HTC One M8 Google Play Edition için Android 6.0 güncellemesi gecikti

Google'ın Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi için kaynak kodlarını açmasının ardından üreticiler de güncelleme çalışmalarına hız kazandırdı. Nexus ve Android One cihazları yanında LG G4 ile Xperia Z3 konsept modelleri güncelleme almaya başladı. Bununla birlikte ilk dalga içerisinde olup da güncelleme alamayanlar da var.





HTC'nin saf Android işletim sistemi taşıyan One M8 Google Play sürümü normalde Ekim sonu-Kasım başı gibi Marshmallow güncellemesine başlayacaktı ancak bazı sıkıntılar ertelemeyi de beraberinde getirdi.





HTC Ürün Yönetimi başkan yardımcısı Mo Versi, ortaya çıkan bazı problemler nedeniyle yazılımın yeniden elden geçirildiğini ve önümüzdeki birkaç gün içinde tekrar dağıtıma başlayacaklarını duyurdu.





HTC'nin ne tür problemler ile karşılaştığı bilinmiyor ancak zaman zaman güncelleme paketlerinin cihazlarda sorun çıkardığı ve üreticilerin ikinci bir güncelleme ile sorunu gidermeye çalıştığına şahit oluyoruz. Anlaşılan HTC sorun yaşamamak adına güncellemeyi birkaç gün ertelemeyi göze aldı.

http://www.talkandroid.com/271903-htc-one-m8-gpe-marshmallow-rollout-delayed/