HTC One M8 şimdi de S.H.I.E.L.D. versiyonu ile karşımızda





Kısa süre önce amiral gemi modeli One M8'in Harman Kardon logolu özel versiyonunu piyasaya süren HTC, bu kez Captain America : The Winter Soldier filmi için Marvel ile işbirliği yapıyor.





İşbirliği kapsamında bir kampanya başlatan HTC, en iyi süper kahraman selfie'sini gönderen yarışmacılara One M8 modelinin S.H.I.E.L.D. özel versiyonunu hediye edecek.





Twitter ve Facebook üzerinden #superselfie etiketi ile başlatılan kampanyada sadece 10 adet HTC One M8 S.H.I.E.L.D. özel versiyonu bulunuyor. Bu versiyonlarda arka kısımda S.H.I.E.L.D. logosu yer alırken, filmin özel duvarkağıtları da cihaz ile birlikte sunuluyor.





HTC One M8 modelinde hatırlanacağı üzere 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 MSM8974AB yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 2600mAh gücünde batarya, derinlik sensörlü arka kamera şeklinde özellikler mevcut.





Ancak kampanya şimdilik ABD ve Kanada sınırları içerisinde geçerli. ABD pazarına özel bir önem veren HTC, Harman Kardon versiyonunu da ABD'de satışa sunmuştu. Firma ayrıca ABD'de One ailesi için ilk 6 ayda istisnasız ekran değişimi garantisi gibi ayrıcalıklar sunuyor. Marvel kampanyasının başka ülkelerde de yapılıp yapılmayacağına dair bir bilgi yok.

http://www.htc.com/us/captain-america/