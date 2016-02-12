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HTC One M10'un kamera özellikleri sızdırıldı

HTC'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi One M10 hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce görüntüleri ortaya çıkan modelin bu kez kamera özellikleri sızdırıldı.
3 yıl
4,8b
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33
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC One M10'un kamera özellikleri sızdırıldı
 
HTC'nin yeni amiral gemisi merakla bekleniyor, One A9 modeliyle değişimin ilk adımlarını atan şirket daha sonrasında One X9 ile süreci devam ettirmişti. Bu kez ise One M10 modeliyle birlikte artık değişim tamamlanmış olacak. Kısa bir süre önce görüntüleri ortaya çıkan model One M8 ile One A9'dan esintiler taşıyarak harmanlanmış gibi görünüyor.

@LlabTooFeR isimli sızıntı kaynağı bu kez akıllı telefonun kamera özelliklerini paylaştı. Dedikoduya göre One M10'un ana kamerasında 12 MP Sony IMX377 sensörü kullanılacak. Son nesil Nexus telefonlarda gördüğümüz bu sensörü One M10'da özel yapan ise piksel boyutununu 1.55µm (mikrometre) olması. Bu değer HTC'nin yine UltraPiksel teknolojisine benzer bir şekilde piksel boyutunu standardın üzerinde tuttuğunu gösteriyor.

Piksel boyutunu büyüterek düşük ışıkta daha iyi sonuçlar almayı hedefleyen HTC odaklama konusunda da özel çalışmış gibi görünüyor. İddiaya göre One M10'un arka kamerasında Lazer otofokus ve PDAF (Faz algılamalı otofokus) teknolojileri hibrit olarak kullanılacak ve bu avantajla birlikte akıllı telefon çok hızlı odaklama yapabilecek. Sızıntıda ön kamera için verilen bilgi ise Samsung S5K4E6 5MP UltraPiksel sensörünün kullanılacağı yönünde.

Akıllı telefonun beklenen diğer özelliklerine baktığımızda ise 5.1 veya 5.2 inçlik 2K AMOLED ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 32GB artırılabilir dahili kapasiteyi görüyoruz. HTC One M10 ve Perfume gibi farklı kod isimleriyle anılan modelin bu yıl yeni bir isimlendirmeye sahip olabileceği de iddialar arasında.

http://www.gsmarena.com/htc_one_m10_camera_setup_leaks-news-16577.php Yorum Yaz
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klişeavcısı 3 yıl en beğenilen
2k dan vazgeçin artık ya. Azıcık pil argesi yapın
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PNOUMA 3 yıl
Dualsim mi acaba,bilen var mi?
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-Senyor- 3 yıl
G5 tasarim fiyasko cikti, S7 orta seker tahta oturmaya potansiyeli yuksek, htc bu sene o igrenc yaziyi sokup kenarlari kaldirmazsa banko batti. Ayrica fiyat politikasindada değişiklik şart.
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-Senyor- 3 yıl
Fiyat politikasina bir ayar ve pilde artis isi cozecektir. HTC yazisindan nefret edenler ve fingerprint isteyenler var arkadaslar bakin bu parmak izi okuyucu dediğiniz sey avantajindan cok dezavantaji olan birsey kullanmis biri olarak azcik terliyken okumuyor bazen sapitiyor hic okumuyor ayrica guvenlik adinada adam istese zorla okutarak acar yani bukadar yaygaranin ne anlami var gereksiz birseu bence.
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Selim_1905 3 yıl
s7 ve g5 arasında en tercih edilebiliri gibi duruyor.
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AppleFans 3 yıl
Ekran 2k ve bu yüzden çöp.
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dimsum 3 yıl
kamerayı da az üste koysa


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 3 yıl
Lens değil kardeşim sensör sensör. Sony den kimsenin lens aldığı yok zaten herkes sensör alıyor. Imx377 de lens değil sensör. 1/2.3" sensör boyutu var ve piksellerin alanı note 5 ve G4 e göre %90 daha fazla. Yani sensör nerdeyse 2 katı kadar ışık alıyo diğer modellere göre.
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BekirTemel 3 yıl
toplama pc gibi sony arka,samsung ön
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kadirirdem 3 yıl
şu m7 tasarıma dönsünler kasa/ekran oranını artırıp satsınlar şu tasarım mx5 resmen....
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tbederli 3 yıl
HTC kamera konusunda eskiden hatalı olmasına rağmen, kalite, işçilik ve kullanım kolaylığı hep üst düzey olmuştur. Bu nedenle, yeni telefonu yine merakla bekliyorum.
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ulas.kndl 3 yıl
Artık 800-900 liralık telefonlarda da bu lens var
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eXteras 3 yıl
3199 tl olur fiyatı.
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