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HTC One M8 Google Play Edition için Android 6.0 güncellemesi gecikti

Mobil cihaz üreticilerinin Android 6.0 Marshmallow güncellemesini dağıtma çalışmaları hız kazanırken, HTC cephesinden One M8 Google Play Edition için bir gecikme haberi geldi.
3 yıl
2,4b
1
9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M8 Google Play Edition için Android 6.0 güncellemesi gecikti

Google'ın Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi için kaynak kodlarını açmasının ardından üreticiler de güncelleme çalışmalarına hız kazandırdı. Nexus ve Android One cihazları yanında LG G4 ile Xperia Z3 konsept modelleri güncelleme almaya başladı. Bununla birlikte ilk dalga içerisinde olup da güncelleme alamayanlar da var.

HTC'nin saf Android işletim sistemi taşıyan One M8 Google Play sürümü normalde Ekim sonu-Kasım başı gibi Marshmallow güncellemesine başlayacaktı ancak bazı sıkıntılar ertelemeyi de beraberinde getirdi. 

HTC Ürün Yönetimi başkan yardımcısı Mo Versi, ortaya çıkan bazı problemler nedeniyle yazılımın yeniden elden geçirildiğini ve önümüzdeki birkaç gün içinde tekrar dağıtıma başlayacaklarını duyurdu.

HTC'nin ne tür problemler ile karşılaştığı bilinmiyor ancak zaman zaman güncelleme paketlerinin cihazlarda sorun çıkardığı ve üreticilerin ikinci bir güncelleme ile sorunu gidermeye çalıştığına şahit oluyoruz. Anlaşılan HTC sorun yaşamamak adına güncellemeyi birkaç gün ertelemeyi göze aldı.  

http://www.talkandroid.com/271903-htc-one-m8-gpe-marshmallow-rollout-delayed/ Yorum Yaz
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Bukalemun 3 yıl en beğenilen
Neden? GM 4G android 6.0 dağıtıldı haberi - incelemesi yok ?
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tanercskn 3 yıl
Güncellemeyi erken alabilmek için Senseyi GPE ye çevirdik hala bekliyoruz hala bekliyoruz nedir bu çilemiz :)
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kadirirdem 3 yıl
Gpe icinde gecikirse isimiz var vallahi....
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Qonrul 3 yıl
Google Play Edition için de gecikecekse biz diğer kullanıcılar daha çok bekleyecez heralde
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Patren 3 yıl
adi bide google play olcak telefonun
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1BilimAdamı 3 yıl
Google Play Store'un Türkiyedede açılması lazım.
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fuujitsu 3 yıl
Geç olsun güç olmasın. Adamlar en azından hatalı güncelleme verip kullanıcıları mağdur etmemiş olurlar bu şekilde.
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Bukalemun 3 yıl en beğenilen
Neden? GM 4G android 6.0 dağıtıldı haberi - incelemesi yok ?
1 Yanıt Yanıtla +6
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dr20mouse 3 yıl Bukalemun
Bukalemun
Neden? GM 4G android 6.0 dağıtıldı haberi - incelemesi yok ?

Anormal bir durum olmadığı için yok.
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