HTC One M8 2499TL fiyat etiketi ile önsiparişe başladı





HTC'nin geçen hafta tanıttığı ve hemen akabinde satışa sunduğu yeni amiral gemi modeli HTC One M8 ülkemizde de kısa süre sonra ön siparişe sunuldu.





HTC'nin alüminyum kasa tasarımını devam ettirdiği One M8, ekran boyutunu 5 inçe çıkararak Full HD çözünürlüğü korumuştu. Cihazda 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, çift sensörlü Ultrapiksel arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 2600mAh gücünde batarya, Android 4.4.2 işletim sistemi, Sense 6 arayüzü şeklinde diğer özellikler mevcut.





Yavaş yavaş ön siparişe girmeye başlayan HTC One M8 2499TL gibi çok yüksek bir fiyat etiketine sahip. Dövizdeki hareketlilik ve vergiler nedeniyle amiral gemi modelleri ülkemizde 2199TL seviyesine yükselmişti. Ancak HTC One M8'in bu fiyat bandında nasıl bir ilgi göreceği merak konusu.

http://www.turkcell.com.tr/cihazlar/akilli-telefonlar/htc-one-m8?place=banner#Ozellikler