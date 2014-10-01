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HTC One M8 Eye ortaya çıktı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M8 Eye ortaya çıktı

HTC'nin 8 Ekim tarihindeki lansmanında tanıtılması beklenen özçekim odaklı yeni akıllı telefonun One M8 Eye olacağı belirtilirken, model ile ilgili bir görsel de Çin'de ortaya çıktı.

Model One M8 ile donanım ve tasarım açısından aynı özellikleri taşıyacak. Ancak arka kısımdaki 4 Ultrapiksel çözünürlükteki Duo Camera artık 13MP çözünürlükte bir sensöre dönüşecek. Ayrıca ön kısımdaki kameranın da 13MP çözünürlüğünde olacağı sanılıyor. Zira görselde de ön kamera sensörünün oldukça büyük olduğu göze çarpıyor. 

Özçekim konusunda Desire serisiyle önemli hamleler yapan HTC, amiral gemi seviyesinde ise 5MP çözünürlükler ile yetiniyordu. One M8 Eye amiral gemi modellerini de özçekim için ideal cihazlar haline getirecek. 

5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 16GB/32GB depolama kapasitesi, microSD girişi gibi özelliklerin korunacağı cihazın sadece Asya pazarına yönelik olarak hazırlandığı dile getiriliyor. Bu bakımdan Avrupa tarafında cihaz hiç piyasaya çıkmayabilir.  

http://www.ubergizmo.com/2014/09/htc-m8-eye-spotted-in-leaked-image/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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kucukyenici 4 yıl
Aynı modelleri ısıtıp ısıtıp piyasaya sürmeleri sinir bozucu. (Tüm markalar için)
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OverClocK1ng 4 yıl
Okudum, okudum, okudum.
Taaaaam "Aha, akıllandılar sonunda" diye düşünüyordum ki...
"cihazın sadece Asya pazarına yönelik olarak hazırlandığı dile getiriliyor. Bu bakımdan Avrupa tarafında cihaz hiç piyasaya çıkmayabilir."
Nasıl akıllansınlar. HTC, bildiğimiz HTC. Nato kafa nato mermer.
Israrla, "Ben batacağım arkadaş, kararlıyım" diyor.
Git sat Asya'da. Ne halin varsa gör HTC...
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hsanlukk 4 yıl
Türkiye'ye rakipleriyle aynı fiyattan girerse ve bu yeni gelen kamera rekabet edebilirse neden ilk tercih olmayasın HTC.
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Road.Runner 4 yıl
gelisimm iyidir denemek iyidir.
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SteveMeade 4 yıl
Samsung dan HTC ye geçen adamın işi değilse bu bende hiç bir şey bilmiyorum
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BekirTemel 4 yıl
Şimdi kusursuz bir htc cihazı beklenebilir.
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hollowman_ 4 yıl
altta htc logosu için bıraktığın devasa boşluklar ve alternatiflerinin çok gerisinde ekran boyutunla arayüzünü çok sevdiğim halde sana hiç yakın duramıyacam htc.
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system electronıc 4 yıl
aklın yolu bir...kamera kötü dedik ama 2500 tl verenlerin çogu laf ettirtmedi... neyse zararın neresinden dönersen kar...yaa bu htc den telefon alırken çok dikkat etmek lazım,sonunda hep pişmanlık oluyor çogu zaman..htc one x ve onex+ kısa zamanda bitti,tüm destek kesildi... htc one m7 alanlar aylarca kamera pembeleşmesi,kasa açıklıgı ile ugraştılar,teleservisin yolunu ezberlediler... htc one m8 ise yüksek fiyatına göre mevcut kamerası yetersiz...allahı var benim şu batarya sorunum olmasa inanılmaz memnunum telefonumdan ama işte sonunda hep bir keşke oluyor htc nin...keske pil iyi olsaydı,keşke kamera iyi olsaydı,keşke şöyle olsaydı keşke böyle olsaydı...ahhh htc ahhh keşke biraz şu donanımhaber e ve bunun gibi teknoloji sitelerine üye olsanız da biraz bu kullanıcıların isteklerine kulak verseniz...
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cngzmls 4 yıl
Bazıları buraya kavga etmek için giriyor sanki.
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Metabolism 4 yıl
Amiral modellerin, üstünden neredeyse ay geçmeden yeni modelleri çıkıyor. Sonra iphone alanlara laf ediliyor. Yok arkadaş haksızsınız.
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Master_Evil 4 yıl
bence yeni telefona koymaları gerekirdi, modelin ismi lekelenmişti zaten
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Lightr 4 yıl
Akılsız başın cezası
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Schnitter 4 yıl Lightr
Lightr

Akılsız başın cezası

Müşteriler çekiyor.
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