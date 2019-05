HTC, One M8 için Marshmallow hazırlıklarını tamamladı

HTC, Lollipop güncellemeleri ile birlikte verdiği sözleri kısa bir gecikmeyle de olsa yerine getirerek kullanıcıların takdirini kazanmıştı. Maddi açıdan zor dönemler geçiren şirket Android 6.0 Marshmallow güncellemesi için de benzer bir gayret göstererek amiral gemilerini kısa bir süre içerisinde güncellemeyi planlıyor.

@LlabTooFeR adındaki Twitter kullanıcısı ise genellikle akıllı telefon dünyasındaki başarılı sızıntıları ile biliniyor. Kaynağın verdiği bilgiye göre HTC'nin One M8 için hazırladığı Android 6.0 Marshmallow sürümünde sona gelindi. Sense 7.0 ile birlikte sunulacak Marshmallow güncellemesinin iki hafta içerisinde Avrupa'da başlayacağı belirtiliyor.

Geçtiğimi günlerde One M8 için Android 6.0 güncellemesi Bluetooth sertifikalarında da ortaya çıkmıştı ve hatta Tayvanlı üretici de güncelleme için yıl sonunu işaret etmişti. Bu bilgileri bir araya getirdiğimizde iddianın büyük ihtimalle gerçeğe dönüşeceğini söyleyebiliriz. One M9 için de Android 6.0 güncellemesi henüz yayınlanmış değil, belki de üretici her iki amiral gemisi modeli için güncellemeyi aynı anda başlatabilir.



Tweetin altında bir kullanıcının Desire Eye güncellemesi sorması üzerine ise @LlabTooFeR'nin "Önümüzdeki yılın ikinci çeyreği içerisinde" cevabını verdiğini de belirtelim.