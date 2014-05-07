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HTC One M8 şimdi de S.H.I.E.L.D. versiyonu ile karşımızda

5 yıl
1,7b
1
36
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M8 şimdi de S.H.I.E.L.D. versiyonu ile karşımızda

Kısa süre önce amiral gemi modeli One M8'in Harman Kardon logolu özel versiyonunu piyasaya süren HTC, bu kez Captain America : The Winter Soldier filmi için Marvel ile işbirliği yapıyor. 

İşbirliği kapsamında bir kampanya başlatan HTC, en iyi süper kahraman selfie'sini gönderen yarışmacılara One M8 modelinin S.H.I.E.L.D. özel versiyonunu hediye edecek. 

Twitter ve Facebook üzerinden #superselfie etiketi ile başlatılan kampanyada sadece 10 adet HTC One M8 S.H.I.E.L.D. özel versiyonu bulunuyor. Bu versiyonlarda arka kısımda S.H.I.E.L.D. logosu yer alırken, filmin özel duvarkağıtları da cihaz ile birlikte sunuluyor. 

HTC One M8 modelinde hatırlanacağı üzere 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 MSM8974AB yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 2600mAh gücünde batarya, derinlik sensörlü arka kamera şeklinde özellikler mevcut. 

Ancak kampanya şimdilik ABD ve Kanada sınırları içerisinde geçerli. ABD pazarına özel bir önem veren HTC, Harman Kardon versiyonunu da ABD'de satışa sunmuştu. Firma ayrıca ABD'de One ailesi için ilk 6 ayda istisnasız ekran değişimi garantisi gibi ayrıcalıklar sunuyor. Marvel kampanyasının başka ülkelerde de yapılıp yapılmayacağına dair bir bilgi yok. 

http://www.htc.com/us/captain-america/ Yorum Yaz
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Vipracing 5 yıl en beğenilen
Şerafettin versiyonunun çıkmasını bekliyorum bende...
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mehmedaltair 5 yıl
Galaxy serisinin başındaki isim htc'ye geçmedi resmen itelendi baksana
1 Yanıt Yanıtla +12
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The Imp 5 yıl kucukyenici
kucukyenici

Bize bunlarla değil, ucuz fiyat, daha fazla pil ve güncel donanımlarla gel. Bırak isteyen istediği gibi selfie çeksin! :-)

m8 kullanıp bataryadan şikayet edeni görmedim herşeyi teknik detaylar ile değerlendirmeyin lütfen
kucukyeniciBize bunlarla değil, ucuz fiyat, daha fazla pil ve güncel donanımlarla gel. Bırak isteyen istediği gibi selfie çeksin! :-)
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2 Yanıt Yanıtla +10
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kraix 3 yıl
M8 de fiyat düşümüne gidilse kâr yapar zararı kurtarır valla yap şok kampanya tüm dünyada bizde de 1300 1250 yap bak nasıl gidiyor
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pisrabbit 4 yıl
Ben M8 kullanıyorum.Ablam ve çok samimi bi arkadaşım da. hiç birimiz batarya süresinden şikayetçi değiliz. hatta haddinden fazla memnunuz.telefonu aşırı yoğun kullandığım zamanlarda her gün şarj ediyorum. aksi halde 2 gecede 1 şarj ediyorum.eşimde xperia var 20,7 mp. ve kendisi fotoğraf delisi. o bile benim kameramın daha güzel çektiğini söylüyor ki düşük ışıkta hakkaten çok daha iyi çekiyor. Günlük hayatta M8 in kamerası insana yetmiyorsa gitsin dslr makine alsın. M8 in bence tek eksiği kapasitif tuşlarının olmamasıdır.
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aycibin 4 yıl
wallpaper için telefon alınır hakkaten.bizim telefonlar google'ı açamıyor çünkü.
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aycibin 5 yıl
Yine Türkiye'deki kimseyi ilgilendirmeyecek bir haber.yine post kastırmaca.bıktık bu saçmalıklardan
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SteveMeade 5 yıl
Ben demiştim samsung dan geçen adam yapar bişeyler diye
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GodisCoking 5 yıl
Transferler icraarlarını sergilemeye başlamış.reklam olarak iyi birşey yapıyor hTC.Umarım belini düzelterek düze çıkar.
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GylR? 5 yıl
En azından şekli değiştirmemiş.
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darkaura 5 yıl
denenmis ve basarisiz olmus satis taktikleri bunlar. zamaninda nokia nerdiyse butun bir sinema filmini kapatiyordu. simdi nerede. apple ve samsung tarafindan defalarca ispat edildigi uzere, satmak istiyorsan en iyi ekranla, en kuvvetli donanimi islemciyi yerlestircen. yanlis anlama olmasin htc nin ekranlari yada islemcileri kotu demiyorum. fark koycak one cikacak bir sey sunmuyor. applein zamaninda retina ekrani, simdi 64bit islemcileri, hala tum telefondan daha kuvvetli gpu lari; samsungun simdi olmasa bile s2-s3 zamaninda fark yaratan exynos islemcileri, amoled ekranlari. bunlarla fark yaratan cok satiyor. yoksa ne samsungda htc gibi duzgun metal kasa var, nede iphoneda htc deki gibi ses sistemi. ama satan seyler bunlar degil.
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OverClocK1ng 5 yıl
Bunları anca anca Ultrapixel olmayan 13-16 Mpixel kameralı versiyonu paklar...
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kucukyenici 5 yıl
Bize bunlarla değil, ucuz fiyat, daha fazla pil ve güncel donanımlarla gel. Bırak isteyen istediği gibi selfie çeksin! :-)
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The Imp 5 yıl kucukyenici
kucukyenici

Bize bunlarla değil, ucuz fiyat, daha fazla pil ve güncel donanımlarla gel. Bırak isteyen istediği gibi selfie çeksin! :-)

m8 kullanıp bataryadan şikayet edeni görmedim herşeyi teknik detaylar ile değerlendirmeyin lütfen
2 Yanıt Yanıtla +10
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Blood Money 5 yıl
Htc One M8 Harman Kordon S.H.I.E.LD Ace modelini bekleyin daha iyi.
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