer bir şekilde piksel boyutunu standardın üzerinde tuttuğunu gösteriyor.Piksel boyutunu büyüterek düşük ışıkta daha iyi sonuçlar almayı hedefleyen HTC odaklama konusunda da özel çalışmış gibi görünüyor. İddiaya göre One M10'un arka kamerasında Lazer otofokus ve PDAF (Faz algılamalı otofokus) teknolojileri hibrit olarak kullanılacak ve bu avantajla birlikte akıllı telefon çok hızlı odaklama yapabilecek. Sızıntıda ön kamera için verilen bilgi ise Samsung S5K4E6 5MP UltraPiksel sensörünün kullanılacağı yönünde.