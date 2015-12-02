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HTC, One M8 için Marshmallow hazırlıklarını tamamladı

HTC'nin Mart 2014'de duyurduğu amiral gemisi One M8 modeli için Android 6.0 hazırlıkları tamamlandı. Akıllı telefon için güncellemenin iki hafta içerisinde başlayacağı iddia ediliyor.
3 yıl
2,8b
1
23
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC, One M8 için Marshmallow hazırlıklarını tamamladı
 
HTC, Lollipop güncellemeleri ile birlikte verdiği sözleri kısa bir gecikmeyle de olsa yerine getirerek kullanıcıların takdirini kazanmıştı. Maddi açıdan zor dönemler geçiren şirket Android 6.0 Marshmallow güncellemesi için de benzer bir gayret göstererek amiral gemilerini kısa bir süre içerisinde güncellemeyi planlıyor.

@LlabTooFeR adındaki Twitter kullanıcısı ise genellikle akıllı telefon dünyasındaki başarılı sızıntıları ile biliniyor. Kaynağın verdiği bilgiye göre HTC'nin One M8 için hazırladığı Android 6.0 Marshmallow sürümünde sona gelindi. Sense 7.0 ile birlikte sunulacak Marshmallow güncellemesinin iki hafta içerisinde Avrupa'da başlayacağı belirtiliyor.
Geçtiğimi günlerde One M8 için Android 6.0 güncellemesi Bluetooth sertifikalarında da ortaya çıkmıştı ve hatta Tayvanlı üretici de güncelleme için yıl sonunu işaret etmişti. Bu bilgileri bir araya getirdiğimizde iddianın büyük ihtimalle gerçeğe dönüşeceğini söyleyebiliriz. One M9 için de Android 6.0 güncellemesi henüz yayınlanmış değil, belki de üretici her iki amiral gemisi modeli için güncellemeyi aynı anda başlatabilir.

Tweetin altında bir kullanıcının Desire Eye güncellemesi sorması üzerine ise @LlabTooFeR'nin "Önümüzdeki yılın ikinci çeyreği içerisinde" cevabını verdiğini de belirtelim.

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FlyingUnderpants 3 yıl en beğenilen
Demek ki yeni yila Sense 7 ve Android 6 ile giriyoruz. Iyi haber.
1.5 yildir bir defa bile 'neden bu telefonu aldim' diye sormadim. Bundan sonra plastik telefon kullanmam, elde biraktigi his degisilmez. Sense bence android dunyasinin en temiz ve sorunsuz arayuzu. Cok memnunum. Ayrica 'themes' ile istedigim wallpaper i kullanmak ve telefonun diger renklerini de temaya uygun secebilmek cok guzel. Sikildikca arayuzun renklerini degistiriyorum.
Surekli elestrilen 4MP kamerasi da daha once kullandigim butun telefonlardan daha berrak fotograflar cekiyor. 4MP online ortamlar, whatsapp'tan paylasmak vs icin paha bicilemez. Poster bastirmayacaksam ne yapayim 21MP'yi.
Maalesef dizayn konusunda son A9 hayal kirikligi. Bu telefon bozuldugunda yine ilk tercihim HTC olur, tabii fiyatlar ucmazsa.
Demek ki yeni yila Sense 7 ve Android 6 ile giriyoruz. Iyi haber.1.5 yildir bir defa bile 'neden bu telefonu aldim' diye sormadim. Bundan sonra plastik tele...
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DH Misafiri 3 yıl
Bana dün geldi arkadaşlar m8 unloced abd den alınma simgeler daha estetik olmuş hoşuma gitti baya ama şarj yuzdesini göstermiyor bu kötü oldu sense 7 de iyi
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Sabrina_ 3 yıl
5.1 ve Sense 7'i M8 için ertelemişti HTC M9'dan sonra, şimdi gönül almaya çalışıyor sanırım.
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4everAMD 3 yıl
Türkiye cihazlarına ne zaman gelecek bilgisi olan var mı?
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Luke Cage 3 yıl
m8 s üvey evlat mı neden ona yok nedennnn
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metebyr 3 yıl
çok sevindim m8 sprint var umarım yakında güncelleme için ruu gelir. telefon bildiğin sağlamlık abidesi 1 yıl oldu asla kılıfa koymadım defalarca düştü fırladı hor işler geldi başına ama hala taş taş. hızı falan da çok yeterli kamera da fena değil sağlam ve akıcı telefon isteyenler kesinlikle htcye bakmalı
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FlyingUnderpants 3 yıl en beğenilen
Demek ki yeni yila Sense 7 ve Android 6 ile giriyoruz. Iyi haber.
1.5 yildir bir defa bile 'neden bu telefonu aldim' diye sormadim. Bundan sonra plastik telefon kullanmam, elde biraktigi his degisilmez. Sense bence android dunyasinin en temiz ve sorunsuz arayuzu. Cok memnunum. Ayrica 'themes' ile istedigim wallpaper i kullanmak ve telefonun diger renklerini de temaya uygun secebilmek cok guzel. Sikildikca arayuzun renklerini degistiriyorum.
Surekli elestrilen 4MP kamerasi da daha once kullandigim butun telefonlardan daha berrak fotograflar cekiyor. 4MP online ortamlar, whatsapp'tan paylasmak vs icin paha bicilemez. Poster bastirmayacaksam ne yapayim 21MP'yi.
Maalesef dizayn konusunda son A9 hayal kirikligi. Bu telefon bozuldugunda yine ilk tercihim HTC olur, tabii fiyatlar ucmazsa.
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LooF 3 yıl
HTC: m9 a guncelleme vermemismiyim ? Niyemi vermedim ? M8 e dahami once vermisim ? Aha dayiya sor zuha
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ilhan santos 3 yıl
bu gün 3 tane güncelleme geldi ama çok küçük boyutta 2 tanesi 500 kb civarında bitanesi de 1.72 mb aciklamasida ota üzerinden güncelleme için güncelleme falan yazıyor du bi heyecanla yukledim arkasından 6.0 gelirdiye ama gelmedi?? bu arada tel m8 32gb amerika dan alınma factory unloced
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ilhan santos 3 yıl
bu gün 3 tane güncelleme geldi ama çok küçük boyutta 2 tanesi 500 kb civarında bitanesi de 1.72 mb aciklamasida ota üzerinden güncelleme için güncelleme falan yazıyor du bi heyecanla yukledim arkasından 6.0 gelirdiye ama gelmedi?? bu arada tel m8 32gb amerika dan alınma factory unloced
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Patren 3 yıl
m9 aldımı 6.0
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Arkeen 3 yıl
HTC One (M8) unlocked versiyon için dağıtılacakmış 24 saat içinde
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alemburda34 3 yıl
Bazen yerden here vursakta Htc'nin bu cabasi takdir edilesi umarim biran once kendilerine gelirler.
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batuhanb85 3 yıl
24 saat içinde geliyor güncelleme


twitter.com/...
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Oğuz Avcı, one m8 ve
6 etiket daha android marshmallow One M8 güncellemeleri Cep Telefonları Mobil Teknolojiler htc android 6.0
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