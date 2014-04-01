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HTC One M8 2499TL fiyat etiketi ile önsiparişe başladı

5 yıl
484
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494
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M8 2499TL fiyat etiketi ile önsiparişe başladı

HTC'nin geçen hafta tanıttığı ve hemen akabinde satışa sunduğu yeni amiral gemi modeli HTC One M8 ülkemizde de kısa süre sonra ön siparişe sunuldu.

HTC'nin alüminyum kasa tasarımını devam ettirdiği One M8, ekran boyutunu 5 inçe çıkararak Full HD çözünürlüğü korumuştu. Cihazda 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, çift sensörlü Ultrapiksel arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 2600mAh gücünde batarya, Android 4.4.2 işletim sistemi, Sense 6 arayüzü şeklinde diğer özellikler mevcut.

Yavaş yavaş ön siparişe girmeye başlayan HTC One M8 2499TL gibi çok yüksek bir fiyat etiketine sahip. Dövizdeki hareketlilik ve vergiler nedeniyle amiral gemi modelleri ülkemizde 2199TL seviyesine yükselmişti. Ancak HTC One M8'in bu fiyat bandında nasıl bir ilgi göreceği merak konusu. 

http://www.turkcell.com.tr/cihazlar/akilli-telefonlar/htc-one-m8?place=banner#Ozellikler Yorum Yaz
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SSDc 5 yıl en beğenilen
O paraya öküz alınır
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Guest-323E4D72D 5 yıl
Çevremden alan olursa kafasına 3310 fırlatırım.Açık ve net.
Çok ciddiyim.
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keskin53 5 yıl
araba fiyatına telefon
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3 Avatar Avatar Avatar
DH Misafiri 4 yıl
Ya babam ilk defa dokunmatik telefon aliyo gitmiş bunu almış 2300 nasıl bi gerizekalilik anlamdim hep kandiriyolar hat uzerinden alindi geri verile bilirmi acaba
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Flamingo.0 5 yıl
Bağyanlar ve cocuklardan ozur dileyerek
Yok ebesinin ..... bu ne yahu htc degil 2.5k 2k dese yine aynı tepmiyi verirdim ederi 1.5k ona bile almam 6 ay sonra yenisi çıkar htc destek vermez one x gibi çöp olur gider one x s3 ün rakibi s3 nerde one x nerde sokakta sor 10 kisiden 3 u belki biliyordur ama s3 hala satıyor ve güncel kısaca alacaksan
1- iphone
2- samsung
Lg uygun fiyatlı ama destek konusunda onada guvenmiyorum
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ten_don 5 yıl
Yurtiçini boşverin M8'e klon İMEİ atılıyor mu onu söyleyin:)
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crazyzorbey33 5 yıl
Allah evlerine ateşler salsın allah onların sinelerini içinde bıraksın allah onların m8 ni paralel devletler yıksın. 2.499 fiyat mı olur
allah onların tayvan gibi
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307kd 5 yıl
Bir kamyon taksidi kadar para yaw....
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vamp 5 yıl
16gb htc one m8 modelinin yurtdışında galaxy s5 ten ucuz olduğunu hatırlatmak isterim. Peki ülkemizde galaxy s5 modelinden 300 tl pahalı olmasını açıklayabilecek birisi var mı? Cevap aşağıda

----------------YOK--------
1 Yanıt Yanıtla +3
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muratkaya 5 yıl vamp
vamp
16gb htc one m8 modelinin yurtdışında galaxy s5 ten ucuz olduğunu hatırlatmak isterim. Peki ülkemizde galaxy s5 modelinden 300 tl pahalı olmasını açıklayabilecek birisi var mı? Cevap aşağıda

----------------YOK--------

Bazı zeki arkadaşlar dolar kurundan olduğunu söylüyor :) S5'le m8'e ayrı kur uygulanıyor galiba :)
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KRALTARIK 5 yıl
Kimse almasın protesto edelim
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aquarius man 5 yıl KRALTARIK
zaten zengin olmayan birinin alması için kredi çekmesi falan gerek kim gidip şlak diye 2500 lira nakit verebilir ki? istesek de alamayız yani
htc neyine güvenip o fiyatı koydun sen apple mı sandın kendini
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rainhard 5 yıl

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GuNSMiTH 5 yıl
öncelikle öyle çok vaktim yok öyle sürekli gelip cevap yazamam ve kesinlikle htc m8 almayı düşünenlerden biriydim bunu da açıkça söyleyeyim daha önceki bütün telefonlarım htc idi.
amerikada 600$ + KDV ile satılan bu cihaz aynı şekilde %20 gümrük vergisine tabi orada da yani kar marjını dahi maliyet olarak katarsak ham fiyatı 500$ kabul edelim.

ülkemize girişte gümrük vergisi AB dışından %20 ekleyelim;
500$ * 1,20 = 600$
%20 olan ve bu sene %25'e çıkan ÖTV'yi de ekleyelim;
600$ * 1,25 = 750$
son olarak da satışta KDV'yi ekleyelim;
750$ * 1,18 = 885$
şimdi günümüz kuruna çevirelim;
885$ * 2,10 = 1858,50 TL

demek ki orda kar elde etmelerine rağmen bu fiyatlara satılan cihaz aynı kâr ile bu fiyata satılabiliyor. ki ham fiyata kâr marjını da kattım esas cihaz başı bedeli daha düşük olduğundan daha da düşük bir fiyat olması gerektiği aşikar.

Ben açıkçası kırgınım niye aylardır bu telefonu bekliyorum, aradığım özellik kamera vs. değil senelerdir htc kullanıyorum ve kim ne derse desin htc Türkiye'ye çok önem veriyor gibi cümlelerle bizi oyalayıp enayi yerine koymanın da bir mantığı yok. Apple, samsung, sony dahil olmak üzere bizi enayi yerine koyuyorlar ve her sene artırararak işin cılkını çıkardılar. Herkesin kendi tercihidir, isteyen alır isteyen almaz kimse de diğerini enayi yerine koyamaz, ama ben kendimce 2000TL'ye bir tanıdığımdan alamazsam da almamayı tercih ediyorum. Herkese iyi günler, saygılar.
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Mar00N 5 yıl
Alanın aklından süphe ederim
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl
Fiyat şahane, tüm aile fertlerine birer tane ısmarladım.

Yıl 2014, hâlâ bu telefonun bu fiyatı hakketiğini düşünüp savunanlar var.

Hayır şirketin CEO'su olsa, bu kadar savunmaz hani.
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dodomoco 5 yıl
Hemen 3 tane siparis verdim tesekkurler htc
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