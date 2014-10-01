HTC One M8 Eye ortaya çıktı





HTC'nin 8 Ekim tarihindeki lansmanında tanıtılması beklenen özçekim odaklı yeni akıllı telefonun One M8 Eye olacağı belirtilirken, model ile ilgili bir görsel de Çin'de ortaya çıktı.





Model One M8 ile donanım ve tasarım açısından aynı özellikleri taşıyacak. Ancak arka kısımdaki 4 Ultrapiksel çözünürlükteki Duo Camera artık 13MP çözünürlükte bir sensöre dönüşecek. Ayrıca ön kısımdaki kameranın da 13MP çözünürlüğünde olacağı sanılıyor. Zira görselde de ön kamera sensörünün oldukça büyük olduğu göze çarpıyor.





Özçekim konusunda Desire serisiyle önemli hamleler yapan HTC, amiral gemi seviyesinde ise 5MP çözünürlükler ile yetiniyordu. One M8 Eye amiral gemi modellerini de özçekim için ideal cihazlar haline getirecek.





5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 16GB/32GB depolama kapasitesi, microSD girişi gibi özelliklerin korunacağı cihazın sadece Asya pazarına yönelik olarak hazırlandığı dile getiriliyor. Bu bakımdan Avrupa tarafında cihaz hiç piyasaya çıkmayabilir.

http://www.ubergizmo.com/2014/09/htc-m8-eye-spotted-in-leaked-image/?utm_source=mobilerepublic